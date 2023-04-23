الأحد, أبريل 23, 2023
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حياتنا

غير آبه بعقوبة السجن.. شاهد ما فعله سعد لمجرد في العيد رفقة والدته

نشرت والدته صورة جمعتهما سوياً وعايدت فيها متابعيها، قائلة: "عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير".

كتب خالد الأحمد
سعد لمجرد رفقة والدته watanserb.com
سعد لمجرد رفقة والدته
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وطن- ضمن إطلالاته الحديثة بعد الإفراج عنه من أحد السجون الفرنسية، ظهر الفنان المغربي “سعد لمجرد” في صورة مبتسماً إلى جانب والدته، لاقت تفاعلا كبيرا من قبل جمهوره.

سعد لمجرد مع والدته

ونشرت نزهة الركراكي والدة سعد لمجرد، أمس السبت، عبر تطبيق الستوري في حسابها على “إنستغرام” صورة جمعتهما سوياً وعايدت فيها متابعيها، قائلة: “عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير”.

 

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وبدا النجم المغربي وهو يرتدي “تيشيرت” أسود ومبتسما ويجلس بجانب والدته، والفرحة تبدو عليها بشكل كبير وهي بقرب فلذة كبدها بعد أيام من الإفراج عنه.

وقبل الإفراج عنه نشرت نزهة صورة تجمعها بسعد وزوجها البشير عبدو، معلقة: “يارب في يوم الجمعة ، أسعدنا وأرح قلوبنا، وفرج همومنا، وأبدل كل ضيق بفرح، وكل عسر بيسر.”

وتابعت:”اللهم أنت الحق وقولك حق والجنة حق والنار حق لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

 

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غير آبه بعقوبة السجن.. شاهد ما فعله سعد لمجرد في العيد رفقة والدته
غير آبه بعقوبة السجن.. شاهد ما فعله سعد لمجرد في العيد رفقة والدته

سعد لمجرد يغادر السجن مؤقتا

وكان لمجرد الذي يعتقل فيه في فرنسا، قد غادر السجن الخميس الماضي، بموجب إطلاق سراح مؤقت، بعدما قضت محكمة الجنايات بباريس عقوبة السجن 6 سنوات بحقّ الفنان المغربي الشهير؛ بتهمة الاغتصاب.

وأعلن الفنان البشير عبدو، والد سعد لمجرد في تصريح لصحيفة “هسبريس” المغربية، أنّ سعد لمجرد سيغادر السجن بسراح مؤقت، و”سيعود لأحضان عائلته قبل عيد الفطر”.

وأصدرت محكمة فرنسية حكماً بالسَّجن 6 سنوات، بحقّ لمجرد (37 عاماً) بتهمة الاغتصاب والاعتداء على فتاة تدعى “لورا بريول”، كانت في الـ21 من عمرها في أثناء الحادثة التي وقعت ليلة 25-26 أكتوبر 2016، في فندق بباريس بعد اجتماعهما في ملهًى ليلي.

واستأنف “سعد لمجرد” الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير، بعد محاكمة صوّت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين، أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب.

وسبق للفنان المغربي سعد لمجرد أن اتُّهم في الماضي بالاغتصاب في ظروف مماثلة في كلّ من نيويورك والدار البيضاء بالمغرب.

وكانت نزهة الركراكي والدة سعد لمجرد قد شاركت متابعيها صورة جمعتها بسعد في فبراير الماضي وعلقت عليها :””الله يرضى عليك وليدي حبيبي الغالي”.

 

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كما شاركت والدة سعد أيضًا على انستقرام حينذاك صورة لسعد بالأبيض والأسود كتب عليها “العدالة لسعد لمجرد”.

وهو هاشتاغ دشنه جمهوره عبر تويتر لدعمه في أزمته التي يمرّ بها.

 

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وكانت محكمة الاستئناف في باريس وافقت على طلب الإفراج” المقدم من محاميي لمجرد ، ميس تييري هيرزوغ وجان مارك فيديدا اللذين أكدا لفرانس برس أن لمجرد “سيطلق سراحه تحت اشراف قضائي” بانتظار محاكمته المقبلة.

والدة سعد لمجرد

يذكر أن نزهة الركراكي ممثلة مغربية وواحدة من أبرز ممثلات الجيل الثاني في الساحة الفنية المغربية.ولدت في 17 ديسمبر 1957 بعاصمة المغرب الرباط.

شاركت في عدة أفلام، ومسلسلات، ومن بين مسلسلاتها التي نجحت سلسلة من دار لدار. و كذا عدة مسرحيات مثل : الرجل الذي و المرأة التي، وهي متزوجة من المغني «البشير عبدو» ولها ابنان، علي لمجرد والمغني سعد المجرد.

المصدرانستجرام، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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