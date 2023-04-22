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متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح! (شاهد)

عالمة النبات البريطانية راشيل سوندرز تعرضت للضرب والطعن والخنق حتى الموت قبل إلقاءها هي وزوجها رود سوندرز طعاما للتماسيح!

كتب سالم حنفي
عالمي النبات المشهورين رود سوندرز وزوجته راشيل watanserb.com
عالمي النبات المشهورين رود سوندرز وزوجته راشيل
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وطن- كشفت صحيفة “ميترو” البريطانية، عن جريمة صادمة قام بها تنظيم “داعش” بحق عالمي النبات المشهورين عالميا رود سوندرز (74 سنة)، وزوجته راشيل (63 سنة)، في غابة نائية في جنوب إفريقيا.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، تعرضت عالمة النبات البريطانية راشيل سوندرز للضرب والطعن والخنق حتى الموت قبل إلقاءها هي وزوجها رود سوندرز طعاما للتماسيح من قبل متعاطفين مزعومين مع داعش في جنوب إفريقيا ، بحسب ما استمعت المحكمة.

ووفق للصحيفة، فقد انتهت راشيل سوندرز ، 63 عامًا ، وزوجتها رود ، البالغة من العمر 74 عامًا ، وهي أيضًا خبيرة نباتية محترمة ، مؤخرًا من تسجيل تصوير حلقة من برنامج Gardeners ‘World على قناة BBC عندما تعرضوا لكمين في غابة نائية في فبراير 2018.

المتهمون بارتكاب الجريمة

وتم اتهام سيف الدين أسلم ديل فيكيو ، 41 عامًا ، وزوجته بيبي فاطمة باتيل ، 30 عامًا ، ومساعدهما موسى أحمد جاكسون ، 35 عامًا ، بقتل الزوجين بوحشية قبل وضعهما في أكياس النوم الخاصة بهم وإلقائهم في النهر.

ولفتت الصحيفة إلى أنهم سرقوا سيارتهم من طراز Toyota Land Cruiser وسحبوا 37000 جنيه إسترليني بالعملة المحلية باستخدام بطاقات الائتمان الخاصة بهم.

قال أخصائي علم الأمراض الذي أجرى تشريح جثة راشيل للمحكمة العليا في ديربان يوم الجمعة إن هذه “ واحدة من أكثر الحالات تطرفاً ” التي شهدها في حياته المهنية التي استمرت 40 عامًا.

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متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح
متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح

تشوه كبير في الأعضاء التناسلية

ووفقا للتشريح، تعرض جسدها للتشويه الشديد لدرجة أنه “لم يكن متأكدًا مما إذا كان ذكرًا أم أنثى” ، على الرغم من وجود ما يكفي لتحديد كيفية قتلها.

وقال الطبيب ، الذي لم يتم الكشف عن اسمه خوفًا على سلامته: “قُطعت أوصالها. كانت هناك أطراف مفقودة – لم تكن الذراع اليمنى والساق موجودة. أكل الفخذ بالكامل ولم يكن هناك أنسجة للثدي”.

وأضاف الطبيب:”لم تكن هناك طريقة لتحديد الجنس. رأيت أيضًا كسورًا في الجمجمة والعمود الفقري والرقبة والقفص الصدري. لم يكن هناك شعر. كما كانت هناك عدة طعنات.”

من جانبه، قال أخصائي علم أمراض آخر للمحكمة سابقًا إن جثث الضحايا المشوهة بشدة أظهرت أدلة على “ نشاط زبال ” ، مما يشير إلى أن التماسيح مزقت قطعًا منها قبل أن تستمر الفئران والكلاب بنهشها بمجرد طفوها على الشاطئ.

متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح
متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح

تقطيع للجسم وغذاء للتماسيح

وردا على سؤال حول التحليل ، قال أخصائي علم الأمراض الثاني إن ” الطبيعة العنيفة التي تم فيها تقطيع الجسم تشير إلى أن التماسيح ربما تتغذى عليه ، وكانت هناك لدغات خشنة في جميع أنحاء الجسم”.

وأضاف:”ومع ذلك ، تم تحديد جروح الطعنات جيدًا بعمق 2 سم تقريبًا ، وتشير العلامات الموجودة على رقبتها إلى الاختناق وسبب الوفاة ناتج عن إصابات متعددة”.

وأشارت الصحيفة إلى أن الزوج رود سوندرز توفي متأثراً بجروحه الحادة .

وسيستغرق الأمر شهورًا حتى تتعرف اختبارات الحمض النووي على الجثث التي عُثر عليها في نهر توجيلا على أنها جثث الزوجين.

متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح
متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح

العالمان متزوجان كانا متزوجان منذ 30 عاما

وكانت الدكتورة راشيل سوندرز ، عالمة الأحياء الدقيقة ، ورودني ، عالم البستنة ، متزوجين منذ 30 عامًا، وقضيا نصف كل عام في جمع بذور Gladioli النادرة في برية جنوب إفريقيا لشحنها حول العالم.

برنامج وثائقي معهما على بي بي سي

وفي 4 فبراير 2018 ، انضم إليهم في بحثهم طاقم من برنامج بي بي سي Gardeners ‘World والمقدم نيك بيلي، الذي أجرى مقابلة مع الزوجين.

آخر صورة لهما وهما على قيد الحياة

وكانت صورة سيلفي التقطها نيك بيلي وشاركها على حسابه على تويتر هي الصورة الأخيرة التي تم التقاطها لعائلة سوندرز بينما كانوا على قيد الحياة.

وبعد العودة من التصوير في جبال دراكنزبرج وترك طاقم الكاميرا ، توجه الزوجان إلى غابة نغوي ، حيث تم العثور عليهما ميتين.

اعتقال المتهمون ورسائل تحريضية لقتل الكفار!

ويقول ممثلو الادعاء إن الثلاثة اعتقلوا بعد أن عثرت الشرطة على أدلة تربط هواتفهم المحمولة بهواتف الضحايا.

وقال المحققون نهم عثروا على رسائل تناقش “قتل الكفار ” وتقول إن هناك زوجين في الغابة يمكن أن نقوم”بمطاردة جيدة”.

وزُعم أيضًا أنه تم العثور على منشورات وأعلام داعش في منزلهم ، على الرغم من أن محامي المتهمين زعموا سابقًا أن الشرطة بالغت في تضخيم صلاتهم المزعومة بالجماعة الإرهابية.

المصدرصحيفة "ميترو" البريطانية، رصد وتحرير وطن
سالم حنفي
سالم حنفي
-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني،
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