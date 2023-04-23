قصر عبد الرحمن السديس في مكة المكرمة يصدم الجميع.. بذخ وثراء فاحش! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التوصل الاجتماعي، مقطعَ فيديو مثيراً لما زعموا أنه قصر الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي وإمام وخطيب الحرم المكي الشيخ عبد الرحمن السديس في مكة المكرمة.

ووفقاً للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن“، فقد ظهر صوت مصور الفيديو في الخلفية وهو يتحدث باللهجة السعودية قائلاً، إن ما تم تصويره هو منزل عبد الرحمن السديس.

وبحسب الفيديو، فقد ظهر أنّ مكان إقامة الشيخ عبد الرحمن السديس عبارة عن قصر ضخم تمّ بناؤه على مساحة شاسعة من الأرض، حيث ظهر من خلال الفيديو العديد من الاستراحات والمباني المجاورة داخل السور الذي يحيط بالقصر.

وأظهر الفيديو البذخ الذي يعيش به إمام الحرم المكي، عبد الرحمن السديس، وهو ما يتنافى مع توجيهاته التي يلقيها في خطبه عادة ويدعو فيها المسلمين إلى التواضع وعدم التمسك في الدنيا الزائلة.

- Advertisement -

انتقادات كبيرة تطال عبد الرحمن السديس بسبب ثرائه الفاحش

وانتقد العديد من المتابعين ما وصفوه بالفحش والتبذير الذي يمارسه عبد الرحمن السديس، مشيرين إلى أنه ما كان ليحظى بمثل هذا القصر لولا أنه أحد شيوخ السلاطين.

وفي هذا السياق، قال المتابع علاء الدين بوليف: “مشايخ سلطان والشيوخ الحقيقيون في السجون حسبنا الله ونعم الوكيل”.

وانتقد متابع ما شاهده قائلاً: “ثم يثرثر علينا بالفقراء والزكاة واطعام المساكين، هذا طاغية من الطغاة”.

وقال المتابع عبد المجيد آل بودرع: “يطلبون من الفقراء الصبر على كل شيء وهم يعيشون في جنة فوق الارض”.

وسخر آخر مما شاهده بالقول: “الله الله على الزهد في الدنيا وعيش البسطاء في أسمى معانيه !؟”

وقال آخر مستنكراً: “العلماء والمشايخ يقبعون في السجون وعلماء البلاط يعيشون الرفاهية والبذخ حسبنا الله ونعم الوكيل”.

حملة شعواء ضد فساد السديس

وسبق أن شنّ ناشطون سعوديون عبر موقع “تويتر” حملةً شعواء على عبد الرحمن السديس، موجّهينَ له اتهامات بالفساد بصفته الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ما أثار تساؤلات حول دوافع هذا الهجوم ومناسبته وتوقيته.

وبحسب ما نشر حينَها من المغردين السعوديين، فإنّ اتهامات وجّهت للسديس حول توسعة الحرم، وزعموا أنّ إدارة الحرم المكي تلقّت رشاوى من أجل عدم إزالة فنادق.

مايضمون معه الشيخ عبدالرحمن السديس .

في فساد رئاسة شؤون الحرمين . — عبدالهادي العتيبي🇸🇦 (@abdulhadialotib) November 4, 2017

كما تداول مغردون أيضاً، أوراقاً تحمل اسم ابنة عبد الرحمن السديس، وتشير إلى توظيفها في الحرم، كمساعد إداري، الأمر الذي أثار اتهامات للسديس بأنه يستغلّ نفوذه لتوظيف أفراد من عائلته.

كم تبلغ ثروة عبد الرحمن السديس؟

وكان حساب “العهد الجديد” قد كشف في أكتوبر/تشرين أول الماضي، عن قيمة ثروة الرئيس العام لشؤون الحرمين الدكتور عبد الرحمن السديس، بعد تحقيق أجرته هيئة مكافحة الفساد بتكليفٍ من ولي العهد محمد بن سلمان.

وقال “العهد الجديد” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “لم يبقَ أحد إلا ضربه ابن سلمان؟”

وأضاف: “وصل الأمر مؤخراً إلى الرئيس العام لشؤون الحرمين عبد الرحمن السديس، حيث كلّف مبس هيئة مكافحة الفساد بإجراء تحقيق بثروته، واكتشفوا أن قيمة أملاكه قد تجاوزت الـ600 مليون ريال”.

وزعم “العهد الجديد”، أنه “بعد المساومة والتهديد بعزله من المنصب، تنازل عن معظم ثروته”.