الأحد, أبريل 23, 2023
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جمهور دنيا بطمة يشبهها بالأفعى حين تبدل جلدها بعد هذه الصور! (شاهد)

دنيا قبلها بأيام فاجأت المتابعين بوجهٍ جديد ظهر به ذقنها أكثر حدة وشفاهها أكثر انتفاخاً ما جعلهم يشبهونها بالمخلوقات الفضائية

كتب رفيف عبدالله
جمهور دنيا بطمة يشبهها بالأفعى حين تبدل جلدها بعد هذه الصور! (شاهد) watanserb.com
دنيا بطمة
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وطن– استقبلت الفنانة المغربية دنيا بطمة، عيد الفطر بإطلالة غريبة أثارت السخرية والانتقادات من قبل متابعيها.

كندورة وحذاء غريب

ونشرت دنيا بطمة صورها عبر “انستجرام”، وهي ترتدي ما يعرف بـ”الكندورة”، أو “الثوب” باللون الأخضر، مع أكتاف شبه عارية وفتحة سفلية تكشف الساق.

أما الأكثر غرابة، هو الحذاء الشبك الطويل الذي استكملت فيه دنيا بطمة إطلالتها.

وجاء في تعليقات الجمهور: “لو فقط شي حد نصحك بلا الجزمة.. لا علاقة مع اللبسة”.

أفعى

وكتب آخر: “اختار الحذاء غلط .. ضروري تفرشها في لبس معرفتش مالها لا علاقة مع اللبس”.

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وعقبت متابعة: “أنت زوينة وأنيقة وصوت جميل ولكن البساطة لها ذوق ورونق.. رغم أن الأذواق تختلف ولكن كلما كانت الأشياء بسيطة كلما كانت جميلة وحسنة المظهر.. فالأڤورة بتبقى أوڤر أوي على رآي إخواننا المصرين”.

وشبهها آخر بالأفعى حين تبدل جلدها، بينما أطلق عليها متابع وصف “دودة” قائلا: “الدودة اللي تكون في البازيلا”.

وتساءلت ناشطة: “اختي مالك؟ مرة في وجهك و مره في اللبسة؟ ما خليتي شي ما عملتيه”.

دنيا قبلها بأيام فاجأت المتابعين بوجهٍ جديد ظهر به ذقنها أكثر حدة، وشفاهها أكثر انتفاخاً.

وكانت دنيا بطمة تُعلن لمنتج ما عبر حسابها على “انستجرام“، لكنّ المتابعين لم يسمعوا ما قالته بسبب دهشتهم.

واحتار الناشطون في تعليقاتهم بماذا يشبهون الفنانة المغربية، بعد أحدث تجميل، فكتب أحدهم: “خلاص انا صدقت موضوع الاطباق الطائرة”.

زيديني

على الصعيد الفني، طرحت دنيا بطمة برومو أغنية “زيديني” وذلك بعد تأجيل الأمر لمدة 3 أشهر بسبب الأزمة التي يمرّ بها صديقها الفنان المغربي سعد لمجرد.

وقالت دنيا بطمة في تصريحات لوسائل إعلام محلية، إنّ أغنيتها الجديدة تحمل اسم “زيديني”.

والأغنية من كلمات محمد أمير وألحان صلاح مجاهد.

وأشارت بطمة إلى أنها قامت بتصوير الأغنية على طريقة “الفيديو كليب” داخل أحد استديوهات مدينة الدار البيضاء.

وذكرت أنّ التصوير تحت إشراف علاء الدين الرايس. وبالاستعانة بطاقم شاب تتعامل معه لأول مرة لكي تكون بداية جديدة بالنسبة لها.

موجهة لشخص غدرها

وأكدت الفنانة المغربية أن أغنية “زيديني”، ستكون فرصة ليشاهدها جمهورها بحلة جديدة ومغايرة عما قدمته في أعمالها السابقة.

وتابعت: “العمل يحمل نمطاً جديداً علي لم أغنِّ مثله من قبل. إضافة إلى أنّ الإطلالات ستكون مختلفة ومتجددة مع لمسة مغربية”.

وقالت بطمة إنّ الأغنية موجّهة لشخص أعطته ثقتها التي لا يستحقها، مشيرةً إلى أنها ستلامس المشاعر بكلماتها المؤثرة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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