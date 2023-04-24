الإثنين, أبريل 24, 2023
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الجميع يفعلها وهذا أمر خطير للغاية.. لا تأكل هذه الأطعمة إذا بقيت في الثلاجة لأكثر من يوم

"يجي أن نحترم العمر الإفتراضي لكلّ الأطعمة..."

كتب معالي بن عمر
أطعمة بقيت في الثلاجة لأكثر من يوم watanserb.com
أطعمة بقيت في الثلاجة لأكثر من يوم
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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على عمليّة ترك الطعام المطبوخ في الثلاجة لتناوله لاحقًا، التي ينجرّ عنها عواقب ومخاطر صحيّة.

إن ترك الطعام المطبوخ بالفعل في الثلاجة لتناوله لاحقًا ينطوي على مخاطر، فعندما نريد بالاستفادة من الطعام المتبقي، يمكننا ارتكاب بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون مُميتة. لذلك، من المهم أن تكون على دراية بكل أسس عمليّة توفير الطعام، لأن لها تأثيرات مهمة على الصحة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

هذا ما يجب ألا تأكله إذا كان في الثلاجة لأكثر من يوم:

أحيانًا نسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من كل بقايا الطعام الموجودة في المنزل. لكن، إذا كان الطعام مطبوخًا أو معكرونة أو أرزًا، فإن مدة صلاحيته قصيرة نسبيًا. حتى لو كانت رائحته طيبة وكان الطعم مناسبًا، فهناك حد لا يجب تجاوزه.

تخزين الأطعمة في أوعية مناسبة
تخزين الأطعمة في أوعية مناسبة

وفي الواقع، هناك أوقات يجب أن نقول فيها وداعًا لبقايا الطعام دون أسف. وعلى الرغم من أننا نقضي الكثير من الوقت لطبخ الطعام بما يكفي لعائلتنا وتجنب التخلص من الطعام، فإن حفظه في الثلاجة لمدّة طويلة ينطوي على بعض العواقب الصحيّة الخطيرة.

يقول الخبراء أنه بلنسبة للأرز، فإن البكتيريا التي لا تتلف في درجات حرارة عالية، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 100 درجة وما فوق، ولكن، مع دورات إعادة التسخين هذه يمكننا جعل الأبواغ تنبت، مع بروز المركبات السامة، والتي من شأنها أن تسبب لنا التهاب المعدة والأمعاء.

من جهتها، أوضحت المتخصصة في مجال الطعام بياتريس روبلز: “لا يمكننا عدّ عدد الأيام التي بقيت فيها الأطعمة في الثلاجة أو الأوقات التي قمنا فيها بإعادة تسخينها. لذلك، يجب استهلاكها لمرة واحدة فقط وإذا أمكن في نفس اليوم. خلاف ذلك، يمكننا تجميد الطعام لتسخينه حسب حاجتنا إليه”.

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وطالما نحترم العمر الإفتراضي لكلّ الأطعمة، ولدينا علم بمدة صلاحيتها، فنستهلك الأطعمة حسب الوقت المناسب لها. كما أنه من المهم استخدام أوعية مناسبة تسمح بتخزين الطعام بشكل جيد، مع الحرص على أن تكون خالية من أي بكتيريا.

تخزين الأطعمة في الفريزر لحفظها أكثر وقت ممكن
تخزين الأطعمة في الفريزر لحفظها أكثر وقت ممكن
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
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