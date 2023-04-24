ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

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وطن- تسبب دونالد ترمب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق، في موجة غضب واسعة بين السودانيين على تويتر، بعد تغريدة له اعتبرت مهينة للسودان والشعب السوداني.

إجلاء الرعايا الأمريكيين من السودان

وفي تعليق له على الأحداث الجارية في السودان والحرب بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، تطرق نجل ترامب لتصرف البيت الأبيض مع الأمريكيين هناك وهاجم سياسات الرئيس الحالي جو بايدن.

وبينما استنكر دونالد ترامب جونيور، ما فعله بايدن بترحيل طاقم السفارة الأمريكية قبل المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، فقد وصف السودان بأنه بلد “قذر”.

So Joe Biden just stranded another 16k Americans in a war torn shithole country that he pulled out the embassy staff and military from first. Disgraceful!!! https://t.co/K57uUZM2sf — Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 23, 2023

وقال في تغريدته التي رصدتها (وطن) ما نصه:”ترك جو بايدن للتو 16 ألف أميركي آخرين في بلد فقير قذر مزقته الحرب وسحب طاقم السفارة في البداية.. يا له من مشين.”

وصف ابن ترامب للسوادن “بالبلد القذر” أثار حفيظة السودانيين وفجر غضبهم، وشن العديد منهم هجوما عنيفا عليه وعلى أمريكا التي اتهموها بأنها السبب فيما وصل إليه السودان الآن.

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القوات الأمريكية وإجلاء موظفي السفارة في الخرطوم

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن، ليل السبت- الأحد، أن القوات الأميركية نفذت عملية لإخراج موظفين حكوميين من السفارة في الخرطوم، مضيفا أن جيبوتي وإثيوبيا والسعودية ساعدت في هذه العملية.

بدوره، أوضح اللفنتانت الجنرال الأميركي دوغلاس سيمس، أن أكثر من 100 من عناصر العمليات الأميركية الخاصة، شاركوا في عملية الإجلاء التي ساهمت فيها ثلاث مروحيات من طراز “ش-47 شينوك” CH-47 Chinook توجهت من جيبوتي إلى إثيوبيا ثم إلى السودان، لتخلي الموظفين الأميركيين وعائلاتهم.

وخلال اليومين الماضيين تحركت الكثير من الدول حول العالم من أجل إجلاء رعاياها من السودان، العارق منذ أسبوعين في اشتباكات دامية بين الجيش بقيادة البرهان والدعم السريع بقيادة حميدتي.

فيما يتوقع أن تستمر عمليات الإجلاء هذه خلال اليومين المقبلين أيضا.

وكان مسؤولون أميركيون قالوا إن القوات الخاصة أجلت أقل من 100 شخص أول أمس، السبت، في عملية استغرقت ساعة واحدة على الأرض.

وقال اللفتنانت جنرال دوجلاس سيمز، مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الأميركية: “لم نتعرض لرصاصة واحدة في الطريق وتمكنا من الدخول والخروج دون مشكلات”.

ومن جانبه قال المتحدث باسم البيت الأبيض، جون كيربي، اليوم الاثنين، إن الولايات المتحدة تعد لإرسال قطع من الأسطول الأميركي لمساعدة رعاياها الذين يرغبون في مغادرة السودان.

وذكر كيربي، في مقابلة مع محطة “أيه.بي.سي.نيوز” الأميركية:”قطع من الأسطول الأميركي ستكون متوفرة لتقديم المساعدة اللازمة للأميركيين الذين يحتاجونها في بورتسودان.”

وتابع:”نقوم بكل ما نستطيع لتوجيه الأميركيين في السودان ممن يريدون مغادرة البلاد.”

وأوضح المتحدث باسم البيت الأبيض أن “الوضع الحالي في الخرطوم لا يسمح بتحرك الأميركيين بحرية.”