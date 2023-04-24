التونسية مريم الدباغ في إطلالة مثيرة جدا بالمايوه على الشاطئ  (فيديو)

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وطن– استكملت عارضة الأزياء التونسية، مريم الدباغ، مسيرتها في التعري والتي كثفتها في شهر رمضان، وظهرت بمايوه مثير.

جلسة جريئة

ونشرت مريم الدباغ فيديو عبر خاصية “الستوري” في انستجرام، وهي ترتدي مايوه قطعة واحدة باللونين الأبيض والأسود، وتجلس على أحد الشواطئ.

وجلست التونسية مريم الدباغ بطريقة بذيئة حيث تعمدت فتح ساقيها.

وكان الفيديو مجرد إعلان لإحدى العلامات التجارية التي تصنع ملابس السباحة.

تعري بحجة الإعلانات

وسبق أن تعرّت الدباغ بحجة تجرِبة منتج تُعلن له لمتابعيها، بنفسها.

ونشرت العارضة التونسية حينها سلسلةَ مقاطع عبر خاصية القصص المصورة عبر “انستجرام”، لبيجامة النوم، تخبر فيها متابعيها عن مدى فعالية منتجات الشركة التي تعلن لها.

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وقامت التونسية المثيرة للجدل، بكشف بطنها، وفخذيها بطريقة فاضحة، وتدليكهما أمام الكاميرا، لتجربة جل يحرق الدهون.

استحمام في بث مباشر

كما شاركت مريم قبلها متابعيها، لحظة استحمامها عبر بثٍّ مباشر على إحدى منصات مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت عارضة الأزياء التونسية، وهي ترتدي ملابسها الداخلية فقط، وتقوم بغسل شعرها تحت دش الاستحمام، مع عبارات إعلانية للمنتج الذي تروّج له.

نفخ شفاه في نهار رمضان

ولم تخجل عارضة الأزياء التونسية، من توثيق لحظة نفخ شفاهها في إحدى العيادات التجميلية في نهار رمضان.

ومنذ أن دخلت مريم الدباغ إلى العيادة، وضعت البنج على شكل مرهم على شفاهها.

ثم قام الطبيب بحقن مريم الدباغ، واستعراض النتائج في دعاية لعيادته.

واستعرضت العارضة المثيرة للجدل، النتيجة النهائية بعد أن أعادت ترتيب نفسها، ووضع مساحيق التجميل.

من هي مريم الدباغ؟

الجدير بالذكر، أنّ الدباغ تحمل الجنسيّة البريطانيّة، وولدت في 14 مايو 1986.

ودرست مريم الدباغ في الأكاديمية العسكرية في إنجلترا، ثم توجّهت إلى التدريب على دراسة الأزياء في ميلانو.

وقد توجّهت في البداية لإتمام دراستها في جيش الجوّ البريطاني، لكنّها غيّرت تخصّصها ودرست الموضة في إيطاليا.

وشاركت الدباغ في مسلسل “سبع صبايا” عام 2018، ثم في مسلسل “الجاسوس” عام 2021.