الأحد, أبريل 23, 2023
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حياتنا

الكشف عن هوية الفاشينستا الكويتية التي اعتدت على عاملتها المنزلية بمساعدة زوجها! (شاهد)

وسائل إعلام محلية ذكرت أن المقصودة هي خبيرة التجميل زينب الفليجاوي ما دفع الأخيرة للدفاع عن نفسها رسمياً

كتب رفيف عبدالله
الكشف عن هوية الفاشينستا الكويتية التي اعتدت على عاملتها المنزلية بمساعدة زوجها! (شاهد) watanserb.com
العاملة المنزلية التي تم الاعتداء عليها
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وطن– كشف حساب متخصص بفضائح المشاهير، هوية المشهورة الكويتية التي قامت بالاعتداء على عاملتها المنزلية، بمساعدة زوجها.

حنان النجادة!

وقالت صاحبة حساب  شربليتا التي تصف نفسها بأنها “ملكة الفضائح” في الوسط الفني، إن الفاشينستا الكويتية حنان النجادة وزوجها، متهمان بقضية تعنيف وضرب العاملة المنزلية.

وأشارت شربليتا إلى أنها علمت من مصدر موثوق، بأن المشهورة الكويتية حنان النجادة، وزوجها، هما اللذان تم توقيفهما بتهمة تعنيف وضرب العاملة المنزلية.

شربليتا ادعت أن مصدراً موثوقاً أخبرها بالأمر

وأضافت: “هذا ما يفسر اختفاء حنان النجادة عن تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي منذ يومين”.

وأكدت شربليتا أنه يتم العمل على إخراج الفاشينستا وزوجها من الحجز.

زينب الفليجاوي

لكن وسائل إعلام محلية ذكرت أن المقصودة هي خبيرة التجميل زينب الفليجاوي، أو “الفليكاوي”، ما دفع الأخيرة للدفاع عن نفسها رسمياً.

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وعبر خاصية القصص المصورة على “انستجرام”، قالت زينب الفليجاوي: “يا جماعة ايش فيكم.. والله مو أنا اللي طقيت الخدامة.. تشابه أسماء”.

زينب الفليجاوي تنفي عن نفسها التهمة

وكان خبر اعتداء مشهورة كويتية على العاملة المنزلية لديها، قد فجر موجة غضب بين الناشطين الذين استذكروا ما فعلته عائلة عمانية مع عاملتهم.

عائلة عمانية

ووفقاً لفيديو متداول، فقد كافأت العائلة العمانية العاملة المنزلية لديها، بأن أحضرت لها ابنها الشاب الذي لم ترَه منذ سنوات إلى سلطنة عمان.

وبحسب الفيديو، فبينما كانت العاملة المنزلية جالسة في صالة منزل العائلة.. فوجئت بدخول ابنها عليها، لتسارع بكل قوة لاحتضانه، غير مصدّقة لما تراه.

كما ظهرت العاملة المنزلية، وهي تقدم الشكر لصاحب المنزل على ما قدّمه لها.

الفيديو أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبدى المئات من المغردين إعجابَهم بما قامت به العائلة العمانية مع العاملة المنزلية.. مشيدين بكرم وأخلاق وطيبة الكفيل للعاملة، داعين الله تعالى أن يبارك فيه.

العمالة الفلبينية في الكويت

هذا ويتجه وضع العمالة الفلبينية في دولة الكويت نحو التأزم، منذ مقتل خادمة وحرق جثتها في منتصف يناير الماضي.. في حين بدأت الفلبين اتخاذ إجراءات ضد الدولة الخليجية.

الأزمة بدأت بالعثور على جثة محروقة لسيدة على طريق السالمي. وتبين أنها تعرضت لتهشم في الجمجمة، فيما تمكّن رجال قطاع الأمن الجنائي في وزارة الداخلية لاحقاً من ضبط المتهم الكويتي.

ومن خلال رفْع الأدلة الجنائية بصمات المتوفاة، تبيّن أن جنسيتها فيلبينية وعليها قضية تغيّب.

وأظهر التشريح أن السيدة كانت حاملاً، واتضح أيضاً أنها تعرضت للاغتصاب قبل قاتلها، حيث اغتصبها المتهم الكويتي وقتلها ثم قام بحرقها ورميها في بر السالمي.

وبحسب وزيرة العمال المهاجرين الفلبينية سوزان أوبل، فإن السلطات في بلادها تحاول التأكد من تقارير إخبارية تفيد بتعرض رانارا (35 عاماً) للاغتصاب، وأنها كانت حاملاً عندما قُتلت على يد المشتبه به البالغ من العمر 17 عاماً.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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