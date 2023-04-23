الأحد, أبريل 23, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتنابعد فيديو وسام فارس الذي قلب لبنان.. تطور جديد ومفاجئ بقضية الفنان...
حياتنا

بعد فيديو وسام فارس الذي قلب لبنان.. تطور جديد ومفاجئ بقضية الفنان الشهير

الفنان وسام فارس تم احتجازه في مركز شرطة بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد العناصر الأمنية وسط بيروت

كتب خالد الأحمد
الممثل وسام فارس watanserb.com
الممثل وسام فارس
- Advertisement -

وطن- أُخلت السلطات اللبنانية سبيل الممثل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة إشكال في مصلحة تسجيل السيارات بينه وبين عنصر في قوى الأمن الداخلي.

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الفنان وسام فارس، الأربعاء، وتم احتجازه في مركز شرطة بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في مصلحة تسجيل السيارات بمنطقة الدكوانة وسط بيروت.

لماذا تصدر وسام فارس التريند؟

وتداول نشطاء لبنانيون مقطع فيديو يوثق الحادثة حيث شوهد أحد عناصر الأمن اللبناني وهو يضرب الفنان وسام فارس بعدة لكمات على وجهه.

قبل أن يقوم الثاني بطرحه أرضاً ويقف العنصر بعدها ويسحب مسدسه ثم يلحق به ويمسك به من الخلف ليطرحه أرضاً، قبل أن يقوم المارة بإبعادهما عن بعض.

وتصدر اسم الممثل اللبناني “وسام فارس” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية في لبنان، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فارس وهو يتشاجر مع عنصر الأمن الداخلي ببيروت.

- Advertisement -
إطلاق سراح وسام فارس… تضامن فنانين ورواية أمنية
إطلاق سراح وسام فارس… تضامن فنانين ورواية أمنية

وأطلق زملاؤه في الوسط الفني ومحبيه حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقفات احتجاجية أعربوا من خلالها عن استيائهم الكبير مما مر به زميلهم وطالبوا بالإفراج عنه.

وجاء ذلك بعد أن أشيعت أنباء عن أنه سيظل رهن الاحتجاز حتى، يوم الثلاثاء المقبل، لعرضه على المحكمة، ولكن السلطات اللبنانية لم تلبث أن أخلت سبيله بعد تعهده بدفع نفقات استشفاء العنصر الأمني مع احتفاظه بحق الإدعاء لأنه تعرض لإصابة في أنفه على يد العنصر ذاته.

وذكرت قناة LBC اللبنانية أن معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية “منى حنقير” قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق، السبت 23 أبريل 2023، مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الإفراج عن الممثل وسام فارس من مخفر الدكوانة بعد أيام من احتجازه.

فيديو يكشف تفاصيل الشجار بين وسام فارس والشرطي.. ووقفة احتجاجية لزملائه أمام المخفر لإطلاق سراحه
فيديو يكشف تفاصيل الشجار بين وسام فارس والشرطي.. ووقفة احتجاجية لزملائه أمام المخفر لإطلاق سراحه

من هو وسام فارس؟

ووسام فارس ممثل لبناني من مواليد 1988، لديه ابنة واحدة تدعى ياسمين.

أولى تجاربه الفنية كانت عام 2009 من خلال المسلسل اللبناني «إذا الأرض مدورة».

كما شارك وسام فارس في أكثر من 30 عملا فنيا، ما بين السينما والتليفزيون.

شارك وسام فارس في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسلين وهما «وأخيرًا» و«سفر برلك» قدّم 5 أفلام سينمائية هي: «سنعود بعد قليل»، «عصفوري»، «حلوة وكذابة»، «أم الصبي»، «فيلم كتير كبير».

المصدرتويتر، قناة LBC اللبنانية، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
اقرأ أيضاً
الهدهد

كان يدافع عن عرضه.. اعتداء وحشي على سوري في لبنان والمارة يتفرجون

الهدهد

من هو “إبراهيم عقيل” الذي رصدت أمريكا مكافأة ضخمة للوصول إليه؟

حياتنا

عداءة أولمبية لبنانية تنضم لمنصة “only fans” الإباحية لتمويل تدريباتها! (شاهد)

حياتنا

شاكيرا تقتلع شجرة من منزلها في برشلونة لنقلها إلى ميامي.. ما علاقة لبنان؟! (شاهد)

الهدهد

انتشار كبير لـ فتيات الليل في بيروت في ظل الأزمة الاقتصادية.. فيديو صادم يوثق ما يجري!

الهدهد

جولة في عقل نتنياهو.. إلى متى يستمر تجنب المواجهة مع حزب الله؟ (تحليل)

الهدهد

نجيب ميقاتي يفجر مفاجأة.. من أطلق صواريخ الخميس على إسرائيل؟

الهدهد

تعرض للاختطاف والتعذيب.. عاصي الحلاني يُفجّر مفاجأة حول طفولته القاسية في لبنان

تقارير

من لبنان.. صواريخ تمطر إسرائيل وهلع في تل أبيب وحزب الله ينفي مسؤوليته

الهدهد

سوري حاول اغتصاب صحفية بريطانية بوحشية في لبنان.. تفاصيل جديدة صادمة

الهدهد

تحرش واعتداء جنسي في السماء.. تفاصيل فضيحة جنسية لسعد الحريري أمام قضاء أمريكا

الهدهد

تفاصيل قتل لبنانية بـ10 رصاصات أمام أطفالها.. صور بدون حجاب واتصال في “نص الليل”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“حقيقة نيوم القاتمة”: تكنولوجيا صينية تضع السكان تحت المراقبة الكاملة .. ما القصة؟!

سر ساويرس وحميدتي الذي فضحه تويتر.. هل الأمر صدفة وما علاقة مناجم الذهب؟

ضاحي خلفان يطالب باعتقال طارق السويدان .. اصطياد في الماء العكر بسبب تغريدة!

سعر الدولار 42 جنيها بعد التعويم.. تقرير كارثي لـ”ستاندر اند بورز” بشأن الجنيه المصري

“العيد الحقيقي”.. مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر يلقى تفاعلا

ترحيل المغربيات مطلب .. قصة هاشتاغ أثار جدلاً حاداً في السعودية (تغريدات)

رصد وتصوير “نجم منفجر” من سماء الإمارات ومركز الفلك يصدر بيانا (شاهد)

محمد هنيدي يصف إيلون ماسك “بالفاجر” والأخير رد عليه بمفاجأة غير متوقعة

ليس 9.. إذا استطعت تحديد عدد الإبل في 5 ثوانٍ فقط فأنت عبقري

الرجل الثاني.. ماذا وراء تعيين ملك المغرب لـ محمد بريظ في منصب حساس بالجيش؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC