الجميع يفعلها وهذا أمر خطير للغاية.. لا تأكل هذه الأطعمة إذا بقيت في الثلاجة لأكثر من يوم

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وطن-نشرت صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية، تقريرًا سلّطت من خلاله الضوء على عمليّة ترك الطعام المطبوخ في الثلاجة لتناوله لاحقًا، التي ينجرّ عنها عواقب ومخاطر صحيّة.

إن ترك الطعام المطبوخ بالفعل في الثلاجة لتناوله لاحقًا ينطوي على مخاطر، فعندما نريد بالاستفادة من الطعام المتبقي، يمكننا ارتكاب بعض الأخطاء التي يمكن أن تكون مُميتة. لذلك، من المهم أن تكون على دراية بكل أسس عمليّة توفير الطعام، لأن لها تأثيرات مهمة على الصحة، وفقًا لما ترجمته “وطن“.

هذا ما يجب ألا تأكله إذا كان في الثلاجة لأكثر من يوم:

أحيانًا نسعى إلى تحقيق أقصى استفادة من كل بقايا الطعام الموجودة في المنزل. لكن، إذا كان الطعام مطبوخًا أو معكرونة أو أرزًا، فإن مدة صلاحيته قصيرة نسبيًا. حتى لو كانت رائحته طيبة وكان الطعم مناسبًا، فهناك حد لا يجب تجاوزه.

وفي الواقع، هناك أوقات يجب أن نقول فيها وداعًا لبقايا الطعام دون أسف. وعلى الرغم من أننا نقضي الكثير من الوقت لطبخ الطعام بما يكفي لعائلتنا وتجنب التخلص من الطعام، فإن حفظه في الثلاجة لمدّة طويلة ينطوي على بعض العواقب الصحيّة الخطيرة.

يقول الخبراء أنه بلنسبة للأرز، فإن البكتيريا التي لا تتلف في درجات حرارة عالية، يمكنها تحمل درجات حرارة تصل إلى 100 درجة وما فوق، ولكن، مع دورات إعادة التسخين هذه يمكننا جعل الأبواغ تنبت، مع بروز المركبات السامة، والتي من شأنها أن تسبب لنا التهاب المعدة والأمعاء.

من جهتها، أوضحت المتخصصة في مجال الطعام بياتريس روبلز: “لا يمكننا عدّ عدد الأيام التي بقيت فيها الأطعمة في الثلاجة أو الأوقات التي قمنا فيها بإعادة تسخينها. لذلك، يجب استهلاكها لمرة واحدة فقط وإذا أمكن في نفس اليوم. خلاف ذلك، يمكننا تجميد الطعام لتسخينه حسب حاجتنا إليه”.

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وطالما نحترم العمر الإفتراضي لكلّ الأطعمة، ولدينا علم بمدة صلاحيتها، فنستهلك الأطعمة حسب الوقت المناسب لها. كما أنه من المهم استخدام أوعية مناسبة تسمح بتخزين الطعام بشكل جيد، مع الحرص على أن تكون خالية من أي بكتيريا.