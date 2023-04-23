الاحتلال يحتجز النائب الأردني عماد العدوان.. فيديو لذهب وأسلحة ضُبطت بحوزته

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وطن- ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن بخبر تداولته وسائل إعلام عربية عن توقيف شرطة الاحتلال الإسرائيلي، لنائب أردني ـ اتضح لاحقا أنه النائب عماد العون ـ بتهمة تهريب ذهب وأسلحة في سيارته الخاصة عبر جسر الملك الحسين “اللنبي”.

إسرائيل توقف النائب الأردني عماد العدوان

وفي أول تعليق لها على الخبر الذي نشره الإعلام العبري، قالت وزارة الخارجية الأردنية على لسان الناطق الرسمي باسمها السفير سنان المجالي، إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب.

وقال “المجالي” إن الوزارة وبالتعاون مع الأجهزة المعنية في المملكة تعمل من أجا الوقوف على حيثيات الموضوع ومعالجته بأسرع وقات ممكن.

قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الخارجية_وشؤون_المغتربين السفير سنان المجالي إن الوزارة وبالتنسيق مع جميع الجهات المعنية تتابع قضية النائب عماد العدوان الذي أوقفته السلطات الإسرائيلية للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من السلاح والذهب. pic.twitter.com/0RqQIjPI3T — وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية (@ForeignMinistry) April 23, 2023

وبحسب ما ذكره الإعلام العبري فإن النائب عماد العدوان، تم ضبطه في محاولة تهريب كميات كبيرة من السلاح والذهب عبر جسر اللنبي داخل مركبته الخاصة، إلى الضفة الغربية المحتلة.

ذهب وأسلحة في سيارة النائب الأردني

وبحسب فيديو متداول على نطاق واسع في إسرائيل، ضبط داخل سيارة النائب عماد العدوان 3 أكياس تضم 12 سلاحا طويلا، و270 سلاحا متعرجا، و167 من نوع glock gun، و100 كيلوغرام من الذهب.

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وكان من المفترض ـ وفق صحف إسرائيلية ـ ألا يتم إجراء التفتيش إلا أن معلومات وردت للسلطات الإسرائيلية بالتفتيش.

חבר פרלמנט ירדני ניסה להבריח נשק לתוך ישראל ⚠️

🚨 عاجل

عضو مجلس النواب الأردني يصل إلى معبر الحدود الأردنية – الإسرائيلية ويفترض أن يمر دون تفتيش

المعلومات تنشط الجمارك وهم يقومون بالتحقق:

* 3 أكياس *

12 سلاح طويل

27 مسدس منعرج

167 مسدس جلوك

100 كيلو ذهب pic.twitter.com/xFbHQUYKsc — GND 🇮🇱🇸🇦 (@GND_arabic) April 23, 2023

وفي أعقاب تأكد الخبر سارع النائب الأردني خليل عطية بإصدار بيان، شدد فيه على ضرورة عدم السماح للاحتلال الإسرائيلي باعتقال النائب الأردني عماد العدوان.

وقال عطية: “بصرف النظر عن تفاصيل ما أعلنته سلطات الجمارك الإسرائيلية فإن على الحكومة الأردنية أن تتحرك وفورا وبدون أي تلكؤ أو تردد للعمل على تأمين الإفراج عن زميلنا الموقوف الأن لدى سلطات الاحتلال”.

خليل عطية يؤكد اعتقال الاحتلال الإسرائيلي لنائب أردني ويطالب الحكومة بالتدخل للإفراج عنه: نعلم جميعا كيف أفرجت سلطاتنا عن إسرائيلي قتل بدم بارد أردنيين في السفارة #الأردن pic.twitter.com/jnpzrfXxzI — Abu Mahmoud (@zaeem16064429) April 23, 2023

النائب أندريه الحواري: كان ينقل الذهب والسلاح للمقاومة

كما دخل النائب الأردني المحامي أندريه مراد الحواري، على الخط هو الآخر ورفض ما تطرقت له الرواية الإسرائيلية.

شفنا السلاح وماشفنا الذهب ؟🤔 تهريب السلاح لدعم المقاومة الفلسطينية هذا شرف للأردنين وهذا تاريخ اجدادنا

اما الذهب هذا كذب لتشويه النائب والأردن وتحويل الامور الى تجاره 😅 ونعم عماد العدوان كابر عن كابر وانتي يا اسرائيل اذا فيكي خير خليه عندك وصعدي الامور

وخذي كلام جده 👇 pic.twitter.com/41aO9zgydJ — جميد جدا 🇯🇴 (@varyhotz) April 23, 2023

وقال إن النائب الذي تم توقيفه ـ عماد العدوان ـ في إسرائيل كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.

وأضاف “الحواري” في بيان له تداولته وسائل إعلام: “هذا الزميل والذي يحمل الصفة الدبلوماسية يجب أن تطبق عليه جميع القوانين الدولية بأن يسلم للسلطات الأردنية، كما فعل الأردن سابقاً مع المجرم الذي قتل أردنياً داخل السفارة الإسرائيلية”.

قال النائب المحامي اندريه مراد الحواري، اليوم الأحد، إن النائب الذي تم توقيفه بإسرائيل كان هدفه إدخال الأسلحة إلى المقاومين في فلسطين.#خبرني pic.twitter.com/UE8xZhqXbY — خبرني Khaberni (@khaberni) April 23, 2023

واختتم بيانه بالقول: أبارك كما يبارك الاردنيون جميعاً ما قام به البطل ونسأل الله العلي القدير ان يحفظ الأردن وفلسطين.. ونستمر في القول والتأكيد ان هذا العدو كان وما زال منذ القِدَم يخطط لكل ما هو كذب وتدليس كما امتهن تزوير التاريخ والحقائق في كل يوم وفي كل حادثة لإيهام الجميع بانهم دوماً الضحية.”