بينها نمور جائعة وفلفل حار.. طرق بشعة تخلص بها أبناء إل تشابو من خصومهم

وطن – كشفت لائحة الاتهام الصادرة عن وزارة العدل الأمريكية، أن أبناء رئيس أحد أكبر كارتلات المخدرات في العالم، جواكين “إل تشابو” غوزمان، اعتادوا أن يقتلوا خصومهم عبر رميهم أحياء داخل أقفاص توجد فيها نمور جائعة.

ويُتهم أبناء “إل تشابو” بالخطف والتعذيب وقتل ضحاياهم شخصيًا، ففي إحدى الحوادث المروعة المفصلة في وثيقة الاتهام المكونة من 65 صفحة شهد اثنان من الأبناء، هما جيسوس ألفريدو غوزمان سالازار، وإيفان أرشيفالدو غوزمان سالازار، عملية استجواب ضابط مكسيكي لمدة ساعتين من قبل مجموعة من القتلة المعروفين باسم “نينيس”، وفق تقرير لصحيفة تايمز.

وبيّنت الوثيقة أنه جرى تعذيب الضابط عن طريق تمزيق عضلات جسده قبل وضع الفلفل الحار في جروحه المفتوحة وداخل أنفه، وبعد ذلك عمدوا إلى قتله بالرصاص ورمي جثته على قارعة إحدى الطرق السريعة.

وتعرض ضحايا آخرون، بمن فيهم عناصر من عصابات متنافسة للصعق بالكهرباء أو الإيهام بالغرق بعد إحضارهم للاستجواب في مزرعة الابن إيفان في الساحل الغربي للمكسيك.

وبمجرد الحصول على معلومات من هؤلاء المختطفين عبر تعذيبهم، يجري قتلهم ورمي جثثهم في أنحاء ومناطق مختلفة.

وفي حين يتم قتل بعض الأشخاص بالرصاص فإن ضحايا آخرين كانوا قد تعرضوا للموت بطريقة بشعة بعد أن جرى وضعهم داخل أقفاص فيها نمور شرسة وجائعة.

من هو إل تشابو؟

ويعتبر “إل تشابو” أحد أقوى مهربي المخدرات في العالم، وقد اشتهر بواقعة الفرار من سجن مكسيكي شديد الحراسة في العام 2015 قبل أن يتم القبض عليه وتسليمه إلى الولايات المتحدة في العام 2017، وهو الآن يقضي عقوبة بالسجن مدى الحياة.

وكان الابن، أوفيديو غوزمان، قد اعتقل في بداية العام الجاري، وتسبب ذلك وقتها في حدوث أعمال العنف أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

أجبر ذلك، السلطات المختصة في المكسيك على إغلاق المطارات والمدارس في مدينة كولياكان بولاية سينالوا، وهي معقل عصابة المخدرات التي تحمل نفس اسم الولاية، والتي كان “إل تشابو” زعيمها قبل تسليمه للولايات المتحدة.

وقال حاكم الولاية، روبن روتشا، إن 7 من أفراد قوات الأمن قتلوا وأصيب 21 بالإضافة إلى 8 مدنيين.

وعثرت قوات الأمن خلال اعتقال أوفيديو غوزمان، على عقرب النوع الخطير والنادر وسمه قادر على قتل البشر.