الإثنين, أبريل 24, 2023
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رياضة

 إقالة مدرب توتنهام بعد الهزيمة التاريخية أمام نيوكاسل يونايتد

توتنهام تلقى الهزيمة التاريخية أمام نيوكاسل يونايتد بسداسية ثمينة في الدوري الإنجليزي

كتب فارس أبو شيحة
إقالة كريستيان ستيليني مدرب توتنهام watanserb.com
إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني
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وطن- أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن إقالة مدرب الفريق كريستيان ستيليني، عقب الهزيمة القاسية أمام نيوكاسل يونايتد، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وقررت إدارة نادي توتنهام، الاستغناء عن خدمات المدرب المؤقت كريستيان ستيليني، بعد الخسارة التاريخية. أمام نيوكاسل في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني

وجاء خبر إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني، بعد أسابيع قليلة عن إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، على خلفية تصريحاته تجاه إدارة النادي.

وحقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز التاريخي على نظيره توتنهام. بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل سداسية أهداف نيوكاسل داخل شباك مرمى توتنهام، جاكوب ميرفي في الدقيقة ال2 وال9، وجويلاينتون دي ليرا في الدقيقة ال6. وألكسندر إيزاك في الدقيقة ال19 وال21، وكالوم ويسلون في الدقيقة ال67.

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وأحرز هداف فريق توتنهام لهذا الموسم هاري كين الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال49.

إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني
إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني

مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

وبعد تلك الخسارة القاسية لفريق توتنهام (السيبرز). أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الجولة الماضية، سيلتقي نظيره مانشستر يونايتد على ميدانه وأمام جماهيره، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي، الخميس.

ولعب توتنهام 32 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات أخرى. كما وتلقى الخسارة في 11 مباراة.

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 75 نقطة للموسم الجاري.

المصدروطن + توتنهام تويتر + مواقع التواصل
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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