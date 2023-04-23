الكشف عن هوية الفاشينستا الكويتية التي اعتدت على عاملتها المنزلية بمساعدة زوجها! (شاهد)

- Advertisement -

وطن– كشف حساب متخصص بفضائح المشاهير، هوية المشهورة الكويتية التي قامت بالاعتداء على عاملتها المنزلية، بمساعدة زوجها.

حنان النجادة!

وقالت صاحبة حساب شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، إن الفاشينستا الكويتية حنان النجادة وزوجها، متهمان بقضية تعنيف وضرب العاملة المنزلية.

وأشارت شربليتا إلى أنها علمت من مصدر موثوق، بأن المشهورة الكويتية حنان النجادة، وزوجها، هما اللذان تم توقيفهما بتهمة تعنيف وضرب العاملة المنزلية.

وأضافت: “هذا ما يفسر اختفاء حنان النجادة عن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين”.

وأكدت شربليتا أنه يتم العمل على إخراج الفاشينستا وزوجها من الحجز.

زينب الفليجاوي

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن المقصودة هي خبيرة التجميل زينب الفليجاوي، أو “الفليكاوي”، ما دفع الأخيرة للدفاع عن نفسها رسمياً.

- Advertisement -

وعبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام”، قالت زينب الفليجاوي: “يا جماعة ايش فيكم.. والله مو أنا اللي طقيت الخدامة.. تشابه أسماء”.

وكان خبر اعتداء مشهورة كويتية على العاملة المنزلية لديها، قد فجر موجة غضب بين الناشطين الذين استذكروا ما فعلته عائلة عمانية مع عاملتهم.

عائلة عمانية

ووفقاً لفيديو متداول، فقد كافأت العائلة العمانية العاملة المنزلية لديها، بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم ترَه منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو، فبينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة.. فوجئت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدّقة لما تراه.

كما ظهرت العاملة المنزلية، وهي تقدم الشكر لصاحب المنزل على ما قدّمه لها.

من سلطنة عمان :

في مثالًا للعطاء والانسانية عائلة تُكرم عاملة لديهم بإحضار ولدها الذي لم تراه منذ سنين pic.twitter.com/a6GAPZvjpf — هيئة المشاهير (@Celebrty_0) March 7, 2023

الفيديو أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المئات من المغردين إعجابَهم بما قامت به العائلة العمانية مع العاملة المنزلية.. مشيدين بكرم وأخلاق وطيبة الكفيل للعاملة، داعين الله تعالى أن يبارك فيه.

العمالة الفلبينية في الكويت

هذا ويتجه وضع العمالة الفلبينية في دولة الكويت نحو التأزم، منذ مقتل خادمة وحرق جثتها في منتصف يناير الماضي.. في حين بدأت الفلبين اتخاذ إجراءات ضد الدولة الخليجية.

الأزمة بدأت بالعثور على جثة محروقة لسيدة على طريق السالمي. وتبين أنها تعرضت لتهشم في الجمجمة، فيما تمكّن رجال قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية لاحقاً من ضبط المتهم الكويتي.

ومن خلال رفْع الأدلة الجنائية بصمات المتوفاة، تبيّن أن جنسيتها فيلبينية وعليها قضية تغيّب.

وأظهر التشريح أن السيدة كانت حاملاً، واتضح أيضاً أنها تعرضت للاغتصاب قبل قاتلها، حيث اغتصبها المتهم الكويتي وقتلها ثم قام بحرقها ورميها في بر السالمي.

وبحسب وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل، فإن السلطات في بلادها تحاول التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا (35 عاماً) للاغتصاب، وأنها كانت حاملاً عندما قُتلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عاماً.