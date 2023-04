فيديو لجندي روسي مخمور تسبب في تحطيم نظام دفاع جوي قيمته 160 مليون دولار

- Advertisement -

وطن– في واقعةٍ وُصفت بأنها صادمة للغاية، تسبّب جنديّ روسيّ مخمور في تحطيم نظام للدفاع الجوي من طراز “إس-400″، تصل كلفتُه إلى 160 مليون دولار، بعد أن فقدَ السيطرة عليه، ما أدى إلى سقوطه في حفرة.

ونشر أنطون جيراشينكو مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، لقطات من المشهد على حسابه على تويتر، وقال: “سقط نظام صواريخ إس 400 في حفرة على طريق سريع، قرب تولا في روسيا، حدث هذا في الصباح، لكن قيل إن السيارة ما زالت ممددة هناك”.

S400 missile system fell into a ditch on a highway near Tula, Russia.

This happened in the morning but reportedly, the vehicle is still lying there.

The value of such missile system is about $160 million. pic.twitter.com/Ba3r2HriuT

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) April 20, 2023