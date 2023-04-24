“الأمير التقي”.. سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

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وطن- أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، الاثنين، وسيُصلى عليه يوم غد، الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

لم يذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، السبب وراء وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

#الديوان_الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض.https://t.co/igSR0tuYXu#واس pic.twitter.com/6dGyw6QoN3 — واس الأخبار الملكية (@spagov) April 24, 2023

كان الأمير الرّاحل من أبرز رجالات الدولة والمجتمع السعودي، وقد تولى مناصب عديدة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والخدمة العامة.

كما كان الأمير معروفا بحسن خلقه وتواضعه وكرمه وحرصه على خدمة دينه ووطنه وشعبه.

الديوان الملكي : وفاة صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله بمدينة الرياض الله يرحمه ويغفر له واسكنه فسيح جناته

– pic.twitter.com/OiXSbFVv49 — Munassar Al Suroor منصر ال سرور (@munassar2011) April 24, 2023

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الأمير الراحل هو ابن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وحفيد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة السعودية.

السعودية تُعزي فقيدها

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم السعوديون بخالص تعازيهم في وفاة الفقيد، الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، واصفين إياه بـ “الأمير التقي”.

حيث كتب عبد الله حسن الصميعي عبر تويتر: “عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود الأمير الصالح المحب للعلم والعلماء.. الرجل الباذل في دروب الخير انتقل اليوم الى رحمة الله تعالي.”

وتابع:”التقيت به اكثر من مره اخرها في منزل اخي الشيخ خالد الشريمي اسال الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

#عبدالرحمن_بن_عبدالله_بن_عبدالرحمن ال سعود #الامير الصالح المحب للعلم والعلماء الرجل الباذل قي دروب الخير انتقل اليوم الى رحمة الله تعالي التقيت به اكثر من مره اخرها في منزل اخي الشيخ خالد الشريمي اسال الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون #السعودية… — عبدالله حسن الصميعي – (@abdallahsomaie) April 24, 2023

وقال الإعلامي خالد الدلاك: “رحم الله الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود واسكنه فسيح جناته ، والعزاء موصول لسمو الامير نواف بن محمد بن عبدالله ولسمو الامير فيصل بن يزيد عضوي شرف نادي الهلال في وفاة عمهماوللعائلة المالكة الكريمة وانا لله وانا اليه راجعون”.

رحم الله الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود واسكنه فسيح جناته ، والعزاء موصول لسمو الامير نواف بن محمد بن عبدالله ولسمو الاميرفيصل بن يزيدعضوي شرف نادي الهلال في وفاة عمهماوللعائلة المالكة الكريمة وانا لله وانا اليه راجعون #عبدالرحمن_بن_عبدالله pic.twitter.com/G5sMhf3E72 — خالد الدلاك (@DlakSaad) April 24, 2023

بدوره، كتب محمد بن علي القدادي: “رحم الله فقيد الوطن الامير عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن الرجل التقي النقي.. الأديب الشاعر رجل المكارم سند الايتام والضعفاء والمساكين الذي حظيت بنيل ثقته وقربني من تفاصيله”.

وتابع ذات المتحدث: “ظل يرفض المدح والقاء القصائد في مجلسه العام رغم صداقاته للعديد من الشعراء. فقده الم كبير لكنه قدر الله”.

رحم الله فقيد الوطن الامير عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن الرجل التقي النقي الأديب الشاعر رجل المكارم سند الايتام والضعفاء والمساكين الذي حظيت بنيل ثقته وقربني من تفاصيله.

ظل يرفض المدح والقاء القصائد في مجلسه العام رغم صداقاته للعديد من الشعراء.

فقده الم كبير لكنه قدر الله. pic.twitter.com/SwXzpKVkZH — محمد بن علي القدادي (@MohdAlqadadi) April 24, 2023

وعلى ذات الصعيد، شارك الناشط عبد العزيز الأحمد سلسلة من التغريدات عبر تويتر تحدث في خصال الأمير الراحل.

وكتب الأحمد “توفي صباح اليوم، الأمير الطيب ذو السيرة العطرة عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود .كان محبا للخير والعلم، موئلا لذوي الحاجات،كريم اليد،ذكي الفؤاد، حريصا على الاجتماع، أديبًامثقفا، شاعرا متذوقا، وسيحدد وقت الصلاة عليه غدا رسميا،رحمه الله وأحسن عزاء الجميع”.

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توفي صباح اليوم الموافق١٤٤٤/١٠/٤هـ الأمير الطيب ذو السيرة العطرة #عبدالرحمن_بن_عبدالله_بن_عبدالرحمن_آل_سعود .كان محبا للخير والعلم،موئلا لذوي الحاجات،كريم اليد،ذكي الفؤاد،حريصا على الاجتماع،أديبًامثقفا،شاعرا متذوقا،وسيحدد وقت الصلاة عليه غدا رسميا،رحمه الله وأحسن عزاء الجميع pic.twitter.com/ao9P01wOHn — د.عبدالعزيز الأحمد (@a_alahmaad) April 24, 2023

وتابع بقوله “عرفتُه عن قُرب وجالسته كثيرا، وجاورته في الحي ٤ سنوات،وأممت في مسجده بأم الحمام الشرقي( المعذر الشمالي) ١٣ عاما، يزينه عدد من الخصال الجميلة الأثيلة يأتي في مقدمتها تدينه وحرصه على إقامة شعائر الإسلام بعلم وبصيرة،فهو مقيم للصلاة جماعة كل وقت في مسجده وبحكم إمامتي في مسجده”.

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عرفتُه عن قُرب وجالسته كثيرا، وجاورته في الحي ٤ سنوات،وأممت في مسجده بأم الحمام الشرقي( المعذر الشمالي) ١٣ عاما، يزينه عدد من الخصال الجميلة الأثيلة

يأتي في مقدمتها تدينه وحرصه على إقامة شعائر الإسلام بعلم وبصيرة،فهو مقيم للصلاة جماعة كل وقت في مسجده وبحكم إمامتي في مسجده — د.عبدالعزيز الأحمد (@a_alahmaad) April 24, 2023

وأضاف الأحمد: “لا أذكر أنه فاتته تكبيرة الإحرام، فضلا عن فوات ركعات منها، وسألتها عن سر ذلك ، فقال هي عمود الإسلام، ثم إن أبي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن رحمه الله أخو الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورحمه كان حريصا على الصلاة، يحثنا عليها ويغضب إذا تساهلنا،وكذلك نظم في جامعه أذانين طوال العام”.