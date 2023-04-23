الأحد, أبريل 23, 2023
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حياتنا

أخطرها ضربات القلب..أضرار شرب الماء البارد من الثلاجة

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن عدم شرب الماء البارد

كتب ايمان الباجي
أخطرها ضربات القلب..أضرار شرب الماء البارد من الثلاجة watanserb.com
الماء البارد من الثلاجة
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وطنشرب الماء البارد خلال فصل الصيف يعطي راحة فورية ويساعد في التغلب على الحرارة.

للبقاء رطباً في الصيف، يستهلك الكثير من الناس المشروبات السائلة مثل الماء البارد والمشروبات والعصائر.
ووفقًا للخبراء، من الضروري شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء للبقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، فإن شرب الماء بدرجة حرارة مناسبة مهم أيضًا لأنه يؤثر سلبًا على صحتك.
في هذا السياق، نشر موقع “timesofindia” تقريرا تحدث فيه عن أضرار استهلاك الماء البارد من الثلاجة في الصيف.

يؤثر على عملية الهضم

يُعتقد إن تناول الماء البارد أو المشروبات يضعف الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم.

تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا الماء يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

الماء البارد

يسبب التهاب الحلق

عندما تستهلك الماء البارد من الثلاجة، يمكن أن يتسبب ذلك في تكوين المخاط، مما يجعل بعض الناس يشعرون بمشاكل في التنفس والتهاب وتورم الحلق.

يؤثر على معدل ضربات القلب

يمكن أن يؤدي استهلاك الماء البارد أيضًا إلى تقليل معدل ضربات القلب في الجسم.

وفقًا لدراسة، يتم تحفيز العصب القحفي العاشر (العصب المبهم) عن طريق شرب المزيد من الماء البارد من الثلاجة. تقوم الأعصاب بعمل السيطرة على وظائف الجسم اللاإرادية. علاوة على ذلك، يؤثر الماء ذو درجة الحرارة المنخفضة بشكل مباشر على العصب المبهم، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب.

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يسبب الصداع

يؤثر استهلاك الماء البارد على الدماغ ويؤدي بالتالي إلى الصداع، وةهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى مشاكل في الجيوب الأنفية.

يزيد من الوزن

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن عدم شرب الماء البارد.

يمكن أن يؤدي استهلاك الماء البارد إلى تقليل معدل ضربات القلب في الجسم

بسبب الماء البارد، يصعب حرق الدهون الموجودة في الجسم. تصلب دهون الجسم بمياه الثلاجة، مما يؤدي إلى وجود مشكلة في تقليل الدهون وبالتالي تصعب عملية انقاص الوزن.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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