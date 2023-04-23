رصد وتصوير “نجم منفجر” من سماء الإمارات ومركز الفلك يصدر بيانا (شاهد)

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وطن- أعلن مركز الفلك الدولي، مقره أبو ظبي، رصده نجماً منفجراً من سماء دولة الإمارات العربية المتحدة، كان قد اكتشفه قبل يومين. وقدم المركز بعض المعلومات الإضافية دون التعمق في باقي التفاصيل.

مركز الفلك الدولي يلتقط صورة لـ “نجم منفجر”

تمكن “مرصد الختم” الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي من تصوير نجم منفجر (Nova)، وقع اكتشافه قبل يومين ويقع في مجموعة العقرب.

لمعانه الآن من القدر 7.8 (يرى بالمناظير)، بعد أن كان من القدر 19.7 قبل انفجاره ( كان لا يرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة)، حسب بلاغ صادر عن الصفحة الرسمية لمركز الفلك الدولي على منصة تويتر.

هذا وأعلن المرصد إجراء أرصاد ضوئية للنجم، وأكد أن تلك الصور قد أُرسلت بالفعل للجهات الفلكية المعنية، دون الغوص في باقي التفاصيل.

مرصد الختم الفلكي التابع لمركز الفلك الدولي يصور من سماء الإمارات نجم منفجر (Nova) اكتشف قبل يومين ويقع في مجموعة العقرب، لمعانه الآن من القدر 7.8 (يرى بالمناظير)، بعد أن كان من القدر 19.7 قبل انفجاره ( كان لا يرى إلا بالتلسكوبات الكبيرة). قام المرصد بإجراء أرصاد ضوئية للنجم،… pic.twitter.com/rZd0864jKc — مركز الفلك الدولي (@AstronomyCenter) April 23, 2023

بدورها، وفي تفاعل مع الحدث، طلبت الجهات الفلكية المختصة من الراصدين من مختلف دول العالم رصد النجم المنفجر بشكل مكثف خلال هذه الفترة، وتحديدا الأرصاد الضوئية (Photometric) والأرصاد الطيفية (Spectroscopic).

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ما هو النجم المنفجر؟

النجم المنفجر هو حدث فلكي يحدث خلال المراحل التطورية الأخيرة لحياة نجم ضخم، حيث يحدث انفجار نجمي هائل يقذف فيهِ النجم بغلافهِ في الفضاء عند نهاية عمره.

صورة بالأشعة السينية.. أظهرت بقايا نجم منفجر، يبدو مثل يد عملاقة تحاول الإمساك بشيء pic.twitter.com/M5ccO5kmbM — حقائق عن الفضاء (@SpaceARAB) March 6, 2016

يؤدي ذلك الانفجار إلى تكوُّن سحابة برَّاقة كُروية من البلازما حول النجم، وسرعان ما تنتشر طاقة الانفجار في الفضاء وتتحول إلى أجسام غير مرئية في غضون أسابيع أو أشهر.

أما مركز النجم فينهار على نفسه نحو المركز مكوناً إما قزما أبيضا أو يتحول إلى نجم نيوتروني ويعتمد ذلك على كتلة النجم، وأما إذا زادت كتلة النجم عن نحو 20 كتلة شمسية فإنه قد يتحول إلى ثقب أسود بدون أن ينفجر في صورة مستعر أعظم.

صورة مذهلة لسديم “الأثقال” يقع في مجموعة الثعلب، يمكن رؤيته بسهولة بالتلسكوب. وهو بقايا نجم منفجر. pic.twitter.com/LPsi46kkmv — محمد شوكت عودة (@OdehAstronomy) August 20, 2015

قبل مرحلة الانفجار وموت النجم، ينبعث منه عدد كبير من جسيمات “النيوترينو” التي يعتقد أنها تقود انفجار المستعر الأعظم الناتج. حيث تتدفق جسيمات النيوترينو بحرية عبر النجم وخارجه قبل أن يصل الانفجار إلى سطح النجم.

وببساطة، النجم المنفجر هو نوع من النجوم الذي ينفجر في نهاية حياته. يتم إنشاء النجوم المنفجرة عندما تصل النجوم إلى نهاية حياتها وينفد وقود الاندماج النووي في نواها.

صورة جميلة لسديم “الحلزون” وهو عبارة عن بقايا نجم منفجر. يبعد عنا 714 سنة ضوئية ويقع في برج الدلو. pic.twitter.com/bOTmsuV1UK — محمد شوكت عودة (@OdehAstronomy) August 7, 2015

في تلك المرحلة، يتحول النجم إلى كتلة مضغوطة جداً تسمى “النيوترونية”، مما يؤدي إلى انفجار هائل يطلق الطاقة والمواد إلى الفضاء المحيط به.

هذا الانفجار يعرف باسم الانفجار العظيم أو “السوبرنوفا” ويترك خلفه عناصر جديدة وغازات وأتربة تساعد على بناء النجوم والكواكب الجديدة.