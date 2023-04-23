أخطرها ضربات القلب..أضرار شرب الماء البارد من الثلاجة

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وطن– شرب الماء البارد خلال فصل الصيف يعطي راحة فورية ويساعد في التغلب على الحرارة.

للبقاء رطباً في الصيف، يستهلك الكثير من الناس المشروبات السائلة مثل الماء البارد والمشروبات والعصائر.

ووفقًا للخبراء، من الضروري شرب ما لا يقل عن 8-10 أكواب من الماء للبقاء بصحة جيدة. ومع ذلك، فإن شرب الماء بدرجة حرارة مناسبة مهم أيضًا لأنه يؤثر سلبًا على صحتك.

في هذا السياق، نشر موقع “ timesofindia ” تقريرا تحدث فيه عن أضرار استهلاك الماء البارد من الثلاجة في الصيف.

يؤثر على عملية الهضم

يُعتقد إن تناول الماء البارد أو المشروبات يضعف الجهاز الهضمي ويعيق عملية الهضم.

تشير بعض الأبحاث إلى أن هذا الماء يؤدي إلى تقلص الأوعية الدموية، ما يؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي.

يسبب التهاب الحلق

عندما تستهلك الماء البارد من الثلاجة، يمكن أن يتسبب ذلك في تكوين المخاط، مما يجعل بعض الناس يشعرون بمشاكل في التنفس والتهاب وتورم الحلق.

يؤثر على معدل ضربات القلب

يمكن أن يؤدي استهلاك الماء البارد أيضًا إلى تقليل معدل ضربات القلب في الجسم.

وفقًا لدراسة، يتم تحفيز العصب القحفي العاشر (العصب المبهم) عن طريق شرب المزيد من الماء البارد من الثلاجة. تقوم الأعصاب بعمل السيطرة على وظائف الجسم اللاإرادية. علاوة على ذلك، يؤثر الماء ذو درجة الحرارة المنخفضة بشكل مباشر على العصب المبهم، مما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربات القلب.

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يسبب الصداع

يؤثر استهلاك الماء البارد على الدماغ ويؤدي بالتالي إلى الصداع، وةهو ما يؤدي بمرور الوقت إلى مشاكل في الجيوب الأنفية.

يزيد من الوزن

يجب على الأشخاص الذين يرغبون في إنقاص الوزن عدم شرب الماء البارد.

بسبب الماء البارد، يصعب حرق الدهون الموجودة في الجسم. تصلب دهون الجسم بمياه الثلاجة، مما يؤدي إلى وجود مشكلة في تقليل الدهون وبالتالي تصعب عملية انقاص الوزن.