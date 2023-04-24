الإثنين, أبريل 24, 2023
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“الأمير التقي”.. سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

تُوفي الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، تاركا ورائه إرثا مرموقا من الأعمال والأنشطة الخيرية التي جعلت من الكثيرين يطلقون عليه لقب "الأمير التقي"

كتب فهمي الورغمي
وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود watanserb.com
وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود
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وطن- أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، الاثنين، وسيُصلى عليه يوم غد، الثلاثاء، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود

لم يذكر البيان الصادر عن الديوان الملكي السعودي، السبب وراء وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود.

كان الأمير الرّاحل من أبرز رجالات الدولة والمجتمع السعودي، وقد تولى مناصب عديدة في مجالات التعليم والإعلام والثقافة والخدمة العامة.

كما كان الأمير معروفا بحسن خلقه وتواضعه وكرمه وحرصه على خدمة دينه ووطنه وشعبه.

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الأمير الراحل هو ابن الأمير عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، وحفيد الملك عبد العزيز آل سعود، مؤسس المملكة السعودية.

ما هو سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود
ما هو سبب وفاة الأمير عبد الرحمن بن عبد الله آل سعود

السعودية تُعزي فقيدها

عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تقدم السعوديون بخالص تعازيهم في وفاة الفقيد، الأمير عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن آل سعود، واصفين إياه بـ “الأمير التقي”.

حيث كتب عبد الله حسن الصميعي عبر تويتر: “عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود الأمير الصالح المحب للعلم والعلماء.. الرجل الباذل في دروب الخير انتقل اليوم الى رحمة الله تعالي.”

وتابع:”التقيت به اكثر من مره اخرها في منزل اخي الشيخ خالد الشريمي اسال الله ان يغفر له ويرحمه ويسكنه فسيح جناته انا لله وانا اليه راجعون”.

وقال الإعلامي خالد الدلاك: “رحم الله الامير عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن ال سعود واسكنه فسيح جناته ، والعزاء موصول لسمو الامير نواف بن محمد بن عبدالله ولسمو الامير فيصل بن يزيد عضوي شرف نادي الهلال في وفاة عمهماوللعائلة المالكة الكريمة وانا لله وانا اليه راجعون”.

بدوره، كتب محمد بن علي القدادي: “رحم الله فقيد الوطن الامير عبد الرحمن بن عبدالله بن عبد الرحمن الرجل التقي النقي.. الأديب الشاعر رجل المكارم سند الايتام والضعفاء والمساكين الذي حظيت بنيل ثقته وقربني من تفاصيله”.

وتابع ذات المتحدث: “ظل يرفض المدح والقاء القصائد في مجلسه العام رغم صداقاته للعديد من الشعراء. فقده الم كبير لكنه قدر الله”.

وعلى ذات الصعيد، شارك الناشط عبد العزيز الأحمد سلسلة من التغريدات عبر تويتر تحدث في خصال الأمير الراحل.

وكتب الأحمد “توفي صباح اليوم، الأمير الطيب ذو السيرة العطرة عبدالرحمن بن عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود .كان محبا للخير والعلم، موئلا لذوي الحاجات،كريم اليد،ذكي الفؤاد، حريصا على الاجتماع، أديبًامثقفا، شاعرا متذوقا، وسيحدد وقت الصلاة عليه غدا رسميا،رحمه الله وأحسن عزاء الجميع”.

وتابع بقوله “عرفتُه عن قُرب وجالسته كثيرا، وجاورته في الحي ٤ سنوات،وأممت في مسجده بأم الحمام الشرقي( المعذر الشمالي) ١٣ عاما، يزينه عدد من الخصال الجميلة الأثيلة يأتي في مقدمتها تدينه وحرصه على إقامة شعائر الإسلام بعلم وبصيرة،فهو مقيم للصلاة جماعة كل وقت في مسجده وبحكم إمامتي في مسجده”.

وأضاف الأحمد: “لا أذكر أنه فاتته تكبيرة الإحرام، فضلا عن فوات ركعات منها، وسألتها عن سر ذلك ، فقال هي عمود الإسلام، ثم إن أبي الأمير عبدالله بن عبدالرحمن رحمه الله أخو الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه ورحمه كان حريصا على الصلاة، يحثنا عليها ويغضب إذا تساهلنا،وكذلك نظم في جامعه أذانين طوال العام”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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