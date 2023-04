“حقيقة نيوم القاتمة”: تكنولوجيا صينية تضع السكان تحت المراقبة الكاملة .. ما القصة؟!

- Advertisement -

وطن – قال تقرير لموقع “businessinsider” الأمريكي، إن هناك “حقيقة أكثر قتامة”، وراء الخطة الغريبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان التي وضعها، لبناء مدينة نيوم بقيمة تريليون دولار في الصحراء.

بحلول عام 2040، تهدف المملكة العربية السعودية إلى بناء مدينة مستقبلية في الصحراء تسمى نيوم، وهي جزء من رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر دخل المملكة بعيدا عن النفط.

لكن المحللين يعتقدون أنه يمكن استخدام التكنولوجيا الصينية لوضع السكان تحت المراقبة الكاملة.

عزز ولي العهد علاقاته مع الزعيم الصيني، شي جين بينغ ، الذي وافق على توفير تكنولوجيا مراقبة قوية.

قالت جيلي بوليلاني، الزميلة بجامعة هارفارد التي تبحث في طموحات الصين العالمية، لـ Insider، إن “شي” يسعى إلى “التطبيع والسعي لإضفاء الشرعية على رؤيته للفضاء السيبراني الذي تقوده الدولة والجمهور الخاضع للمراقبة”.

