ابن الراحل جورج الراسي يتعرض للتعذيب والحرق.. مقطع مسرب يكشف المستور! (شاهد)

وطن– تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع صوت مسرّب لـ”جو”، ابن الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، يوثّق تعرّضَه للتعنيف.

ضرب وحرق

ويكشف التسجيل الذي نشره حساب golden star gold عبر “انستجرام”، أنّ جو ابن جورج الراسي وجويل حاتم، يتعرض للتعنيف من قبل والدته وجدِّه الدكتور جو حاتم.

ويتبيّن من المحادثة، أنها جرت في مكتب المُعالِجة النفسية لطليقة جورج الراسي، جويل حاتم.

وتواجد في المكتب جو وعمته ساندرين، حيث بكى الطفل بحرقة وهو يروي ما فعلته والدته به من ضرب وتعنيف وحرق بالسجائر.

ألفاظ خارجة

بينما يقول والد جويل حاتم ويصرخ: “أيمتى ضربتك؟”

ويُسمع صوت جويل وهي تصرخ وتشتم، لتردّ ساندرين شقيقة جورج الراسي: “شفتي ليه ما بيحبك، لانك بتضربيه بالبيت”.

لتردّ جويل بألفاظ خارجة على شقيقة طليقها.

وأشار الحساب إلى أنّ جويل كشفت أنها حامل دون زواج.

“أين نادين؟”

واستنكر الناشطون ما يتعرّض له الطفل من تعنيف، متسائلينَ عن دور عمّته الفنانة اللبنانية نادين الراسي.

وجاء في التعليقات: “وين عمته نادين الا سوت الهوايل تصارخ وتنطط يوم مات اخوها ليش ماتحمي الولد من امه وجده”.

ووافق آخر الرأي قائلاً: “وين عمته نادين وجدته الي كانوا بيقتلوا انفسهم من البكاء .. هذا وقتهم ينقذون هالمسكين اليتيم مو شغل شو الي عملوا وقت الدفن”.

وقالت أخرى: “شكلو امو بدها علاج من وقت ما طلقها وهي بلشت تفرط”.

“جويل تنتقم!”

وطالب آخر بحماية رسمية قائلاً: “وين الحكومه عنهم وين مركز حمايه الاطفال .. المفروض تنشال منهم الوصايه عالطفل تأديبا لهم”.

وفسّرت ناشطة ما يحدث حسب رأيها قائلة: “جويل بتنتقم من جورج بالصبي”.

وكتب آخر عن نادين: “بليييز لا حدا يظل يسأل عن عمتو نادين لأنها وقفت ضد عيلتها لأنهم فضحو جويل عمتو ساندرين الراسي هي لي مهتمة بالموضوع وعم تحاول تحميه”.

وكتب آخر: “اللي عم يسال عن نادين بحب قلو انو المخلوقة ملتهية بالسهرات والملاهي والتجميل.. عدا هيك لولادا ماعندا جنس الحنية رح تكون حنونة ع ابن اخوها اللي كانت ماشغلتا الا تتصل فيه تقلو لحقني.. وبس دارت ضهرا تروح تشتكي عليه!”

“آخر وصية”

وسبق أن كشف الإعلامي اللبناني رجا نصر الدين عن وصية جورج، والتي أخبره بها قبل عدة أشهر، وكأنه يشعر بدنوّ أجله.

وقال رجا نصر الدين، وهو الصديق المقرب لعائلة الفنان الراحل: “إن جورج الراسي أوصى والدته على ابنه الوحيد “جو””.

أما جويل، فقد هاجمت والدها علناً، مدّعيةً أنه أجبرها على الزواج من جورج الراسي لأنها حملت منه بالخطأ.