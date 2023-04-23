دورتموند يخطف الصدارة من البايرن.. ترتيب الدوري الألماني 2023

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وطن- خطف فريق بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2022-2023، من منافسه حامل اللقب بايرن ميونخ، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة دون مقابل، وخسارة البافاري أمام ماينتس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما سجّل أهداف بوروسيا دورتموند داخل شباك مرمى آينتراخت فرانكفورت، جواد بيليغهام في الدقيقة الـ19، ودانيل مالين في الدقيقة الـ24 والـ66، وماتس هوملز في الدقيقة الـ41.

مباراة دورتموند ضد آينتراخت

وتفوّق فريق بوروسيا دورتموند على نظيره آينتراخت فرانكفورت على مستوى التسديدات، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 9 تسديدات فقط.

كما استحوذ فريق دورتموند على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 55%، على عكس الفريق المنافس آينتراخت الذي استحوذ على الكرة بنسبة 45%.

كما سيلتقي فريق بوروسيا دورتموند في المواجهة القادمة أمام بوخوم، الجمعة، في منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

مباراة بايرن ميونخ ضد ماينتس

وسقط حامل اللقب بايرن ميونخ أمام ماينتس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني (البوندسيلغا).

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كما أحرز أهداف ماينتس داخل شباك بايرن ميونخ، لودوفيك أجورك في الدقيقة الـ65، ومارتينس في الدقيقة الـ73، وآرون مارتين في الدقيقة الـ79.

وسجّل بايرن ميونخ الهدف الوحيد للفريق في المباراة، النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ29.

ترتيب الدوري الألماني 2023

كما جاء ترتيب الدوري الألماني 2023، بعد فوز بوروسيا دورتموند وخسارة حامل اللقب بايرن ميونخ في منافسات الجولة الـ29، على النحو الآتي:

بوروسيا دورتموند 60 نقطة.

بايرن ميونخ 59 نقطة.

يونيون برلين 52 نقطة.

أر بي لايبزيغ 51 نقطة.

فرايبورغ 50 نقطة.

ماينتس 45 نقطة.

باير ليفركوزن 44 نقطة.

فولفسبورغ 43 نقطة.

آينتراخت 42 نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباخ 36 نقطة.

كولن 35 نقطة.

فيردر بريمن 35 نقطة.

أوغسبورغ 30 نقطة.

هوفنهايم 29 نقطة.

بوخوم 27 نقطة.

شتوتغارت 25 نقطة.

شالكه 24 نقطة.

هرتا برلين 22 نقطة.