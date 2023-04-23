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ضاحي خلفان يطالب باعتقال طارق السويدان .. اصطياد في الماء العكر بسبب تغريدة!

رغم التوضيح الذي أكّد عليه طارق السويدان ونفي تعمّد التغريدة ثمّ حذفها الا ان ضاحي خلفان طالب بإلقاء القبض عليه فورا!

كتب أنس السالم
ضاحي خلفان يطالب باعتقال طارق السويدان .. اصطياد في الماء العكر بسبب تغريدة! watanserb.com
ضاحي خلفان
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وطن – طالب نائب رئيس شرطة دبي، ضاحي خلفان، بإلقاء القبض على الداعية الكويتي البارز طارق السويدان؛ بسبب تغريدة نشرها، وأثارت جدلاً، ما دفع الداعية للتوضيح.

وكان حساب طارق السويدان على تويتر نشر تغريدة دعا فيها إلى “تحرير المسجد الحرام”، قبل أن يقومَ بحذفها لاحقاً. الأمر الذي أثار ضده عاصفةً من الانتقادات قوبلت بسلسلة من الاعتذارات والتوضيحات من قبله.

وقال “السويدان” في التغريدة المتداوَلة قبل حذفها: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها”.

وأضاف: “نسأل المولى سبحانه أن يجمعهما التحرير قريبا غير بعيد وأن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

تغريدة طارق السويدان
تغريدة طارق السويدان التي أثارت الجدل

وبعد الجدل الواسع الذي أثارته تغريدته، أوضح طارق السويدان موقفه في سلسلة تغريدات تويتر قائلاً: “السلام عليكم.. للعلم التغريدة التي تم حذفها لم أكتبها أنا بل كتبها الأخوة في إدارة الصفحة”.

وأوضح أنّها “كانت خطأ جسيماً واعتذر لكم عنها.. الشكر لمن أحسن الظن وغفر الله تعالى لمن أساء الظن والشكر كذلك لمن أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة”.

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وأضاف الداعية الكويتي في تغريدة منفصلة: “المسجد الحرام والمسجد الأقصى شقيقان جمعهما الوحي وتجمعهما أنوار ليلة القدر وبركاتها.. نسأل المولى سبحانه أن يرزقنا الصلاة فيهما على خير حال”.

وتابع طارق السويدان: “أعتذر لكم عن التغريدة التي تم مسحها وتغييرها، فالتغريدة الأولى كتبها الشباب في إدارة الصفحة ولم أكتبها أنا”.

واستطرد: “فهذا ليس منهجي ولا خلقي وأشكر من أحسن الظن، وأشكر كذلك من أساء الأدب فقد أهداني من حسناته في هذه الليلة المباركة”.

وعلى الرغم من التوضيح السابق الذي أكّد عليه طارق السويدان، ونفي تعمّد التغريدة ثمّ حذفها، إلا أنّ ضاحي خلفان، وفيما يبدو نتيجة مواقف مسبقة من الداعية الكويتية، استغلّ ذلك، ونشر صورةً لتغريدة السويدان التي اثارت الجدل، وعلق عليها مطالباً بالقبض عليه فوراً. كما قال

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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