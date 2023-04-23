كأنه يشعر بموته.. ابنة محمد قنوع تنشر فيديو مؤثراً له قبل وفاته (شاهد)

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وطن- نشرت الشابة ماسة ابنة الفنان السوري الراحل محمد قنوع، فيديو مؤثراً لوالدها، وهو يحتضنها.

“حتة منك”

وأشارت ماسة في تعليقها إلى أنّ والدها الراحل محمد قنوع كان يحتضنها وكأنه يشعر بأنه سيرحل قريباً.

وكان محمد قنوع يحتضن ابنته ماسة بالفيديو الذي أعادت نشره، بعدما كانت قد نشرته مرفقاً بتعليق: “حتة منك”.

هذا ونعت ماسة قنوع والدَها الراحل، ونشرت صورة له خلال أدائه العمرة، وكتبت: “انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا حبيبي”.

لحظة وصول الخبر

وكان آخر شيء نشره الفنان الراحل محمد قنوع، صورة لقبر والده، معبّراً عن اشتياقه له. واصفاً إياه بالهلال الذي غاب عن عينه، تاركاً في قلبه ناراً.

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كما تداول ناشطون فيديو يوثّق لحظة وصول خبر وفاة محمد قنوع للممثلة السورية سوسن ميخائيل والممثل جرجس جبارة في أثناء البث المباشر.

وتصرخ سوسن بالفيديو قائلة: “يا عدرا.. لاء.. ليك كيف؟ كان بالحج!”

وصعق الوسط الفني العربي، مساء أمس السبت، بعد الإعلان عن وفاة محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاماً، إثر احتشاء في عضلة القلب.

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

ونشرت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع، صورَها إلى جانب والدها في العمرة على حسابها في انستغرام، وعلّقت: “طابَ اللقاء وقرّت العينُ وارتوى القلب”.

“وداعاً شومان”

وودّع محمد قنوع شخصية شومان، بعد أن قُتل في الحلقة 21 على يد “عبدو العربجي” التي يلعبها الفنان السوري باسم ياخور. حيث شارك صورة لـ شومان وعليها شريطة سوداء ونعاه قائلاً: “وداعاً شومان”.

وفور الإعلان عن وفاة الفنان محمد قنوع، عبّر زملاؤه في الوسط الفني عن صدمتهم لخبر رحيله.

والفنان السوري الراحل من عائلة دمشقية احترفت الفن والمسرح. حيث استطاع أن يحجزَ مكاناً لنفسه في الدراما التلفزيونية ويخلق حالة إبداعية، متفوّقاً على أقرانه رغم إبعاده عن الأدوار الرئيسية.

وتميّز الفنان الراحل بأدائه أدوارَ البيئة الشامية التي عُرف بها. ولا سيما في السلسلة الشهيرة من باب الحارة، الشام العدية، أسعد الوراق، الدبور، أهل الراية، الأميمي، وغيرها.

بدأ محمد قنوع مشواره الفني مع الفنان السوري ياسر العظمة عام 1995، وشارك في أجزاء السلسلة الكوميدية الشهيرة “مرايا”.

والفنان الراحل متزوج من خارج الوسط الفني، ولديه أربعة أبناء هم: عدنان ومروان ومايا وماسة.