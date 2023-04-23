الأحد, أبريل 23, 2023
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الهدهد

رصاصة تخترق منزل مواطن كويتي في عيد الفطر وفيديو صادم

انتقادات واسعة لعودة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات في الكويت

كتب سالم حنفي
إطلاق النار في المناسبات الكويت watanserb.com
صورة تعبيرية
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وطن – انتشر مقطع فيديو، شاب كويتي وثّق رصاصة اخترقت منزله أثناء نومه في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي احتفلت به الكويت يوم الجمعة.

ووثّق الشاب الكويتي، بعدسة هاتفه، لقطات من أثر الرصاصة التي اخترقت منزله، حيث اخترقت السقف، وتناثرت الشظايا على الأرض، كما أظهر مقطع الفيديو.

وعبّر الشاب عن فزعه من هذا المشهد، وعدم قدرته على النوم بسبب الرصاصة التي اخترقت منزله.

جدل واسع

أثار هذا الفيديو حالة من الجدل بين النشطاء، وسط مطالب بتشديد الإجراءات ضد إطلاق النار في المناسبات.

وقال نواف: “الداحلية متشدده بالموضوع هذا ،، وظاهرة إطلاق النار بالمناسبات اختفت بالمرة، لكن للأسف تهاونت الداخلية ورجعت الظاهرة بقوة”.

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وغرد ناشط: “المفروض يطبقون أقصى عقوبة لأي شخص يكون معاه سلاح واللي يرمي بالعيد أو بالأعراس يكون أقل عقوبة مؤبد مو معقولة ناس تخسر أغلى الناس عندها بسبب إمعة مو متربي يستعرض بالسلاح ويرمي ويعتقد أنها رجولة أو عادات وتقاليد عظيمة طبقوا ياحكومة القانون وغلظوا العقوبات أكثر”.

وكتبت ناشطة: “الله سترها عليهم”، في إشارة إلى أن أحدا لم يُصب بمكروه جراء ذلك.

إطلاق النار في الأعراس

ودائما ما يثير إطلاق النار في المناسبات جدلا واسعا في المجتمعات العربية وتحديدا الخليجية، بما في ذلك في دولة الكويت، التي أولت وزارة داخليتها اهتماما واسعا بالعمل على مواجهتها.

وكانت الداخلية الكويتية قد أكّدت في وقت سابق، أن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس قد اختفت تقريباً من المجتمع، وقالت إن الوزارة لا تزال تراقب الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وتوزع عناصرها في كل الأماكن التي تشهد عادة حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء.

إلا أن انتقادات وُجهت للوزارة بأن التراخي في مواصلة الرقابة على هذه الظاهرة أعادتها إلى الوجود مرة أخرى، ما أثار مطالب واسعة بعودة الإجراءات المشددة لمجابهة هذه السلوكيات.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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