السبت, أبريل 22, 2023
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كاتب قطري يكشف مصير البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان

الكاتب القطري البارز جابر الحرمي قال ان ما يتم تداوله عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان وهي في طريق خروجها من الخرطوم إلى بورتسودان غير صحيح

كتب أنس السالم
نفي لصحة خبر استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان watanserb.com
يتواصل القتال في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع
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وطن – نفى الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، صحة الأنباء المتداولة عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان.

وغرّد جابر الحرمي على حسابه في تويتر قائلاً: “غير صحيح ما يتم تداوله عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان وهي في طريق خروجها من الخرطوم إلى بورتسودان التي يستقر بها حاليا بصورة مؤقتة سفير قطر بالخرطوم محمد السادة فيما بقية أفراد البعثة الدبلوماسية تم إجلاؤهم إلى جدة ومنها سيصلون الدوحة هذه الليلة”.

دول العالم تبدأ خطوات عملية لإجلاء رعاياها من السودان

وبدأت عدد من دول العالم خطوات عملية لإجلاء رعاياها من السودان خلال الهدنة المعلنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي بدأت أمس الجمعة رغم خرقها مجددا السبت من قبل طرفي الصراع.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله إنه سيجري إجلاء البعثات الأجنبية خلال الساعات القادمة.

ووصل 91 مواطناً سعودياً ونحو 66 شخصاً من رعايا 12 دولة تم نقلهم بحراً من بورتسودان إلى جدة، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

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وكانت قوات الدعم السريع أعلنت استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية بشكل جزئي لتمكين الدول التي تريد إجلاء رعاياها من نقلهم بسلام.

معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

هذا، وقال مراسل قناة “الجزيرة” إن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد هدوءا حذرا مساء السبت بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم هدنة عيد الفطر التي يفترض أن تستمر 3 أيام.

المعارك احتدمت طوال يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش.

وقتل عدد من العسكريين والمدنيين قتلوا خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في حي شمبات (شمالي الخرطوم بحري)، كما سقطت قذائف طائشة على المساكن.

من جهتها، قالت نقابة الأطباء السودانية إن الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح.

وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، ووقف “الصراع الدموي” للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري.

 

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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