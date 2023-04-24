الإثنين, أبريل 24, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدبرعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية
الهدهد

برعاية ابن سلمان.. لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

اتصالات جارية بهدف إطلاق وساطة حوارية تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان

كتب باسل النجار
البرهان وحميدتي في السعودية watanserb.com
البرهان وحميدتي في السعودية
- Advertisement -

وطن- كشفت مصادر أمريكية عن احتمال عقد لقاء تحاوري في المملكة العربية السعودية خلال الأسابيع المقبلة، يجمع طرفي الصراع في السودان (حميدتي والبرهان) بوساطة الرياض وواشنطن ودول أخرى، لحل الأزمة الحالية التي أربكت المنطقة كلها.

محمد بن سلمان يدخل على خط أزمة السودان

وفي تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية” ذكر مسؤول أمريكي أن وفدا دبلوماسيا مشتركا يضم ممثلين عن وزارات الخارجية الأميركية والسعودية والإماراتية والمصرية والاتحادين الأفريقي والأوروبي، يجري اتصالات الآن بهدف إطلاق وساطة حوارية، تستضيفها الرياض في الأسابيع المقبلة لجمع طرفيّ الصراع في السودان.

وتسعى جهود الوساطة، وفق المصدر، لجمع قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو في لقاء بالعاصمة السعودية الرياض خلال أسابيع.

يشار إلى أن حاكم المملكة الفعلي حاليا والمتحكم بقرارها هو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي وضع للسعودية سياسات جديدة يريد من خلالها زيادة نفوذ المملكة خارجيا.

وشهدت الرياض في رمضان اجتماعا مشتركا بين مسؤولين قطريين وبحرينيين، أفضى للصلح بين قطر والبحرين وإعلان عودة العلاقات بين البلدين بشكل كامل.

كما تستضيف الرياض القمة العربية المقبلة، وتسعى لعودة سوريا إلى الجامعة العربية من خلال هذه القمة.

- Advertisement -

ورفض المسؤول الأمريكي في واشنطن الذي تحدث لـ”سكاي نيوز”، الإفصاح عن تفاصيل خطة التسوية السياسية المقترحة، إلا أنه أصرّ على أن الأطراف الخارجيين العاملين على إطلاق مبادرة حلّ سياسي، يشترطون وقفا كاملا لاطلاق للنار.

وعن موعد وتفاصيل المبادرة الحوارية، ختم المسؤول أن الإعلان قد يصدر عن السعودية في الأيام المقبلة.

لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية
لقاء محتمل يجمع البرهان وحميدتي في السعودية

صراع البرهان وحميدتي على الحكم

وذكرت تقارير أن ثمة مخاوف أن يعمد البرهان وحميدتي إلى تصعيد معركتهم الشاملة من أجل الاستحواذ على السلطة بمجرد انتهاء عمليات الإجلاء.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة في الخرطوم وغيرها من المناطق السودانية، رغم وجود تهدئة معلنة تنتهي اليوم شهدت فترات من الهدوء الحذر.

ويخشى كثيرون أن تكون الأطراف المتحاربة استغلت الفرصة لتعزيز مواقعها، بما يؤدي إلى اندلاع قتال أشد بعد انتهاء التهدئة.

وغادر المئات من موظفين الأمم المتحدة السودان في رحلة برية استمرت 19 ساعة.

ومع مغادرة هؤلاء، ستضرر بشكل كبير علميات إغاثة السواديين في بلاد يعتمد ثلث سكانها على المساعدات الإنسانية.

ولا يزال هناك 16 ألف مواطن أميركي في السودان، وهؤلاء لا يعملون لحساب الحكومة الأميركية، وكثير منهم من مزدوجي الجنسية.

وذكر مسؤولون أميركيون أنهم لا يستطيعون إجلاءهم بسب المخاطر الكبيرة التي تنطوي عليها عمليات الإجلاء في ظل الظروف الراهنة، ويكتفون بتقديم إرشادات حول سبل المغادرة وغيرها من المعلومات اللوجستية.

وقال السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي، كريس كونز، إنه قلق على أمن وسلامة المواطنين الأميركيين الذين يعملون في بعثات الإغاثة أو خدموا السودانيين بطرق أخرى.

وجاءت عملية مغادرة الموظفين الدوليين بعدما أصبحت ظروف عملهم شديدة الخطورة، إذ قتل 4 منهم منذ اندلاع القتال الذي أودى بحياة أكثر من 400 سوداني حتى الآن.

المصدرسكاي نيوز عربية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
الهدهد

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

تقارير

فضيحة.. السعودية تشتري ذمم علماء إسبان لرفع التصنيف العالمي لجامعاتها.. كيف ذلك؟!

الهدهد

حرب السودان: ضربة لحميدتي من ضابط بالدعم السريع يقود كتيبة كبيرة

تقارير

“حقيقة نيوم القاتمة”: تكنولوجيا صينية تضع السكان تحت المراقبة الكاملة .. ما القصة؟!

تقارير

سر ساويرس وحميدتي الذي فضحه تويتر.. هل الأمر صدفة وما علاقة مناجم الذهب؟

الهدهد

ترحيل المغربيات مطلب .. قصة هاشتاغ أثار جدلاً حاداً في السعودية (تغريدات)

الهدهد

فيديو هروب عمر البشير من سجن كوبر وضجة في السودان.. ما القصة؟

تقارير

خريطة أمراء الحرب الذين يشعلون الصراع في السودان محليا وإقليميا ودوليا

الهدهد

فيديو متداول يوثق أول ظهور لحميدتي بين قواته منذ اندلاع الاقتتال بالسودان

الهدهد

حرب البرهان وحميدتي تعصف بفقراء السودان وتحرق قوتهم.. لقطات مؤلمة توثق الفاجعة

الهدهد

بـ”التودد مع بوتين”.. شراكة طاقة تثير غضبا أمريكيا من محمد بن سلمان

الهدهد

سفير في مهمة قذرة.. الإمارات تؤجج النزاع بالسودان وتدعم ميليشيا حميدتي

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

شاهد ما فعله عمرو دياب مع “صفصف” نجمة “جعفر العمدة” على الهواء

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

جورب وحيد بدون زوج في هذه الصورة.. أنت ذكي إذا اكتشفته في 21 ثانية

فيديو لعملية القدس.. دهس إسرائيليين في شارع يافا واستشهاد المنفذ

ابن الفنان محمد قنوع يكسر قلوب المتابعين بعد دفن والده (شاهد)

4 أنواع من الملابس يجب ألا تغسلها أبداََ باستخدام صودا الخبز

طرق بسيطة لتخزين الزنجبيل والثوم طوال الصيف

مصر: سبب الانخفاض المزلزل في تعاطي الموظفين الحكوميين للمخدرات

نجت من كارثة.. لحظة اشتعال محرك طائرة بعد اقتحامه من قبل سرب إوز في الجو (شاهد)

انتخابات تركيا.. أردوغان الذي نجا من الانقلاب قد يرحل دستوريا الآن

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC