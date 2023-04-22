السبت, أبريل 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناهبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني...
حياتنا

هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل (شاهد)

الفيديو قديم ويعود لعام 2015 حيث لم يكن أشرف حكيمي وهبة عبوك يعرفان بعضهما

كتب باسل النجار
الممثلة الإسبانية التونسية الأصل هبة عبوك watanserb.com
الممثلة الإسبانية التونسية الأصل هبة عبوك
- Advertisement -

وطن- بعد أن كشفت مجلة “first mag بأن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك حاولت الاحتفاظ بنصف أصول لاعب باريس سان جيرمان، أشرف الحكيمي وفشلت ، انتشر مقطع فيديو مثير للجدل على نطاق واسع

وبحسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن هبة عبوك بعد أن عجزت عن عن الحصول على نصف أصولها، قامت بتقبيل رجلا آخر في محاولة منها لإغاظة “حكيمي” حسبما زعم الناشطون.

وكانت هبة عبوك تقدمت بطلب الطلاق من لاعب باريس سان جيرمان بعد أن علمت بتوجيه تهمة الاغتصاب المزعومة إليه، ، وهي حقيقة لم يتم تأكيدها بعد ، لكن علاقتهما كانت ستتفكك والآن يسعيان للإنفصال رسميا.

فيديو هبة أبوك تقبيل مذيع

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، انتشر مقطع فيديو مثير للجدل حيث شوهدت هبة عبوك في حفل ، أثناء توزيع بعض الجوائز لتقوم بتقبيل المذيع بقبلة غرامية طويلة.

@sxgarra

Si me sigues en |g y no contesto te debo 10 pavos

♬ sonido original – Sxgarra

ويجادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الفيديو حديث وأن هبة عبوك قررت تقبيل المصمم والمدوّن بيلايو دياز ” انتقاما ” لعدم حصولها على نصف ملايين أشرف حكيمي ، لكن الحقيقة هي أن الفيديو يعود إلى عام 2015، بحسب ما اكده موقع “foxsports” الإسباني.

- Advertisement -
هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل
هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل

هبة عبوك وأشرف حكيمي لم يكونا يعرفا بعضهما عام 2015

وفي ذلك الوقت ، يُفترض أن أشرف حكيمي وهبة عبوك لا يزالان لا يعرفان بعضهما البعض ، لأن لاعب كرة القدم المغربي في ذلك الوقت كان لا يزال يلعب في صفوف ريال مدريد الأدنى ، لذلك يُستبعد أن يكون ذلك حديثًا .

والحقيقة -بحسب الموقع-، هي أن الجدل الدائر حول علاقتهما سيستمر ، حيث يقال إنها ستقاضي لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان بتهمة “الاحتيال الضريبي” ، والذي يمكنها من خلاله كسب الكثير من المال .

يشار إلى أنه فيما يتعلق في قضية الطلاق ، لم تستطع هبة عبوك الحصول على أي شيء لأن أشرف حكيمي قام بتسجيل كل أصوله باسم والدته ، من راتبه كلاعب كرة قدم، بالإضافة سيارته وممتلكاته.

المصدرتيك توك، موقع "foxsports" الإسباني، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
اقرأ أيضاً
حياتنا

هبة عبوك عارية على غلاف مجلة في أول مقابلة لها منذ انفصالها عن حكيمي (شاهد)

رياضة

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد أنجيه في الدوري الفرنسي 2023

رياضة

نبأ سار لعشاق كريم بنزيما

حياتنا

هبة عبوك تلفق تهمة جديدة إلى أشرف حكيمي بعد وصول المفاوضات بينهما لطريق مسدود!

رياضة

مواعيد مباريات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا 2023

رياضة

السيتي يضرب موعداً نارياً مع الريال بعد إقصاء البايرن وقمة كروية بين ميلان والإنتر(فيديو)

رياضة

ردة فعل طفل لم يُصدق أنه صافح بنزيما (شاهد)

حياتنا

والدة أشرف حكيمي تعلق لأول مرة على تسجيل أملاك ابنها باسمها وتهاجم هبة عبوك!

رياضة

ريال مدريد وميلان يتأهلان إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا (فيديو)

حياتنا

هبة عبوك توجه رسالة إلى أشرف حكيمي وللجميع: “المال لا يعنيني وهذا فقط ما يهمني!”

رياضة

ريال مدريد يردّ على تصريحات لابورتا المثيرة للجدل بكلماتٍ قوية (فيديو)

رياضة

تشكيلة ريال مدريد ضد تشيلسي في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

هكذا قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر! (شاهد)

الاقتصاد في طريق مجهول.. ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية!

السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

غضب عارم في مصر بعد فيديو لمهندس يلقي العيدية من الشرفة وطوفان بشري حوله

رغم هوسهم بالطعام.. أسرار غريبة تجعل اليابانيين يحافظون على رشاقتهم ونحافتهم

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC