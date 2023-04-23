“أخدود المزن” وعمليات إنقاذ.. سيول جارفة في عُمان وإعصار قمعي نادر (فيديو)

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وطن- تشهد سلطنة عمان منخفضاً جوياً جديداً خلال هذه الأيام أَطلق عليه مغردون تسمية “منخفض المزن”، نظراً لما جلبه من تهاطل غزير للأمطار التي بدورها أحدثت سيولاً جارفة ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي في السلطنة بصورها وفيديوهاتها.

أخدود المزن في سلطنة عمان

أخدود المزن، تسمية خاصة أطلقها مغردون في السلطنة على المنخفض الجوي الذي تعيشه البلاد منذ أمس، السبت، وسيتواصل لهذا الأسبوع.

وقد أشارت التوقعات الجوية إلى تأثّر أجواء السلطنة بشكل كبير بأخدود من منخفض جوي جديد بدءًا من يوم غد الإثنين، ويستمرّ حتى مساء يوم الأربعاء 29 إبريل/نيسان الجاري.

توقعات جيده اليوم إن شاء الله ⛈️⛈️ لشمال وجنوب الشرقيه ومسقط والوسطى والداخليه واجزاء من جنوب وشمال الباطنه وشرق الظاهره والله أعلم 🤩 #اخدود_المزن

دموا التنور من وقت 🏃🏃🏃📸 pic.twitter.com/tqljgOZa07 — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) April 23, 2023

ويشار إلى أنّ “المُزن” هي الغيوم المليئة بالمياه والتي تؤدي إلى هطول الأمطار، والمزن: السحاب عامة، ويقال: غيوم بماء أحدها مزن، ويقال: مزن سحابة بيضاء.

كما أنّ اسم المزن يحمل العديد من المعاني الجميلة التي تجعل النّاس يفضّلون تسمية أبنائهم به، ويعتبر اسم المزن من الأسماء العربية القديمة الأصيلة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم.

متداول : إنجراف مركبة في إحدى الأودية بولاية دماء والطائيين قبل قليل #أخدود_المزن #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/pLjp4bEinM — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 23, 2023

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الأرصاد الجوية في سلطنة عمان تُوضّح وتحذّر

أَصدر المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، التابع لهيئة الطيران المدني بالسلطنة تقريرَه رقم (1) عن حالة الطقس المتوقَّعة خلال الفترة 24 – 29 إبريل 2023.

حيث توضّح آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية اليوم الأحد 23 أبريل 2023، على محافظات جنوب الشرقية وشمال الشرقية، وأجزاء من محافظة مسقط تمتدّ لتشمل محافظات الوسطى والداخلية وجنوب الباطنة والظاهرة والتي قد تتراوح من 20 إلى 70 ملم خلال فترتي الظهيرة والمساء.

جاي الخير إن شاء الله ⛈️⛈️#اخدود_المزن pic.twitter.com/ovcCL15r8J — شبكة الريح للطقس (@al_alree7) April 22, 2023

وأكدت الهيئة العمانية أنه من المحتمل تأثّر أجواء السلطنة بمنخفض جوي آخر بدءاً من مساء يوم الاثنين الموافق 24 أبريل 2023، ويستمر حتى نهاية الأسبوع القادم.

حيث يستمر تدفق السحب تدريجياً على محافظات سلطنة عمان بدءاً من يوم الإثنين، مع فرص لهطول أمطار رعدية متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة وتساقط لحبات البرد أحياناً.

وفي علاقة بالتنبيهات التي شاركها المركز مع عموم العمانيين، يُذكر ما يلي:

لليوم الثاني على التوالي !! ، تشكّل إعصار قمعي في جعلان بني بوعلي حاليًا !!، ، #أخدود_المزن pic.twitter.com/y6YG9XqhPv — واجهة عُمان🇴🇲 |Wajeht_Oman (@wajeht_oman) April 23, 2023

هطول أمطار غزيرة تتراوح بين 30 – 70 ملم تؤدي لجريان الأودية والشعاب.

هبوب رياح هابطة نشطة تتراوح سرعتها بين 15 و50 عقدة (9028 كم/ساعة).

تصوير جوي لـ عملية انقاذ في ولاية دماء والطائيين – محلاح قبل قليل

تصوير : فيصل ماجد#أخدود_المزن #الخيمة_العمانية pic.twitter.com/G1Uy1uMlkR — الخيمة العُمانية🇴🇲 (@WeatherOmanya) April 23, 2023

انخفاض الرؤية الأفقية، بسبب تصاعد الغبار عند هطول الأمطار الرعدية.

في هذا الصدد، تدعو هيئة الطيران المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر في أثناء هطول الأمطار وجريان الأودية وتدني الرؤية الأفقية، والتأكد من حالة البحر قبل ارتياده ومتابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.