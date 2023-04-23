رصاصة تخترق منزل مواطن كويتي في عيد الفطر وفيديو صادم

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وطن – انتشر مقطع فيديو، شاب كويتي وثّق رصاصة اخترقت منزله أثناء نومه في أول أيام عيد الفطر المبارك الذي احتفلت به الكويت يوم الجمعة.

ووثّق الشاب الكويتي، بعدسة هاتفه، لقطات من أثر الرصاصة التي اخترقت منزله، حيث اخترقت السقف، وتناثرت الشظايا على الأرض، كما أظهر مقطع الفيديو.

وعبّر الشاب عن فزعه من هذا المشهد، وعدم قدرته على النوم بسبب الرصاصة التي اخترقت منزله.

هل هذا يعقل ؟

• شاب يوثق رصاصه اخترقت منزله أثناء نومه في نهار العيد . pic.twitter.com/HZDcXf7VU2 — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) April 23, 2023

جدل واسع

أثار هذا الفيديو حالة من الجدل بين النشطاء، وسط مطالب بتشديد الإجراءات ضد إطلاق النار في المناسبات.

وقال نواف: “الداحلية متشدده بالموضوع هذا ،، وظاهرة إطلاق النار بالمناسبات اختفت بالمرة، لكن للأسف تهاونت الداخلية ورجعت الظاهرة بقوة”.

الداخليه كانت متشدده بالموضوع هذا ،، وظاهرت اطلاق النار بالمناسبات اختفت بالمره ،، لكن للاسف تهاونت الداخليه ورجعت الظاهره بقوه — Nawaf (@nawaf_tadawl) April 23, 2023

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وغرد ناشط: “المفروض يطبقون أقصى عقوبة لأي شخص يكون معاه سلاح واللي يرمي بالعيد أو بالأعراس يكون أقل عقوبة مؤبد مو معقولة ناس تخسر أغلى الناس عندها بسبب إمعة مو متربي يستعرض بالسلاح ويرمي ويعتقد أنها رجولة أو عادات وتقاليد عظيمة طبقوا ياحكومة القانون وغلظوا العقوبات أكثر”.

المفروض يطبقون اقصي عقوبه لاي شخص يكون معاه سلاح والي يرمي بالعيد او بالاعراس يكون اقل عقوبه مؤبد مو معقوله ناس تخسر اغلي الناس عندها بسبب امعه مو متربي يستعرض بالسلاح ويرمي ويعتقد انها رجوله او عادات وتقاليد عظيمه طبقوا ياحكومه القانون وغلضوا العقوبات اكثر — التركي (@alturkeee) April 23, 2023

وكتبت ناشطة: “الله سترها عليهم”، في إشارة إلى أن أحدا لم يُصب بمكروه جراء ذلك.

الله ستر عليهم — أل. 🇰🇼 (@amorah_q8) April 23, 2023

إطلاق النار في الأعراس

ودائما ما يثير إطلاق النار في المناسبات جدلا واسعا في المجتمعات العربية وتحديدا الخليجية، بما في ذلك في دولة الكويت، التي أولت وزارة داخليتها اهتماما واسعا بالعمل على مواجهتها.

وكانت الداخلية الكويتية قد أكّدت في وقت سابق، أن ظاهرة إطلاق النار في الأعراس قد اختفت تقريباً من المجتمع، وقالت إن الوزارة لا تزال تراقب الأعراس والمناسبات الاجتماعية، وتوزع عناصرها في كل الأماكن التي تشهد عادة حوادث إطلاق النار بشكل عشوائي في الهواء.

إلا أن انتقادات وُجهت للوزارة بأن التراخي في مواصلة الرقابة على هذه الظاهرة أعادتها إلى الوجود مرة أخرى، ما أثار مطالب واسعة بعودة الإجراءات المشددة لمجابهة هذه السلوكيات.