الأحد, أبريل 23, 2023
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محمد هنيدي يصف إيلون ماسك “بالفاجر” والأخير رد عليه بمفاجأة غير متوقعة

إيلون ماسك قرر حظر الفنان الكوميدي محمد هنيدي بعد سخريته من إجراءات " تويتر" التي وضعها المالك الجديد للشركة فيما يخص علامة التوثيق الزرقاء

كتب خالد الأحمد
محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك watanserb.com
محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك
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وطن- بعد سلسلة تغريدات ساخرة للكوميديان المصري الشهير محمد هنيدي، من قرار إيلون ماسك مالك «تويتر»، بدفع اشتراك مقابل الحصول على علامة التوثيق، قرر ماسك حظر هنيدي من متابعة حسابه الشخصي.

وعلّق نجم الكوميديا المصري محمد هنيدي على خطوة إزالة علامة التوثيق الزرقاء بموقع “تويتر” بتعليق لطيف ضاحك، في إشارة إلى استيائه من الخطوة التي اتخذها موقع التدوينات المصغرة الأشهر في العالم.

محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك ويسبه

وكانت شركة «تويتر» قد فرضت سياسة جديدة منذ امتلاكها من قبل الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي حدد يوم 20 إبريل/ نيسان الحالي تاريخاً نهائياً لإزالة العلامة الزرقاء؛ وذلك لمن لم يستجب للشرط الجديد للتوثيق، وهو دفع مقابل شهري.

ويوم الخميس الماضي، فقدت الحسابات التي كانت تحمل الشارة الزرقاء القديمة هذه العلامة، لدى المستخدمين الذين لم يدفعوا مقابل الخدمة الجديدة، عملاً بالاستراتيجية التي وضعها إيلون ماسك خلال الشتاء للتحقق من الحسابات.

حيث أراد إيلون ماسك تحقيق إيرادات إضافية بعد الخسائر التي مني بها جراء فشل إرسال صاروخ “ستار شيب” إلى الفضاء، وانهياراته الاقتصادية الأخرى كشركة تسيلا والمشاكل التي تعصف بتويتر ذاتها.

وغرّد هنيدي قائلا: “بعد خدمة 10 سنين في تويتر.. الفاجر بيقولي أدفعله فلوس في علامة زرقا استبدلنا العلامة بعيل صغير عامل نفسه توثيق ذهبي”.

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محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك ويسبه
محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك ويسبه

وبعد أيام قليلة فوجىء هنيدي بأن علامة التوثيق عادت إلى حسابه الذي يتابعه حوالي ١٣٫٩ مليون متابِعًا.

وأعادت ” تويتر” علامات التوثيق الزرقاء أو الذهبية لبعض الحسابات التي تضم أكثر من مليون متابع دون دفع ثمن الاشتراك.

وغرد هنيدي على تويتر: “بعد التويتة اللي نزلتها لقيت علامة التوثيق ظهرت تاني واني اشتركت في خدمة تويتر بلو .. مع اني مشتركتش.”

وتابع موضحا: “بس واضح أن أبو نسب ايلون ماسك حب يعمل معانا الواجب .. ودفعلي الاشتراك بتاع الخدمة من جيبه”.

محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك ويسبه
محمد هنيدي يهاجم إيلون ماسك ويسبه

ولكن فرحة هنيدي بعودة التوثيق لحسابه لم تكتمل إذ فوجىء بمالك تويتر الجديد، وقد حظره من متابعة حسابه.

مما دفعه للتعليق بسخرية على طريقته المعتادة :”إيلون ماسك اتقمص وعملي بلوك عشان اتريقت على اشتراكات تويتر بلو .. ايلون قموصة”.

ووفق موقع thehill أنذرت “تويتر” مستخدميها في 18 فبراير 2023، بأنهم سيفقدون القدرة على الوصول إلى حساباتهم عبر رسالة نصية مصادقة ثنائية العامل ما لم يدفعوا 8 دولارات شهريًا.

ومضت Twitter قدمًا في خططها لإزالة الآلاف من علامات التحقق القديمة من النظام الأساسي بعد أكثر من أسبوعين، من شراء إيلون ماسك للشركة.

وغرّد موقع Twitter يوم الأربعاء بأن المنصة ستزيل علامات التحقق القديمة يوم الخميس، والتي ستؤثر بشكل كبير على حسابات الشخصيات العامة والمشاهير والصحفيين الذين لديهم شارات تحقق.

ويأتي دفع Twitter لإزالة علامات الاختيار القديمة في الوقت الذي تحاول فيه المنصة تشجيع المستخدمين على الدفع في برنامج Twitter Blue ، والذي يمنح المستخدمين علامة اختيار زرقاء ويسمح لهم بكتابة تغريدات أطول وتعديلها مقابل 8 دولارات شهريًا.

وطرحت Twitter أيضًا برنامجًا مدفوعًا للمنظمات المعتمدة ، والذي سيكلف مؤسسات مثل المنظمات غير الربحية والمكاتب الحكومية وجميع الشركات الأخرى 1000 دولار شهريًا للحصول على شارة تحقق ذهبية.

المصدرتويتر، موقع thehill، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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