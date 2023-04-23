الأحد, أبريل 23, 2023
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فيديو لجندي روسي مخمور تسبب في تحطيم نظام دفاع جوي قيمته 160 مليون دولار

الجندي أصيب بكسر في ذراعه فيما يتيح القانون الروسي محاكمة جندي متعاقد بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي تحت بند الإضرار بالممتلكات العسكرية من خلال الإهمال

كتب خالد السعدي
خسائر روسيا في أوكرانيا watanserb.com
تسبب جندي روسي مخمور في تحطيم نظام للدفاع الجوي من طراز "إس-400"
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وطن– في واقعةٍ وُصفت بأنها صادمة للغاية، تسبّب جنديّ روسيّ مخمور في تحطيم نظام للدفاع الجوي من طراز “إس-400″، تصل كلفتُه إلى 160 مليون دولار، بعد أن فقدَ السيطرة عليه، ما أدى إلى سقوطه في حفرة.

ونشر أنطون جيراشينكو مستشار وزير الشؤون الداخلية الأوكراني، لقطات من المشهد على حسابه على تويتر، وقال: “سقط نظام صواريخ إس 400 في حفرة على طريق سريع، قرب تولا في روسيا، حدث هذا في الصباح، لكن قيل إن السيارة ما زالت ممددة هناك”.

تفاصيل القصة

القصة سردتها مجلة نيوزويك الأمريكية، نقلاً عن قناة بازا الروسية، التي تنشر بانتظام معلومات حول القضايا الأمنية داخل البلاد، حيث قالت إنّ الجندي الروسي البالغ من العمر 33 عاماً، فشل في اختبار الكحول، ما يعني أنه كان مخموراً لحظة وقوع الحادث.

وذكرت القناة الروسية، أنّ النظام الصاروخي تحطَّم وانقلب في حفرة بجوار طريق سريع بمنطقة تولا غربي روسيا. وذلك عقب فقدان جندي السيطرة على جرار مزود بمنظومة الصواريخ المضادة للطائرات.

ووفق التقرير، فإنّ الحادث كاد أن يكون أشدَّ خطورة بعدما سقطت الشاحنة فوق الصواريخ مباشرة، لكن لحسن الحظ لم يتمّ تفعيل الذخيرة التي كانت تحملها الشاحنة.

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في الغضون، فقد أصيب الجندي الروسي بكسر في ذراعه، في حين يذكر القانون الروسي أنه يمكن محاكمة جندي متعاقد بموجب مادة من القانون الجنائي الروسي، تحت بند “الإضرار بالممتلكات العسكرية من خلال الإهمال”.

يُشار إلى أنّ روسيا بدأت في تطوير S-400 منذ عام 1993، وهو نظام يستخدم في الغالب سلسلة صواريخ 48N6، ما يسمح لها بضرب أهداف جوية على مدى يصل إلى 250 كيلومتراً (155 ميلاً)، كما تمتلك هذه الأنظمة قدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية من على بعد 60 كيلومتراً.

خسائر روسيا في أوكرانيا

وتشنّ روسيا حرباً على أوكرانيا، منذ الرابع والعشرين من فبراير من العام الماضي، وفيما تتكتم على الخسائر التي تتكبدها، فسبق أن كشفت كييف أنّ موسكو فقدت في العام الأول للحرب، 146 ألفاً و820 جندياً في أوكرانيا.

وكان بيان قد صدر بمناسبة إتمام الحرب عامَها الأول في 24 فبراير الماضي، أفاد بأنّ روسيا فقدت 3 آلاف و393 دبابة و6 آلاف و600 مركبة قتالية مدرّعة وألفين و363 من أنظمة المدفعية و474 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و228 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأشار ذلك البيان، إلى أنه تمّ تدمير 247 منظومة مضادة للطائرات و299 طائرة و287 مروحية، و18 سفينة حربية، و2033 طائرة مسيرة، و5 آلاف و224 من المركبات وخزانات الوقود، و229 من وحدات المعدات الخاصة، وما إجماليه 873 صاروخ كروز.

المصدرنيوزويك + تويتر - ترجمة وتحرير وطن
خالد السعدي
خالد السعدي
صحافي كويتي متخصص في الشؤون السياسية، يناقش القضايا العربية والإقليمية، حاصل على ماجستير في الإعلام من جامعة الكويت، وعمل في العديد من المنصات الإخبارية ووكالات الأنباء الدولية، وعمل منتجا لأفلام استقصائية لصالح جهات نشر عربية وإقليمية، وترأس تحرير عدة برامج تلفزيونية.
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