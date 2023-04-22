هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل (شاهد)

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وطن- بعد أن كشفت مجلة “first mag بأن الممثلة الإسبانية-التونسية الأصل هبة عبوك حاولت الاحتفاظ بنصف أصول لاعب باريس سان جيرمان، أشرف الحكيمي وفشلت ، انتشر مقطع فيديو مثير للجدل على نطاق واسع

وبحسب ما ورد على مواقع التواصل الاجتماعي ، فإن هبة عبوك بعد أن عجزت عن عن الحصول على نصف أصولها، قامت بتقبيل رجلا آخر في محاولة منها لإغاظة “حكيمي” حسبما زعم الناشطون.

وكانت هبة عبوك تقدمت بطلب الطلاق من لاعب باريس سان جيرمان بعد أن علمت بتوجيه تهمة الاغتصاب المزعومة إليه، ، وهي حقيقة لم يتم تأكيدها بعد ، لكن علاقتهما كانت ستتفكك والآن يسعيان للإنفصال رسميا.

فيديو هبة أبوك تقبيل مذيع

من خلال شبكات التواصل الاجتماعي ، انتشر مقطع فيديو مثير للجدل حيث شوهدت هبة عبوك في حفل ، أثناء توزيع بعض الجوائز لتقوم بتقبيل المذيع بقبلة غرامية طويلة.

@sxgarra Si me sigues en |g y no contesto te debo 10 pavos ♬ sonido original – Sxgarra

ويجادل رواد مواقع التواصل الاجتماعي بأن هذا الفيديو حديث وأن هبة عبوك قررت تقبيل المصمم والمدوّن بيلايو دياز ” انتقاما ” لعدم حصولها على نصف ملايين أشرف حكيمي ، لكن الحقيقة هي أن الفيديو يعود إلى عام 2015، بحسب ما اكده موقع “foxsports” الإسباني.

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هبة عبوك وأشرف حكيمي لم يكونا يعرفا بعضهما عام 2015

وفي ذلك الوقت ، يُفترض أن أشرف حكيمي وهبة عبوك لا يزالان لا يعرفان بعضهما البعض ، لأن لاعب كرة القدم المغربي في ذلك الوقت كان لا يزال يلعب في صفوف ريال مدريد الأدنى ، لذلك يُستبعد أن يكون ذلك حديثًا .

والحقيقة -بحسب الموقع-، هي أن الجدل الدائر حول علاقتهما سيستمر ، حيث يقال إنها ستقاضي لاعب كرة القدم في باريس سان جيرمان بتهمة “الاحتيال الضريبي” ، والذي يمكنها من خلاله كسب الكثير من المال .

يشار إلى أنه فيما يتعلق في قضية الطلاق ، لم تستطع هبة عبوك الحصول على أي شيء لأن أشرف حكيمي قام بتسجيل كل أصوله باسم والدته ، من راتبه كلاعب كرة قدم، بالإضافة سيارته وممتلكاته.