الأحد, أبريل 23, 2023
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رصد وتصوير “نجم منفجر” من سماء الإمارات ومركز الفلك يصدر بيانا (شاهد)

النجم المنفجر هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره

كتب فهمي الورغمي
مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لنجم منفجر watanserb.com
مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لنجم منفجر
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وطن- أعلن مركز الفلك الدولي، مقره أبو ظبي، رصده نجماً منفجراً من سماء دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد اكتشفه قبل يومين. وقدم المركز بعض المعلومات الإضافية دون التعمق في باقي التفاصيل.

مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لـ “نجم منفجر”

تمكن “مرصد الختم” الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي من تصوير نجم منفجر (Nova)، وقع اكتشافه قبل يومين ويقع في مجموعة العقرب.

لمعانه الآن من القدر 7.8 (يرى بالمناظير)، بعد أن كان من القدر 19.7 قبل انفجاره ( كان لا يرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة)، حسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لمركز الفلك الدولي على منصة تويتر.

هذا وأعلن المرصد إجراء أرصاد ضوئية للنجم، وأكد أن تلك الصور قد أُرسلت بالفعل للجهات الفلكية المعنية، دون الغوص في باقي التفاصيل.

بدورها، وفي تفاعل مع الحدث، طلبت الجهات الفلكية المختصة من الراصدين من مختلف دول العالم رصد النجم المنفجر بشكل مكثف خلال هذه الفترة، وتحديدا الأرصاد الضوئية (Photometric) والأرصاد الطيفية (Spectroscopic).

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مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لنجم منفجر
مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لنجم منفجر

ما هو النجم المنفجر؟

النجم المنفجر هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره.

النجم المنفجر
النجم المنفجر

يؤدي ذلك الانفجار إلى تكوُّن سحابة برَّاقة كُروية من البلازما حول النجم، وسرعان ما تنتشر طاقة الانفجار في الفضاء وتتحول إلى أجسام غير مرئية في غضون أسابيع أو أشهر.

أما مركز النجم فينهار على نفسه نحو المركز مكوناً إما قزما أبيضا أو يتحول إلى نجم نيوتروني ويعتمد ذلك على كتلة النجم، وأما إذا زادت كتلة النجم عن نحو 20 كتلة شمسية فإنه قد يتحول إلى ثقب أسود بدون أن ينفجر في صورة مستعر أعظم.

قبل مرحلة الانفجار وموت النجم، ينبعث منه عدد كبير من جسيمات “النيوترينو” التي يعتقد أنها تقود انفجار المستعر الأعظم الناتج. حيث تتدفق جسيمات النيوترينو بحرية عبر النجم وخارجه قبل أن يصل الانفجار إلى سطح النجم.

وببساطة، النجم المنفجر هو نوع من النجوم الذي ينفجر في نهاية حياته. يتم إنشاء النجوم المنفجرة عندما تصل النجوم إلى نهاية حياتها وينفد وقود الاندماج النووي في نواها.

في تلك المرحلة، يتحول النجم إلى كتلة مضغوطة جداً تسمى “النيوترونية”، مما يؤدي إلى انفجار هائل يطلق الطاقة والمواد إلى الفضاء المحيط به.

هذا الانفجار يعرف باسم الانفجار العظيم أو “السوبرنوفا” ويترك خلفه عناصر جديدة وغازات وأتربة تساعد على بناء النجوم والكواكب الجديدة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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