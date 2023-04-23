ضاحي خلفان يطالب باعتقال طارق السويدان .. اصطياد في الماء العكر بسبب تغريدة!

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وطن – طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بإلقاء القبض على الداعية الكويتي البارز طارق السويدان؛ بسبب تغريدة نشرها، وأثارت جدلاً، ما دفع الداعية للتوضيح.

وكان حساب طارق السويدان على تويتر نشر تغريدة دعا فيها إلى “تحرير المسجد الحرام”، قبل أن يقومَ بحذفها لاحقاً. الأمر الذي أثار ضده عاصفةً من الانتقادات قوبلت بسلسلة من الاعتذارات والتوضيحات من قبله.

وقال “السويدان” في التغريدة المتداوَلة قبل حذفها: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها”.

وأضاف: “نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته تغريدته، أوضح طارق السويدان موقفه في سلسلة تغريدات تويتر قائلاً: “السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة”.

وأوضح أنّها “كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة”.

السلام عليكم

للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة وقد كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

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وأضاف الداعية الكويتي في تغريدة منفصلة: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

المسجد الحرام والمسجد الأقـ.ـصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها

نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال pic.twitter.com/T4HduuHIre — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

وتابع طارق السويدان: “أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا”.

واستطرد: “فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة”.

أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها،

فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا،

فهذا ليس منهجي ولا خلقي

وأشكر من أحسن الظن،

وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة — Dr.TareqAlSuwaidan (@TareqAlSuwaidan) April 18, 2023

وعلى الرغم من التوضيح السابق الذي أكّد عليه طارق السويدان، ونفي تعمّد التغريدة ثمّ حذفها، إلا أنّ ضاحي خلفان، وفيما يبدو نتيجة مواقف مسبقة من الداعية الكويتية، استغلّ ذلك، ونشر صورةً لتغريدة السويدان التي اثارت الجدل، وعلق عليها مطالباً بالقبض عليه فوراً. كما قال