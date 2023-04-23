مطلب ميسي من أجل العودة إلى نادي برشلونة

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وطن- ذكرت تقارير صحفية إسبانية، عن مطلب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاماً)، من أجل العودة إلى ناديه السابق برشلونة هذا الصيف.

وقال الصحفي الإسباني الموثوق في سوق انتقالات كرة القدم “جيرارد روميرو“: “ليونيل ميسي طلب من إدارة برشلونة القيام بكل الإجراءات المطلوبة، من أجل إعادته قبل شهر يونيو المقبل”.

عودة ميسي إلى برشلونة

وأضاف الصحفي روميرو: “اللاعب يريد معرفة أين سيلعب في الموسم القادم، قبل أن ينتهي الموسم الجاري”.

وختم حديثه: “اللاعب ميسي في حالة عدم العودة إلى برشلونة، سيوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان”.

وكانت تقارير صحفية أخرى، قد تحدثت عن سعي إدارة برشلونة تحت قيادة خوان لابورتا، من أجل استعادة خدمات نجمه السابق ليونيل ميسي مع بداية الموسم القادم، في ظلّ جهود إدارة نادي باريس سان جيرمان لتجديد عقد اللاعب لموسم آخر إضافي مع الفريق.

وبيّنت تلك التقارير، بأنّ برشلونة سيتوصّل إلى اتفاق مع الاتحاد الإسباني لكرة القدم، لتسجيل عقد ميسي براتب 25 مليون يورو خلال الموسم.

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برشلونة وصدارة الدوري الإسباني

وسيلتقي فريق برشلونة مهمة صعبة قادمة لمواصلة تعزيز صدارة الدوري الإسباني، بمواجهة نظيره أتلتيكو مدريد، الأحد، في منافسات الجولة الـ30 من الدوري الممتاز على أرض ملعب (الكامب نو).

كما لعب الفريق الكتالوني هذا الموسم 29 مباراة، حقّق فيها الفوز في 23 مباراة. وتعادل في 4 مباريات، فيما تلقّى الخسارة في مباراتين أخريين حتى الآن.

ويتصدّر برشلونة جدول ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 73 نقطة، وبفارق 8 نقاط عن الوصيف ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني برصيد 65 نقطة لهذا الموسم.