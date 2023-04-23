خطوة من شاكيرا غير متوقعة تجاه بيكيه تدق ناقوس الخطر.. ماذا حدث؟

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وطن– الدراما التي خلقها كل من شاكيرا وبيكيه، في إسبانيا والعالم بأجمعه، لا يزال ساخناً، والجمهور متلهفاً لفصول جديدة.. والأبطال بالطبع لا يخيبون آمال معجبيهم.

رسالة مخفية

لم تعد شاكيرا وجيرارد بيكيه معًا ، ولا يعيشان معًا ، ولا حتى في نفس البلد.. ولن يضطروا إلى العبث مع بعض الآن.

ولكن بعد شهور من إبرام اتفاق الانفصال، أثار الثنائي الشهير الجدل بسبب رسالة مخفية من شاكيرا إلى بيكيه.

يبدو أن الذكريات السيئة لشاكيرا مع بيكيه، قد انتهت ومرت برحلتها إلى ميامي.. المدينة التي غادرت برشلونة إليها وعاشت فيها بضع أسابيع مع طفليها ميلان وساشا.

هدية بيكيه

انتقلت شاكيرا من الغناء مع “بيزارب” وكارول جي”، وتوبيخ بيكيه، إلى إحضار هدية منه إلى ميامي بحسب صحيفة okdiario الإسبانية.

وهي هدية التقاطها الصحفيون تحملها شاكيراـ وأعادت إشعال الشائعات حول مصالحة محتملة بين الاثنين.. أو حتى لو لم تكن عودة أو خطوبة بينهما، لكنها تشير إلى وجود خطوة مهمة غير متوقعة.

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في نزهة في شوارع ميامي ، قام بعض المصورين بتصوير شاكيرا التي كانت ترتدي زياً عصرياً للغاية.. عبارة عن بنطال واسع ونظارات شمسية وقميص.

هدية في 2019

ومع ذلك ، فإن ما لفت انتباه المعجبين حقًا هو الحقيبة التي كانت ترتديها شاكيرا ، ليس فقط أناقتها وألوانها الملفتة.. ولكن لأنها كانت هدية قدمها لها جيرارد بيكيه منذ زمن بعيد عندما كانوا معًا وسعداء كزوجين.

كان لاعب نادي برشلونة السابق لكرة القدم، قد اختار أن يمنح شاكيرا هذه الحقيبة من ماركة الأزياء الشهيرة باهظة الثمن بالنسياغا ، في عيد ميلادها عام 2019.

تم التقاط صور بيكيه وهو يشتري الحقيبة. لذلك لا يوجد شك في أن المغنية الكولومبية كانت ترتدي هدية من عشيقها السابق الذي انتقدته كثيراً.. وتمنت حدوث الأسوأ له منذ أن اكتشفت أنه كان يواعد كلارا شيا مارتي ، الصديقة الحالية لمالك شركة كوزموس العالمية القابضة.

مصالحة مستحيلة

على الشبكات الاجتماعية ، حيث يتم متابعة كل ما يحدث حول شاكيرا وبيكيه باهتمام كبير ، سرعان ما لاحظوا إهمال الكولومبية.. إذا لم تكن تريد أن ترى أنها كانت ترتدي هدية من جيرارد.

لكن آخرون اختاروا البدء عن حديث عن مصالحة محتملة، والتي قد تعني أكثر بكثير من مجرد تحول دراماتيكي للأحداث.

إن عودة شاكيرا وجيرارد بيكيه سيكون بالفعل خبر العام، على الرغم من وجود أنباء تقول إن بيكيه كان يسعى بالفعل إلى إنجاب طفل مع كلارا شيا.

لذلك ، في ظل كل الضجة ، بالإضافة إلى عدم وجود من يوضح.. فإن أفضل شيء هو الاستمتاع بكل الدراما التي يقدمها هذان الشخصان المشهوران فقط إلى حين اتضاح الأمور بشكل رسمي.