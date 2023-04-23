الأحد, أبريل 23, 2023
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“أخدود المزن” وعمليات إنقاذ.. سيول جارفة في عُمان وإعصار قمعي نادر (فيديو)

ستشهد سلطنة عمان تقلّبات في حالة الطقس مطلعَ الأسبوع القادم مع توقعات بهطول أمطار غزيرة خاصة في عدد من المحافظات

كتب فهمي الورغمي
أخدود المزن في سلطنة عمان watanserb.com
أخدود المزن في سلطنة عمان
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وطن- تشهد سلطنة عمان منخفضاً جوياً جديداً خلال هذه الأيام أَطلق عليه مغردون تسمية “منخفض المزن”، نظراً لما جلبه من تهاطل غزير للأمطار التي بدورها أحدثت سيولاً جارفة ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة بصورها وفيديوهاتها.

أخدود المزن في سلطنة عمان

أخدود المزن، تسمية خاصة أطلقها مغردون في السلطنة على المنخفض الجوي الذي تعيشه البلاد منذ أمس، السبت، وسيتواصل لهذا الأسبوع.

وقد أشارت التوقعات الجوية إلى تأثّر أجواء السلطنة بشكل كبير بأخدود من منخفض جوي جديد بدءًا من يوم غد الإثنين، ويستمرّ حتى مساء يوم الأربعاء 29 إبريل/نيسان الجاري.

ويشار إلى أنّ “المُزن” هي الغيوم المليئة بالمياه والتي تؤدي إلى هطول الأمطار، والمزن: السحاب عامة، ويقال: غيوم بماء أحدها مزن، ويقال: مزن سحابة بيضاء.

كما أنّ اسم المزن يحمل العديد من المعاني الجميلة التي تجعل النّاس يفضّلون تسمية أبنائهم به، ويعتبر اسم المزن من الأسماء العربية القديمة الأصيلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.

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أخدود المزن في سلطنة عمان
أخدود المزن في سلطنة عمان

الأرصاد الجوية في سلطنة عمان تُوضّح وتحذّر

أَصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، التابع لهيئة الطيران المدني بالسلطنة تقريرَه رقم (1) عن حالة الطقس المتوقَّعة خلال الفترة 24 – 29 إبريل 2023.

حيث توضّح آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد 23 أبريل 2023، على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية، وأجزاء من محافظة مسقط تمتدّ لتشمل محافظات الوسطى والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والتي قد تتراوح من 20 إلى 70 ملم خلال فترتي الظهيرة والمساء.

وأكدت الهيئة العمانية أنه من المحتمل تأثّر أجواء السلطنة بمنخفض جوي آخر بدءاً من مساء يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

حيث يستمر تدفق السحب تدريجياً على محافظات سلطنة عمان بدءاً من يوم الإثنين، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد أحياناً.

أخدود المزن في سلطنة عمان
أخدود المزن في سلطنة عمان

وفي علاقة بالتنبيهات التي شاركها المركز مع عموم العمانيين، يُذكر ما يلي:

هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 30 – 70 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و50 عقدة (9028 كم/ساعة).

انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب تصاعد الغبار عند هطول الأمطار الرعدية.

في هذا الصدد، تدعو هيئة الطيران المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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