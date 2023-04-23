“العيد الحقيقي”.. مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر يلقى تفاعلا

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وطن- ككل عام يتكرر مشهد التجمع الجميل للأهالي بعد صلاة كل عيد في قرية “الأبيض” بولاية نخل، محافظة جنوب الباطنة، في سلطنة عمان، وهو المشهد الذي أسر قلوب الجميع أيضا في عيد فطر هذا العام 2023.

العيد في سلطنة عمان

واحتفل ملايين العمانيين، السبت، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح سادت مختلف محافظات السلطنة.

أجواء عيد حقيقية، مليئة بالأكسجين 🌴🌴 pic.twitter.com/y9ET9QMBuP — عبدالله النعيمي (@AbdllahAlneaimi) April 23, 2023

وتداول ناشطون عمانيون مقاطع فيديو ولقطات لعشرات العمانيين بلباسهم التقليدي الثوب والغترة الأبيضين، وهم يقومون بمسيرة على الأرجل في طريق يكتظ بشجر النخيل على جانبيه، مما أضفى على المشهد جمالية ورقي آسرين.

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وقرية الأبيض من قرى ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وهي قرية تجمع بين عراقة الماضي حيث الحصون والمساكن التراثية الطراز والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة، وبين إشراقة الحاضر حيث الشوارع المعبدة والخدمات الطبية والمدارس التعليمية والمنازل الحديثة الطراز.

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وكتب عبدالله النعيمي مشيدا بهذا المشهد البديع:”أجواء عيد حقيقية، مليئة بالأكسجين”.

فيما دون مغرد باسم حمدان:”والله هذا احلى شي بعمان الترابط الاسري و الاجتماعي و العادات الحلوة بعدها باقية”.

وغردت رنا:”ألوان بديعه أضافت لأجواء العيد جمال”.

وذكر ناشط في تعليق على المشهد الاحتفالي بالعيد لأهالي قرية الأبيض في سلطنة عمان:”هذي عمان المحبة والخير والسلام والتعايش والاخاء”.

“احتفال العزوة”

وتقام صلاة العيد في المساجد والساحات في العاصمة مسقط وبقية المحافظات بمشاركة المسؤولين.

وعقب الصلاة مباشرة، يُؤذن بإطلاق مدفع العيد، الذي يُعلن عن بدء احتفالات عيد الفطر.

يتكرر المشهد الجميل بعيد صلاة كل عيد..

📷 صورة مسير المواطنين بـ قرية الأبيض بولاية نخل صبيحة #عيد_الفطر⁠ ⁠السعيد

عدسة @hamedshukaili95

سلطنة عمان #لقطة_عمانية_في_العيد pic.twitter.com/mXzzZHrig7 — شبكة الزاجل العمانية (@zajel_oman) April 22, 2023

من ثم تبدأ “العزوة” وهو تجمع وملتقى ومهرجان يضم أنشطة متنوعة يُقام في ولاية نخل وكل مناطق سلطنة عمان أثناء أيام العيد.

ويمر الأهالي بالشوارع والأزقة، تُدق الطبول، تُطلق رصاصات الاحتفالات المختلفة، ويلعب الأطفال سويًا ويفرح الرجال مع بعضهم البعض.

وبعد ذلك تشهد القرية مظاهر العيد الرئيسية الأخرى المتمثلة في صلة الرحم والزيارات العائلية، ويبقى الأطفال هم الفرحة الأولى بابتهاجهم بملابسهم الجديدة والمبالغ الرمزية التي تسمى “العيدية”.

"هبطات العيد" في سلطنة عُمان أول الأفراح بعيد الفطر المبارك pic.twitter.com/gUY6KKU8kI — TRT عربي (@TRTArabi) April 21, 2023

وكغيرهم من العمانيين يفضل أهالي قرية الأبيض الحفاظ على تقاليدهم وتراثهم العريق وإظهاره بشكل أكبر في عيد الفطر.

ومن بين ذلك ارتداء الملابس التقليدية مثل الدشداشة والمصر والخنجر العماني والعصي والبنادق بالنسبة للرجال.

وترتدي النساء كذلك الحلي والمجوهرات والأزياء التقليدية المتنوعة.