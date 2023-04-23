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رياضة

دورتموند يخطف الصدارة من البايرن.. ترتيب الدوري الألماني 2023

منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
ترتيب الدوري الألماني 2023 watanserb.com
ترتيب الدوري الألماني 2023
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وطن- خطف فريق بوروسيا دورتموند صدارة ترتيب الدوري الألماني الممتاز 2022-2023، من منافسه حامل اللقب بايرن ميونخ، بعد فوزه على آينتراخت فرانكفورت برباعية نظيفة دون مقابل، وخسارة البافاري أمام ماينتس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد.

كما سجّل أهداف بوروسيا دورتموند داخل شباك مرمى آينتراخت فرانكفورت، جواد بيليغهام في الدقيقة الـ19، ودانيل مالين في الدقيقة الـ24 والـ66، وماتس هوملز في الدقيقة الـ41.

مباراة دورتموند ضد آينتراخت

وتفوّق فريق بوروسيا دورتموند على نظيره آينتراخت فرانكفورت على مستوى التسديدات، حيث وصل عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، فيما وصل عدد تسديدات الفريق المنافس إلى 9 تسديدات فقط.

كما استحوذ فريق دورتموند على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة بنسبة 55%، على عكس الفريق المنافس آينتراخت الذي استحوذ على الكرة بنسبة 45%.

بوروسيا دورتموند
بوروسيا دورتموند

كما سيلتقي فريق بوروسيا دورتموند في المواجهة القادمة أمام بوخوم، الجمعة، في منافسات الجولة الـ30 من الدوري الألماني الممتاز لكرة القدم.

مباراة بايرن ميونخ ضد ماينتس

وسقط حامل اللقب بايرن ميونخ أمام ماينتس بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة الـ29 من الدوري الألماني (البوندسيلغا).

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كما أحرز أهداف ماينتس داخل شباك بايرن ميونخ، لودوفيك أجورك في الدقيقة الـ65، ومارتينس في الدقيقة الـ73، وآرون مارتين في الدقيقة الـ79.

الدوري الألماني
الدوري الألماني

وسجّل بايرن ميونخ الهدف الوحيد للفريق في المباراة، النجم السنغالي ساديو ماني في الدقيقة الـ29.

ترتيب الدوري الألماني 2023

كما جاء ترتيب الدوري الألماني 2023، بعد فوز بوروسيا دورتموند وخسارة حامل اللقب بايرن ميونخ في منافسات الجولة الـ29، على النحو الآتي:

بوروسيا دورتموند 60 نقطة.

بايرن ميونخ 59 نقطة.

يونيون برلين 52 نقطة.

أر بي لايبزيغ 51 نقطة.

فرايبورغ 50 نقطة.

بايرن ميونخ
بايرن ميونخ

ماينتس 45 نقطة.

باير ليفركوزن 44 نقطة.

فولفسبورغ 43 نقطة.

آينتراخت 42 نقطة.

بوروسيا مونشنغلادباخ 36 نقطة.

كولن 35 نقطة.

فيردر بريمن 35 نقطة.

أوغسبورغ 30 نقطة.

هوفنهايم 29 نقطة.

بوخوم 27 نقطة.

شتوتغارت 25 نقطة.

شالكه 24 نقطة.

هرتا برلين 22 نقطة.

المصدروطن + الدوري الألماني تويتر + بايرن ميونخ تويتر + بوروسيا دورتموند تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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