 إقالة مدرب توتنهام بعد الهزيمة التاريخية أمام نيوكاسل يونايتد

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وطن- أعلن نادي توتنهام الإنجليزي، عن إقالة مدرب الفريق كريستيان ستيليني، عقب الهزيمة القاسية أمام نيوكاسل يونايتد، بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد.

وقررت إدارة نادي توتنهام، الاستغناء عن خدمات المدرب المؤقت كريستيان ستيليني، بعد الخسارة التاريخية. أمام نيوكاسل في منافسات الجولة ال32 من الدوري الإنجليزي (البريميرليج) لهذا الموسم.

إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني

وجاء خبر إقالة مدرب توتنهام كريستيان ستيليني، بعد أسابيع قليلة عن إقالة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي، على خلفية تصريحاته تجاه إدارة النادي.

وحقق فريق نيوكاسل يونايتد الفوز التاريخي على نظيره توتنهام. بسداسية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما وسجل سداسية أهداف نيوكاسل داخل شباك مرمى توتنهام، جاكوب ميرفي في الدقيقة ال2 وال9، وجويلاينتون دي ليرا في الدقيقة ال6. وألكسندر إيزاك في الدقيقة ال19 وال21، وكالوم ويسلون في الدقيقة ال67.

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وأحرز هداف فريق توتنهام لهذا الموسم هاري كين الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال49.

مباراة توتنهام ضد مانشستر يونايتد

وبعد تلك الخسارة القاسية لفريق توتنهام (السيبرز). أمام نيوكاسل يونايتد في منافسات الجولة الماضية، سيلتقي نظيره مانشستر يونايتد على ميدانه وأمام جماهيره، في منافسات الجولة ال33 من الدوري الإنجليزي، الخميس.

ولعب توتنهام 32 مباراة في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فيها الفوز في 16 مباراة، وتعادل في 5 مباريات أخرى. كما وتلقى الخسارة في 11 مباراة.

رســــــــــميا 🚨🚨 توتنام يُقيل مدرب الفريق المؤقت كريستيان ستيليني 🔚 pic.twitter.com/QtBEa0Cqao — FilGoal (@FilGoal) April 24, 2023

ويحتل فريق توتنهام المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي. برصيد 53 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتربع على الصدارة أرسنال برصيد 75 نقطة للموسم الجاري.