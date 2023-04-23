الأحد, أبريل 23, 2023
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“العيد الحقيقي”.. مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر يلقى تفاعلا

مظاهر عيد الفطر في قرية الأبيض بولاية نخل في سلطنة عمان تلفت أنظار النشطاء على مواقع التواصل

كتب خالد الأحمد
مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر watanserb.com
مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر
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وطن- ككل عام يتكرر مشهد التجمع الجميل للأهالي بعد صلاة كل عيد في قرية “الأبيض” بولاية نخل، محافظة جنوب الباطنة، في سلطنة عمان، وهو المشهد الذي أسر قلوب الجميع أيضا في عيد فطر هذا العام 2023.

العيد في سلطنة عمان

واحتفل ملايين العمانيين، السبت، بأول أيام عيد الفطر المبارك، وسط أجواء من الفرح سادت مختلف محافظات السلطنة.

وتداول ناشطون عمانيون مقاطع فيديو ولقطات لعشرات العمانيين بلباسهم التقليدي الثوب والغترة الأبيضين، وهم يقومون بمسيرة على الأرجل في طريق يكتظ بشجر النخيل على جانبيه، مما أضفى على المشهد جمالية ورقي آسرين.

 

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وقرية الأبيض من قرى ولاية نخل بمحافظة جنوب الباطنة، وهي قرية تجمع بين عراقة الماضي حيث الحصون والمساكن التراثية الطراز والعادات والتقاليد العمانية الأصيلة، وبين إشراقة الحاضر حيث الشوارع المعبدة والخدمات الطبية والمدارس التعليمية والمنازل الحديثة الطراز.

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وكتب عبدالله النعيمي مشيدا بهذا المشهد البديع:”أجواء عيد حقيقية، مليئة بالأكسجين”.

فيما دون مغرد باسم حمدان:”والله هذا احلى شي بعمان الترابط الاسري و الاجتماعي و العادات الحلوة بعدها باقية”.

وغردت رنا:”ألوان بديعه أضافت لأجواء العيد جمال”.

وذكر ناشط في تعليق على المشهد الاحتفالي بالعيد لأهالي قرية الأبيض في سلطنة عمان:”هذي عمان المحبة والخير والسلام والتعايش والاخاء”.

مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر
مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر
مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر
مشهد مهيب من قرية عمانية في عيد الفطر

“احتفال العزوة”

وتقام صلاة العيد في المساجد والساحات في العاصمة مسقط وبقية المحافظات بمشاركة المسؤولين.

وعقب الصلاة مباشرة، يُؤذن بإطلاق مدفع العيد، الذي يُعلن عن بدء احتفالات عيد الفطر.

من ثم تبدأ “العزوة” وهو تجمع وملتقى ومهرجان يضم أنشطة متنوعة يُقام في ولاية نخل وكل مناطق سلطنة عمان أثناء أيام العيد.

ويمر الأهالي بالشوارع والأزقة، تُدق الطبول، تُطلق رصاصات الاحتفالات المختلفة، ويلعب الأطفال سويًا ويفرح الرجال مع بعضهم البعض.

وبعد ذلك تشهد القرية مظاهر العيد الرئيسية الأخرى المتمثلة في صلة الرحم والزيارات العائلية، ويبقى الأطفال هم الفرحة الأولى بابتهاجهم بملابسهم الجديدة والمبالغ الرمزية التي تسمى “العيدية”.

وكغيرهم من العمانيين يفضل أهالي قرية الأبيض الحفاظ على تقاليدهم وتراثهم العريق وإظهاره بشكل أكبر في عيد الفطر.

ومن بين ذلك ارتداء الملابس التقليدية مثل الدشداشة والمصر والخنجر العماني والعصي والبنادق بالنسبة للرجال.

وترتدي النساء كذلك الحلي والمجوهرات والأزياء التقليدية المتنوعة.

المصدرانستجرام، تويتر، رصد وتحرير وطن
خالد الأحمد
خالد الأحمد
- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).
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