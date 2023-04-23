الأحد, أبريل 23, 2023
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رياضة

شرط قد يمنعُ مودريتش من تجديد عقده مع ريال مدريد

ريال مدريد يشترط الاعتزال الدولي من أجل الموافقة على تجديد عقده مع الفريق الملكي

كتب فارس أبو شيحة
مودريتش watanserb.com
مودريتش
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وطن- كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن شرط نادي ريال مدريد الإسباني من أجل الموافقة على تجديد عقد مودريتش الكرواتي مع الفريق الملكي مع نهاية الموسم الحالي.

وقالت صحيفة “آس” الإسبانية، بأن ريال مدريد يشترط على النجم الكرواتي لوكا مودريتش الاعتزال الدولي، من أجل الموافقة على تجديد عقده مع النادي الملكي الأبيض.

رد مودريتش على شرط ريال مدريد

ولكن سرعان ما رد الكرواتي مودريتش برفض شرط ريال مدريد الاعتزال الدولي، للموافقة على تجديد عقده مع النادي لموسم آخر إضافي. وفق ما ذكرته الصحيفة الإسبانية.

وما يزال النجم الكرواتي مودريتش يقدم الأداء الجيد. مع فريق ريال مدريد في مركز خط وسط الفريق الملكي، وفرض نفسه على التشكيلة الأساسية رغم كبر سنه.

عقد مودريتش مع ريال مدريد
عقد مودريتش مع ريال مدريد

عقد مودريتش مع ريال مدريد

كما ونجح لوكا مودريتش من حصد الميدالية البرونزية مع منتخب كرواتيا في النسخة الأخيرة من مونديال كأس العالم 2023، على حساب المنتخب المغربي. صاحب المركز الرابع في البطولة العالمية. بنسختها ال22، التي أقيمت في دولة قطر العام الماضي.

وينتهي عقد مودريتش مع ريال مدريد في شهر يونيو/ حزيران هذا الصيف، بعد أن جدد عقده مع الفريق الملكي نهاية الموسم الماضي.

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وحقق ريال مدريد الفوز النظيف في المباراة الماضية على سلتا فيغو. بهدفين دون رد، في منافسات الجولة ال30 من الدوري الإسباني الممتاز.

لوكا مودريتش
لوكا مودريتش

وسيلتقي فريق ريال مدريد. أمام غيرونا، الثلاثاء، في منافسات الجولة ال31 من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم خارج دياره على ميدان ملعب (مونتيليفي).

يشار بأن الفريق الملكي يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري الإسباني. برصيد 65 نقطة، كما وبفارق كبير عن المتصدر برشلونة برصيد 73 نقطة للموسم الحالي.

المصدروطن + صحيفة الآس
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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