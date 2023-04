ابن دونالد ترامب يستفز السودانيين ويفجر غضبهم.. ماذا حدث؟

- Advertisement -

وطن- تسبب دونالد ترمب جونيور نجل الرئيس الأمريكي السابق، في موجة غضب واسعة بين السودانيين على تويتر، بعد تغريدة له اعتبرت مهينة للسودان والشعب السوداني.

وفي تعليق له على الأحداث الجارية في السودان والحرب بين الجيش بقيادة البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة حميدتي، تطرق نجل ترامب لتصرف البيت الأبيض مع الأمريكيين هناك وهاجم سياسات الرئيس الحالي جو بايدن.

وبينما استنكر دونالد ترامب جونيور، ما فعله بايدن بترحيل طاقم السفارة الأمريكية قبل المواطنين الأمريكيين المقيمين هناك، فقد وصف السودان بأنه بلد “قذر”.

So Joe Biden just stranded another 16k Americans in a war torn shithole country that he pulled out the embassy staff and military from first.

Disgraceful!!! https://t.co/K57uUZM2sf

— Donald Trump Jr. (@DonaldJTrumpJr) April 23, 2023