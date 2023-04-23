أفضل 5 أطعمة صحية عليك تناولها في وجبة الفطور

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وطن– غالبًا ما يُطلق على وجبة الفطور أهم وجبة في اليوم لسببٍ وجيه. تساعدك هذه الوجبة على الشعور بالشبع وتمنع تقلبات السكر في الدم وتقدّم لك جميع العناصر الغذائية الأساسية لبَدء يومك بشكل صحيح.

إذا كنتَ تبحث عن أطعمة فطور صحية، يقول الخبراء إنه من الضروري تجنّب الحبوب السكرية والمعجنات الطازجة، فهي غنية بكميات كبيرة من السكريات المضافة والسعرات الحرارية والحبوب المكررة والدهون المشبعة غير الصحية. يمكن أن يؤدي تناول هذه المكونات غير الصحية بانتظام إلى زيادة الوزن وزيادة مخاطر الإصابة بارتفاع الكوليسترول والسكري والالتهابات المزمنة و أمراض القلب

لجعل وجبة الإفطار صحيةً قدر الإمكان، ابحث عن نفس الأطعمة الجيدة التي تتناولها على الغداء أو العشاء، بما في ذلك الخضراوات والمكسرات والبذور وبعض منتجات الألبان، على سبيل المثال.

وفي هذا السياق، استعرض موقع “ usnews ” أفضل الأطعمة الصحية الصباحية، والتي يمكنك تناولها في وجبة الفطور.

الأ فوكادو

يوفّر الأفوكادو دهونًا غير مشبعة صحية للقلب، وغالبًا ما تكون مفقودة في الأنظمة الغذائية الغربية النموذجية. هذه الفاكهة غنية بالكثير من البوتاسيوم وحمض الفوليك والفيتامينات E وC وA وK، بالإضافة إلى الألياف التي تعزّز صحة الأمعاء وتساعد على التحكم في نسبة السكر في الدم.

تحتوي الأفوكادو أيضًا على مضادات الأكسدة لوتين وزياكسانثين، والتي قد تساعد في حماية أعيننا من موجات الضوء الضارة (أي الضوء الأزرق من شاشات الكمبيوتر لدينا) التي يمكن أن تضرّ بصرنا.

القهوة

أظهرت العديد من الدراسات أنّ القهوة قد تساعد في تحسين الذاكرة قصيرة وطويلة المدى. بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الكافيين الموجود في القهوة منبه، لذلك يمكن أن يساعدك على الشعور بمزيد من التركيز واليقظة.

لكن يقول الخبراء إنه من الضروري التقليل من تناول القهوة بحلول وقت الغداء لتجنّب أيّ آثار في المساء.

البيض

البيض غنيّ بالمغذيات ويحتوي على نسبة عالية من جميع الأحماض الأمينية الأساسية، والتي تعدّ اللَّبنات الأساسية للبروتين، والتي تحافظ على جوعك وتوفر الوقود لعضلاتك وأعضائك في وقت مبكر من اليوم.

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كما تدعم الأحماض الأمينية إشارات الدماغ المثلى وتنظم الهرمونات. بشكل عام، تعمل الأطعمة الغنية بالبروتين على زيادة التحكم في نسبة السكر في الدم إلى أقصى حد، خاصة إذا قمنا بإقرانها بالعناصر الغنية بالكربوهيدرات في وجبتنا الأولى في اليوم، مثل البيض.

الخضار الورقية

عندما تفكر في وجبة الإفطار، قد لا تفكر على الفور في الخضر الورقية. ولكن يمكن أن تقدّم الخضراوات الورقية في الواقع إضافة سهلة إلى وجبة الإفطار، ويمكنك بسهولة إدخالها في الأطعمة الأخرى التي تتناولها.

تتضمّن بعض الأمثلة على الخضر الورقية التي يمكن إضافتها إلى وجبة الإفطار ما يلي:

ال كرنب.

الخس.

السبانخ.

توفّر الخضراوات الورقية فوائد مثل حمض الفوليك واللوتين والفيتامينات A وC. كما أنّ الخضر قد تساعد أيضًا في حماية عقلك.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2018، توصّل الخبراء إلى أنّ تناول الخضار الورقية يحمي الذاكرة والقدرات المعرفية.

الجوز



يساعد الجوز على وجه الخصوص في منح نظام القلب والأوعية الدموية بدايةً صحية في الصباح. هذه المكسرات مليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية، والتي تعدّ من مصادر القوة للقلب والأوعية الدموية.

قد يساعد استهلاك الجوز اليومي أيضًا في تحسين صحتك العقلية ورفاهيتك، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة Nutrients.