محمد قنوع .. مات بعد اسبوع من أدائه العمرة وقبل ساعات نشر عن الموت! (شاهد)

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وطن – صعق الوسط الفني العربي، مساء اليوم السبت، بعد الإعلان عن وفاة الفنان السوري محمد قنوع عن عمر ناهز 49 عاماً، نتيجة إثر احتشاء في عضلة القلب.

وكان الفنان الراحل محمد قنوع، أدّى مناسك العمرة في مكة المكرمة، قبل أسبوع، خلال شهر رمضان، رفقة ابنته “ماسة”.

ونشرت ماسة ابنة الفنان محمد قنوع، صورها الى جانب والدها في العمرة على حسابها في انستغرام، وعلّقت: “طابَ اللقاء وقرّت العينُ وارتوى القلب”.

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هذا ونعت ماسة قنوع والدها الراحل، ونشرت صورة له خلال ادائه العمرة، وكتبت: “انا لله وانا اليه راجعون. الله يرحمك يا حبيبي”.

اخر ما نشره الفنان محمد قنوع

وكان آخر شيء نشره الفنان الراحل محمد قنوع، صورة لقبر والده، معبراً عن اشتياقه له، واصفاً إياه بالهلال الذي غاب عن عينه، تاركاً في قلبه ناراً.

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محمد قنوع بشخصية شومان في مسلسل العربجي

وأدّى الفنان السوري محمد قنـوع، شخصية شومان في مسلسل العربجي، الذي يعرض ضمن سباق الأعمال الفنية خلال الموسم الحالي من دراما رمضان 2023.

وودع محمد قنوع شخصية شومان، بعد أن قتل في الحلقة 21 على يد عبدو العربجي التي يلعبها الفنان السوري باسم ياخور، حيث شارك صورة لـ شومان وعليها شريطه سوداء ونعاه قائلاً: “وداعاً شومان”.

وكانت شخصية شومان في مسلسل العربجي شريرة للغاية ومن أشد أعداء عبدو العربجي، وكان من رجال أبو حمزة النشواتي.

حيث حاول قبل قتله أن يقترب من زوجته ابنة عبدو العربجي، إلا أنها أحرقت المكان الذي كان فيه لمنعه من الإقتراب ما أدى لوفاتها حرقاً.

وعند وصول عبدو إلى بيت شومان وإخراج ابنته ميتة ومشوهة، قام بقتل شومان وزحله في الحي أمام الجميع، وهدد كل من ظلم ابنته، متوعداً بالإنتقام لها.

ويكاد الفنان “قنوع” أن يكون الأكثر حضوراً هذا العام ليشارك في أكثر من خمسة أعمال دفعة واحدة إلا أن الحضور الأبرز له كان من خلال شخصية شومان عبر مسلسل العربجي.

نعي واسع لوفاة الفنان محمد قنوع

وفور الاعلان عن وفاة الفنان محمد قنوع، عبّر زملاؤه في الوسط الفني عن صدمتهم لخبر رحيلهم، حيث نشرت الفنانة ليليا الأطرش عبر انستغرام صورة الراحل وأرفقتها بتعليق: “لا اعتراض على حكمك يا ربي … بكرت كتير يا محمد شي بيقهر وبيصدم الله يرحمك ويصبر عيلتك ومحبينك”.

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بينما قالت الفنانة هبة نور: “شو هالخبر البشع واللي مابيتصدق . الله يرحمك بكرت كتيييير يامحمد . الله يرحمك ويصبر محبينك وعائلتك “.

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أما المذيع اللبناني زاهي وهبي فغرّد: “برحيله تخسر الشاشة العربية والسورية وجهاً محبوباً وممثلاً بارعاً وإنساناً خلوقاً. وداعاً للفنان #محمد_قنوع أحرّ العزاء لذويه وعائلته، ولأسرته الفنية الكبيرة ومحبيه”.

برحيله تخسر الشاشة العربية والسورية وجهاً محبوباً وممثلاً بارعاً وإنساناً خلوقاً.

وداعاً للفنان #محمد_قنوع

أحرّ العزاء لذويه وعائلته، ولأسرته الفنية الكبيرة ومحبيه. pic.twitter.com/FwZu9H7T96 — Zahi Wehbe (@Zahiwehbe) April 22, 2023

وغردت الفنانة أمل بوشوشة: “كل العزاء للوسط الفني السوري بوفاة #محمد_قنوع رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

كل العزاء للوسط الفني السوري بوفاة #محمد_قنوع رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون — Amel Bouchoucha | امل بوشوشة (@amelbouchoucha) April 22, 2023

بينما غردت الفنانة السورية لورا أبوأسعد:”استغفر الله العظيم، لاحول ولاقوة الابالله، انا لله وانا اليه لراجعون . يارب تصبر مرته وبناته ، واهله وحبايبه ، يارب صبرنا على هالصدمة، رحمتك يالله ، الفاتحة على روح الاخ الجميل #محمد_قنوع”.

استغفر الله العظيم ، لاحول ولاقوة الابالله ، انا لله وانا اليه لراجعون ، يارب تصبر مرته وبناته ، واهله وحبايبه ، يارب صبرنا على هالصدمة، رحمتك يالله ، الفاتحة على روح الاخ الجميل #محمد_قنوع pic.twitter.com/cSaIC4ftSY — Laura Abu Asaadلورا أبو أسعد (@lauraabuasaad) April 22, 2023

كما نعت الفنانة السورية ديمة قندلفت الفنان السوري وغرّدت: “خبر صادم. مؤسف و مؤلم هذا الرحيل المبكر. تعازينا الحارة للعائلة الكريمة و كل الأصدقاء و الزملاء الأعزاء و للجمهور الكريم. #محمد_قنوع ليكن ذكرك مؤبداً”.

خبر صادم.. مؤسف و مؤلم هذا الرحيل المبكر.

تعازينا الحارة للعائلة الكريمة و كل الأصدقاء و الزملاء الأعزاء و للجمهور الكريم .#محمد_قنوع ليكن ذكرك مؤبداً🙏🏻 pic.twitter.com/lYbTpRArqh — Dima Kandalaft (@dima_kandalaft) April 22, 2023

والفنان السوري الراحل من عائلة دمشقية احترفت الفن والمسرح، حيث استطاع أن يحجز مكاناً لنفسه في الدراما التلفزيونية ويخلق حالة ابداعية متفوقاً على أقرانه رغم ابعاده عن الأدوار الرئيسية.