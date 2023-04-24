انتخابات تركيا.. أردوغان الذي نجا من الانقلاب قد يرحل دستوريا الآن

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وطن – وضع الكاتب الشهير ديفيد هيرست تحليلا جديدا حول الانتخابات التركية المزعمة الشهر المقبل، والذي يخوض فيها أوغلو منافسة حامية أمام الرئيس رجب طيب أردوغان على المقعد الرئاسي.

في الساعات الأولى من يوم 16 يوليو 2016 ، كان مصير رئيس تركيا مجهولاً، عنداما نفذ عسكريون انقلابا عنيفا، حيث قصفت طائرات مقاتلة البرلمان وحدث إطلاق نار خارج مقر المخابرات التركية ، لكن مصير رجب طيب أردوغان ، الذي شوهد آخر مرة في فيلا العطلة الخاصة به، لم يتضح، حسب التحليل المنشور في موقع “ميدل إيست آي“.

كان مذيعو التلفزيون السعودي والإماراتي والمصري مستيقظين طوال الليل بتعليقات مبهجة دقيقة بدقيقة زعموا فيها أن خصمهم ، الذي دعم الربيع العربي ، إما مات أو هرب من البلاد.

طبقًا لقواعد اللعبة المستخدمة عندما أطيح أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر ، محمد مرسي ، في انقلاب عسكري ، رفض وزير الخارجية الأمريكي آنذاك جون كيري وصف الأحداث في تركيا بأنها انقلاب. كان يأمل بدلاً من ذلك في “الاستقرار والسلام والاستمرارية” ، والتي كانت رمزًا لقادة الانقلاب العسكري بأنهم يستطيعون فعل ما يريدون.

نشرت صحيفة الغارديان مقالاً افتتاحياً ، متخفياً في شكل تحليل إخباري ، حول انتهاء رجل وصفته بأنه إسلامي استبدادي. وأكدت أن أردوغان وُضع حد له. كان بعنوان : “كيف أشعل رجب طيب أردوغان التوترات في تركيا”.

وغني عن القول، كان لا بد من تغيير العنوان بسرعة عندما نهض أردوغان من قبره المحفور قبل الأوان لعقد مؤتمر صحفي في مطار إسطنبول ، حيث لعبت طائرته لعبة القط والفأر مع المقاتلات في الهواء طوال الليل.

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هذا العام ، في 14 مايو – أو على الأرجح بعد أسبوعين ، في جولة ثانية من التصويت – قد يفقد أردوغان السلطة بالفعل ، هذه المرة بالوسائل الدستورية. ستكون هذه الانتخابات أقرب سباق يخوضه منذ 22 عامًا. خلافا للاقتراعات الصورية التي تجري في الشرق الأوسط ، هذه انتخابات حقيقية.

لقد تغير الكثير في البلاد. إذا سقط أردوغان ، فسيكون ذلك بسبب قضايا مثل التضخم وتكاليف المعيشة. ستكون هذه حالة أخرى من مقولة كلينتون: “إنه الاقتصاد ، يا غبي”. عند سؤالهم في عام 2018 عما إذا كانوا يريدون التغيير أو الاستقرار ، صوت معظم الأتراك لصالح الاستقرار . الآن هو العكس.

لا متفرج محايد

كما في عام 2016 ، العالم الغربي اليوم ليس متفرجًا محايدًا. كانت تعاملات أردوغان مع القادة الغربيين نشطة، على أقل تقدير.

بينما وصفه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأنه لاعب شطرنج من الطراز العالمي ، قال جو بايدن إن “الزعيم التركي كان عليه أن يدفع ثمنًا.. ما أعتقد أنه يجب علينا القيام به هو إتباع نهج مختلف تمامًا تجاهه الآن”.

ووصفه نائب رئيس البوندستاغ الألماني وولفجانج كوبيكي ، بأنه جرذ الصرف الصحي، وأردوغان نفسه قال إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحتاج إلى “نوع من العلاج النفسي” بسبب معاملته للمسلمين.

الأسوأ من ذلك ، في نظر القادة الغربيين ، أن أردوغان أوقف خلافة السويد في الناتو ، بينما سمح لفنلندا بالمرور. لقد ارتكب خطأ لا يغتفر ، في نظرهم ، في الحفاظ على علاقات جيدة مع كل من روسيا وأوكرانيا ، وقواته تتدخل في جميع أنحاء الشرق الأوسط وإفريقيا ، من سوريا وليبيا والعراق إلى قطر والصومال، وفق هيرست.

نقطة الاشتعال الأخيرة جاءت في السليمانية بالعراق. وأشار مسؤولون غربيون بأصابع الاتهام إلى تركيا لشنها غارة بطائرة مسيرة على قافلة استهدفت القائد الكردي السوري الجنرال مظلوم عبدي ، قائد قوات سوريا الديمقراطية ، التي تقول أنقرة إنها فرع من حزب العمال الكردستاني ، حزب العمال الكردستاني. وكان في القافلة ثلاثة حراس شخصيين أمريكيين. ونفت تركيا هذا الادعاء.

لا شك في أن عزل أردوغان سيُستقبل بأصوات فلين الشمبانيا التي ظهرت على طول الطريق من برلين إلى واشنطن. كل هذا واضح ، لكن هل سيكون اختفاؤه عن المسرح الإقليمي مفيدًا لتركيا ، أو بالفعل للشرق الأوسط؟

للإجابة على هذا السؤال التقيت بسلسلة من المسؤولين في الحكومة والمعارضة. كان بعضهم سفراء سابقين.

أصدر المرشح الرئاسي المشترك للمعارضة ، كمال قليجدار أوغلو ، سلسلة من التصريحات لتتصدر عناوين الصحف. ووعد بالسفر بدون تأشيرة في أوروبا في غضون ثلاثة أشهر من توليه منصبه. هدد اليونان بالتدخل المسلح. لقد حرص على زيارة واشنطن والمملكة المتحدة وألمانيا.

اتجاه واضح للسفر

واعترف مسؤول تركي كبير في المعارضة بأن تعهد كيليتشدار أوغلو بالسفر بدون تأشيرة للمواطنين الأتراك إلى دول شنغن في غضون ثلاثة أشهر كان “متفائلاً للغاية، وقال: “حتى إذا كانت الحكومة التركية الجديدة تلبي جميع معايير الاتحاد الأوروبي ، فهناك مسألة صغيرة تتعلق بقبرص”.

إذا كان هناك شك حول التفاصيل ، فإن اتجاه السفر واضح. وقال أونال سيفيكوز ، السفير المتقاعد وكبير مستشاري الشؤون الخارجية لكيليتشدار أوغلو ، إن الحكومة الجديدة مصممة على تطبيع علاقاتها مع المجتمع الدولي والاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

وقال سيفيكوز إن السياسة الخارجية الجديدة ستستند إلى “عدم التدخل في الشؤون الداخلية للجيران ، والسياسة الخارجية المحايدة ، والالتزام بالمعايير الدولية”.

وانتقد استخدام أردوغان للقوة الصلبة في ليبيا ، ووعد بأن تكون تركيا “وسيطًا نزيهًا” في ليبيا من خلال التحدث إلى جميع الأطراف. هذا ، مرة أخرى ، أسهل القول من تحقيقه.

في سوريا ، وعدت المعارضة بثلاثة أشياء في وقت واحد: إعادة جميع اللاجئين السوريين البالغ عددهم 3.7 مليون إلى الوطن ، والتعامل مع الرئيس بشار الأسد ، وتصحيح سياسة الانحياز إلى جانب في الحرب الأهلية.

يقول الكاتب: “سألتُ مسؤولًا في المعارضة ، ماذا سيحدث لخصوم الأسد ، الذين تحميهم القوات التركية في إدلب؟ أجاب بابتسامة: “هذا سؤال جيد”.

واعترف بأن الأمر سيستغرق وقتًا طويلاً حتى تكسب الحكومة ثقة دمشق وتخرج نفسها من إدلب. قال المسؤول: “سيتعين علينا إعادة التواصل مع السكان المحليين في إدلب ، وإعادتهم إلى المجتمع.. لكننا لا يمكن أن تفعل ذلك وحدها.”

ماذا عن أوكرانيا؟

بعد فترة وجيزة من قول كيليتشدار أوغلو إن تركيا “يجب أن تقف إلى جانب أوكرانيا في الحرب الروسية الأوكرانية، كانت هناك معارضة من حزبه (الشعب الجمهوري).

وأكد نائب رئيس المجموعة البرلمانية أوزغور أوزيل أن سياسة تركيا الحالية صحيحة ، مشيرًا إلى أن “تركيا لا تستطيع التضحية بأوكرانيا أو روسيا”.

هذا ما أكده اثنان من مسؤولي المعارضة ، اللذين اتفقا على أن أنقرة يجب أن تواصل نهجها الحالي والمتوازن من خلال اتخاذ موقف كوسيط. لكنهما قالا أيضًا إن أنقرة يجب ألا تنضم إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي.

معتكف إقليمي

يذكر الكاتب: “حتى لو افترضنا افتراضًا هائلاً بأن الأحزاب السياسية المتباينة والمتحاربة سابقًا والتي تشكل تحالف المعارضة في تركيا ستبقى متماسكة في الحكومة – وهذا أمر كبير – فإن السياسة الوحيدة التي توحدهم هي انسحاب عام من المنطقة. والتواصل مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو”.

وأضاف: “أقول التواصل لأن وسائل القيام بذلك ليست واضحة. بالطبع ، تحتاج تركيا إلى المعرفة الغربية حول كيفية تحويل الشركة الناشئة إلى شركة يمكنها الوقوف على قدميها”.

وتواجه الشركات الناشئة صعوبة في أن تصبح شركات في تركيا لأن المالك يجب أن يفعل كل شيء ، من الضرائب إلى الجمارك وحتى التدفق النقدي. هذا يعني أن خريجي الجامعات الموهوبين يجدون صعوبة في تحويل أفكارهم إلى أعمال ناجحة ، حيث يجدون القليل من المستثمرين المستعدين لدعمها. يتم توجيه معظم الاستثمار إلى البناء ، حيث تكون العائدات سريعة ومضمونة ، ويمكن بسهولة رشوة السياسيين.

ويذهب حوالي نصف صادرات تركيا إلى الاتحاد الأوروبي. إن وجود علاقة أقل حدة مع أوروبا أمر منطقي تمامًا ، لكن العضوية في الاتحاد الأوروبي بعيدة المنال.

وانضمت سبع دول أخرى على الأقل إلى قائمة الانتظار للعضوية منذ أن أصبحت تركيا مرشحة منذ أكثر من عقدين من الزمن ، ويذكر هيرست: “أشك في أن يحرز كيليتشدار أوغلو تقدمًا أسرع مما حاول أردوغان القيام به ، في الأيام التي سبقت تخليه عن هويته الليبرالية المؤيدة لأوروبا”.

وتابع: “ضع كل ذلك معًا ، وستكون الرغبة في إرضاء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والناتو واضحة. إن وسائل القيام بذلك أقل وضوحًا ، دون التضحية بمصالح تركيا الحيوية”.

ستواصل روسيا بناء محطة أكويو للطاقة النووية في تركيا ، بغض النظر عن الحكومة التي تتولى السلطة. من ناحية أخرى ، فإن طرد قطر من مصنع للدبابات ، بعد أن مولت 49 في المائة منه ، كما تعهدت المعارضة ، قد يخيف المستثمرين الأجانب الآخرين ، الذين تحتاجهم تركيا بشدة.

ورأى الكاتب: “في الشرق الأوسط سيكون الشعور بتغيير النظام في أنقرة أشد وطأة.. هنا لا أفكر فقط في المنفيين المصريين والسوريين والفلسطينيين الذين استضافتهم تركيا”.

وتابع: “أنا أشير إلى علاقة تركيا برؤساء الدول أنفسهم الذين كانوا يحاولون إبعاد أردوغان عن المسرح الدولي قبل سبع سنوات.. صاغها أحد المسؤولين في الشرق الأوسط على النحو التالي.. يتم تعليمك في العلوم السياسية أن السياسة الخارجية تصوغها وحدات كبيرة – اللوبي الصناعي العسكري ، والشتات – ثم يتم صقلها من قبل وحدات أصغر ، مثل مراكز الفكر والوزارات ، حتى يعبر عنه المستشارون ويسنه الرؤساء “.

وأوضح هيرست: “في الشرق الأوسط ، هذا الهرم مقلوب. السياسة الخارجية تبدأ وتتوقف مع الرجل في القمة. إذا كانت لديك علاقة شخصية معه ، حتى إذا دخلت في حرب معه ، فهذه مسألة وقت فقط قبل استئناف هذه العلاقة “.

اختيارات عملية

حصلت تركيا الآن على استثمارات بمليارات الدولارات من السعودية والإمارات ، اللتين مولتا محاولة الانقلاب جزئياً ، ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ، محمد بن زايد ، أدرك أن الأموال التي كان ينفقها على دعم الطغاة في شمال إفريقيا لم تكن تؤتي ثمارها، ولقد غير المسار.

لكن هذا يرجع أيضًا إلى أن تركيا اتخذت خيارات عملية ، أحيانًا على حساب التخلي عن الأسباب ذاتها ، مثل تقديم قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي إلى العدالة ، التي دافع عنها أردوغان بنفسه.

ويتم التعامل مع تركيا كحليف تكتيكي في موسكو وفي الخليج على وجه التحديد لأنها حاربت القوات الروسية في سوريا، واستخدمت طائراتها بدون طيار ضد قوات مجموعة فاغنر في ليبيا ، وصدت الثورة المضادة التي تمولها الرياض وأبو ظبي.

وقرعت روسيا باب الغرب في وقت اعتقدت فيه الولايات المتحدة أن تدمير الدول وإعادة بنائها كنسخ غربية فكرة جيدة. لو انهار الاتحاد السوفيتي قبل عقدين من الزمان ، عندما كانت الديمقراطية الليبرالية على النمط الاسكندنافي لا تزال في الموضة ، ربما كانت النتيجة مختلفة ، أو هكذا تقول النظرية.

وبالمثل ، قد تكون تركيا على وشك التنازل عن ركائز استقلالها في نفس الوقت الذي تستعد فيه الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لمواجهة عسكرية كاملة مع الصين . هذا الخطر لا يغيب عن حلفاء الولايات المتحدة في الخليج ، الذين يسعون لتنويع تجارتهم واعتمادهم على الدولار ، ويزرعون الصين .

ادعت الصين الفضل في ذوبان الجليد بين المملكة العربية السعودية وإيران، وهي تعرض الآن الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل .

في هذه البيئة بالذات ، من الضروري أن يكون للشرق الأوسط دول قوية مستعدة لممارسة استقلالها. هذا ما حققه أردوغان رغم كل أخطائه التي لا شك فيها. فقدانها الآن سيكون كارثة ليس فقط لتركيا ، ولكن للمنطقة.