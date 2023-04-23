الرجل الثاني.. ماذا وراء تعيين ملك المغرب لـ محمد بريظ في منصب حساس بالجيش؟

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وطن- وسط تطورات إقليمية متسارعة، عيّن العاهل المغربي الملك محمد السادس، الفريق “محمد بريظ” مفتشاً عامّاً جديداً للجيش. وذلك خلَفاً للفريق أول “بلخير الفاروق” الذي ظهر على كرسيٍّ متحرك في أثناء مراسم التسليم. وهذا المنصب للإشارة ثاني أقوى رُتبة للقوات المسلحة العسكرية في المملكة.

محمد السادس يُعيّن مفتشاً عامّاً جديداً للجيش

أصدر الملك محمد السادس أمس، السبت، بوصفه القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية، قرارَه بتعيين الفريق محمد بريظ مفتّشاً عامّاً للقوات المسلحة الملكية وقائداً للمنطقة الجنوبية، خلَفاً للفريق أول بلخير الفاروق.

وشح اليوم الملك محمد السادس بوسام ملكي رفيع المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية الفريق أول الفاروق بلخير والذي احيل على التقاعد ليخلفه الفريق محمد بريظ وفقا لبلاغ صادر عن وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة الجنرالات في المغرب لا يتدخلون في السياسة ولا يبحثون عن… pic.twitter.com/eMV1UAaoqI — وليد كبير Oualid KEBIR 🇩🇿 (@oualido) April 22, 2023

وقالت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة، في بيان لها، إنّ “الملك وشح صدر الفريق أول بلخير الفاروق بالحمالة الكبرى لوسام العرش تقديراً لمساره المهني المتميز”.

ويأتي إعفاء الجنرال الفاروق بعد نحو 19 شهراً على تعيينه في منصب المفتش العام للجيش المغربي، خلَفاً للجنرال دوكور دارمي عبد الفتاح الوراق.

جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الملكية يعين الفريق محمد بريظ مفتشا عاما للقوات المسلحة الملكية وقائدا للمنطقة الجنوبيةhttps://t.co/qioXfaILnO pic.twitter.com/FmClw90L2M — pam.ma أخبار البام (@PortailPam) April 22, 2023

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وقبل تعيينه، كان الفريق بريظ يشغل منصب قائد المكتب الثالث بالقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

من محمد بريظ؟

الفريق محمد بريظ، من مواليد سنة 1955، وهو خريج الأكاديمية العسكرية الملكية (سلاح المدرعات)، مع خبرة عسكرية تزيد عن 43 عاماً في مجال إعداد القوات والتكوين، حسب ما ذكر بلاغ صادر عن القيادة العليا للقوات المسلحة الملكية المغربية.

نبذة عن الجنرال دو ديفيزيون محمد بريظ، المفتش العام الجديد للقوات المسلحة الملكية وقائد المنطقة الجنوبية والذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية اليوم.#القوات_المسلحة_الملكية pic.twitter.com/5chKJxJYp6 — Royal Moroccan Armed Forces (@MoroccanArmed) April 22, 2023

تحصّل الفريق محمد بريظ، على دبلوم من كلية الدفاع الوطني بفرنسا وأيضاً على درجة الماجستير في الدفاع الوطني، وهو متزوج وأب لأربعة أطفال.

تولى منصب ضابط بالقيادة العليا في مجال تكوين وتوظيف القوات، قبل أن يقود المكتب الثالث للقيادة العليا للقوات المسلحة الملكية منذ سنة 2014، حسب ما ذكر موقع “هسبريس” المغربي.

هذا وحصل الفريق محمد بريظ، على عدة أوسمة رفيعة، من بينها وسام العرش من درجة ضابط.

ماذا وراء التغييرات في قيادة الجيش المغربي؟

أوضح بعض المراقبين في قراءتهم لتوقيت التعيين، أنّ التغيير الجديد في قيادة الجيش المغربي، ارتبط بشكل أساسيّ بالوضع الصحي للفريق أول الفاروق، حيث ظهر خلال استقباله من قبل العاهل المغربي على كرسي متحرك.

وعلى صعيد متصل، كشفت صفحة “فار ماروك“، الصفحة غير الرسمية للجيش المغربي على “فيسبوك”، عن تعيينات أخرى ستعرفها قيادات القوات المسلحة لاحقاً.

ويُعتبر الفريق أول بلخير الفاروق مهندس تدخل القوات المسلحة الملكية بمنطقة الكركرات في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 لتأمين المعبر الحدودي الفاصل بين المغرب وموريتانيا، بعد أن أقدمت عناصر محسوبة على جبهة “البوليساريو” الانفصالية على إغلاق المعبر.

التحق الفاروق بصفوف القوات المسلحة الملكية المغربية في 1968، وأسندت إليه عدة مهام، من بينها قيادة عدة وحدات عسكرية ميدانية في المعارك التي خاضها الجيش المغربي في الصحراء ضد جبهة البوليساريو، والتي استمرت إلى حين توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار في سبتمبر/أيلول 1991، تحت إشراف الأمم المتحدة.

كذلك كان من المساهمين في بناء الجدار الأمني العازل، فيما ساعدته خبرته الميدانية وإلمامه بتضاريس الصحراء في تسلّم القيادة الجنوبية للقوات المسلحة الملكية المغربية.