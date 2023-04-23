بعد فيديو وسام فارس الذي قلب لبنان.. تطور جديد ومفاجئ بقضية الفنان الشهير

- Advertisement -

وطن- أُخلت السلطات اللبنانية سبيل الممثل وسام فارس، بعد توقيفه نتيجة إشكال في مصلحة تسجيل السيارات بينه وبين عنصر في قوى الأمن الداخلي.

وكانت السلطات اللبنانية أوقفت الفنان وسام فارس، الأربعاء، وتم احتجازه في مركز شرطة بعد مشادة كلامية بينه وبين أحد العناصر الأمنية في مصلحة تسجيل السيارات بمنطقة الدكوانة وسط بيروت.

لماذا تصدر وسام فارس التريند؟

وتداول نشطاء لبنانيون مقطع فيديو يوثق الحادثة حيث شوهد أحد عناصر الأمن اللبناني وهو يضرب الفنان وسام فارس بعدة لكمات على وجهه.

قبل أن يقوم الثاني بطرحه أرضاً ويقف العنصر بعدها ويسحب مسدسه ثم يلحق به ويمسك به من الخلف ليطرحه أرضاً، قبل أن يقوم المارة بإبعادهما عن بعض.

وتصدر اسم الممثل اللبناني “وسام فارس” مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام القليلة الماضية في لبنان، بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فارس وهو يتشاجر مع عنصر الأمن الداخلي ببيروت.

عم تسحب فردك على مين؟ وعم تغدر من ورا وانت مين؟ لابس بدلة؟

لازم تتحاسب لانك لابس بدلة#وسام_فارس #wissamfares @wissamfares16 pic.twitter.com/KuoBPleCif — kamil matta (@mattakamil) April 22, 2023

- Advertisement -

وأطلق زملاؤه في الوسط الفني ومحبيه حملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ووقفات احتجاجية أعربوا من خلالها عن استيائهم الكبير مما مر به زميلهم وطالبوا بالإفراج عنه.

وجاء ذلك بعد أن أشيعت أنباء عن أنه سيظل رهن الاحتجاز حتى، يوم الثلاثاء المقبل، لعرضه على المحكمة، ولكن السلطات اللبنانية لم تلبث أن أخلت سبيله بعد تعهده بدفع نفقات استشفاء العنصر الأمني مع احتفاظه بحق الإدعاء لأنه تعرض لإصابة في أنفه على يد العنصر ذاته.

وذكرت قناة LBC اللبنانية أن معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضية “منى حنقير” قررت ترك الممثل وسام فارس رهن التحقيق، السبت 23 أبريل 2023، مقابل تعهد بدفعه مصاريف العملية الجراحية التي أجراها عنصر قوى الأمن الداخلي جراء إصابته بكسور في وركه.

وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للحظة الإفراج عن الممثل وسام فارس من مخفر الدكوانة بعد أيام من احتجازه.

من هو وسام فارس؟

ووسام فارس ممثل لبناني من مواليد 1988، لديه ابنة واحدة تدعى ياسمين.

أولى تجاربه الفنية كانت عام 2009 من خلال المسلسل اللبناني «إذا الأرض مدورة».

كما شارك وسام فارس في أكثر من 30 عملا فنيا، ما بين السينما والتليفزيون.

شارك وسام فارس في موسم دراما رمضان 2023، بمسلسلين وهما «وأخيرًا» و«سفر برلك» قدّم 5 أفلام سينمائية هي: «سنعود بعد قليل»، «عصفوري»، «حلوة وكذابة»، «أم الصبي»، «فيلم كتير كبير».