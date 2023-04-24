الإثنين, أبريل 24, 2023
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ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

دونالد ترمب جونيور كان يهاجم جو بايدن وسياساته عندما وصف السودان بأنه بلد "فقير وقذر"

كتب باسل النجار
دونالد ترامب جونيور watanserb.com
دونالد ترامب جونيور
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وطن- تسبب دونالد ترمب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق، في موجة غضب واسعة بين السودانيين على تويتر، بعد تغريدة له اعتبرت مهينة للسودان والشعب السوداني.

إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

وفي تعليق له على الأحداث الجارية في السودان والحرب بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، تطرق نجل ترامب لتصرف البيت الأبيض مع الأمريكيين هناك وهاجم سياسات الرئيس الحالي جو بايدن.

وبينما استنكر دونالد ترامب جونيور، ما فعله بايدن بترحيل طاقم السفارة الأمريكية قبل المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، فقد وصف السودان بأنه بلد “قذر”.

ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم
ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”ترك جو بايدن للتو 16 ألف أميركي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين.”

وصف ابن ترامب للسوادن “بالبلد القذر” أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، وشن العديد منهم هجوما عنيفا عليه وعلى أمريكا التي اتهموها بأنها السبب فيما وصل إليه السودان الآن.

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إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان
إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

القوات الأمريكية وإجلاء موظفي السفارة في الخرطوم

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، ليل السبت- الأحد، أن القوات الأميركية نفذت عملية لإخراج موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

بدوره، أوضح اللفنتانت الجنرال الأميركي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأميركية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز “ش-47 شينوك” CH-47 Chinook توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتخلي الموظفين الأميركيين وعائلاتهم.

وخلال اليومين الماضيين تحركت الكثير من الدول حول العالم من أجل إجلاء رعاياها من السودان، العارق منذ أسبوعين في اشتباكات دامية بين الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة حميدتي.

فيما يتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء هذه خلال اليومين المقبلين أيضا.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن القوات الخاصة أجلت أقل من 100 شخص أول أمس، السبت، في عملية استغرقت ساعة واحدة على الأرض.

وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية: “لم نتعرض لرصاصة واحدة في الطريق وتمكنا من الدخول والخروج دون مشكلات”.

نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج
نجل ترامب يثير غضب السودانيين بلفظ خارج

ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان.

وذكر كيربي، في مقابلة مع محطة “أيه.بي.سي.نيوز” الأميركية:”قطع من الأسطول الأميركي ستكون متوفرة لتقديم المساعدة اللازمة للأميركيين الذين يحتاجونها في بورتسودان.”

وتابع:”نقوم بكل ما نستطيع لتوجيه الأميركيين في السودان ممن يريدون مغادرة البلاد.”

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن “الوضع الحالي في الخرطوم لا يسمح بتحرك الأميركيين بحرية.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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