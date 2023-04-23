الأحد, أبريل 23, 2023
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الاحتلال يحتجز النائب الأردني عماد العدوان.. فيديو لذهب وأسلحة ضُبطت بحوزته

تم توقيف النائب الأردني عماد العدوان من قبل عناصر أمن الاحتلال الإسرائيلي بتهمة محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسحلة و100 كلغم ذهب إلى الأراضي الفلسطينية

كتب باسل النجار
النائب الأردني عماد العدوان watanserb.com
النائب الأردني عماد العدوان
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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر تداولته وسائل إعلام عربية عن توقيف شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لنائب أردني ـ اتضح لاحقا أنه النائب عماد العون ـ بتهمة تهريب ذهب وأسلحة في سيارته الخاصة عبر جسر الملك الحسين “اللنبي”.

إسرائيل توقف النائب الأردني عماد العدوان

وفي أول تعليق لها على الخبر الذي نشره الإعلام العبري، قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال “المجالي” إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجا الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقات ممكن.

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري فإن النائب عماد العدوان، تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته الخاصة، إلى الضفة الغربية المحتلة.

إسرائيل توقف النائب الأردني عماد العدوان
إسرائيل توقف النائب الأردني عماد العدوان

ذهب وأسلحة في سيارة النائب الأردني

وبحسب فيديو متداول على نطاق واسع في إسرائيل، ضبط داخل سيارة النائب عماد العدوان 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

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وكان من المفترض ـ وفق صحف إسرائيلية ـ ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

وفي أعقاب تأكد الخبر سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب الأردني عماد العدوان.

وقال عطية: “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال”.

النائب أندريه الحواري: كان ينقل الذهب والسلاح للمقاومة

كما دخل النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، على الخط هو الآخر ورفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

وقال إن النائب الذي تم توقيفه ـ عماد العدوان ـ في إسرائيل كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وأضاف “الحواري” في بيان له تداولته وسائل إعلام: “هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية”.

واختتم بيانه بالقول: أبارك كما يبارك الاردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وفلسطين.. ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع بانهم دوماً الضحية.”

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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