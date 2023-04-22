كاتب قطري يكشف مصير البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان

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وطن – نفى الكاتب القطري البارز جابر الحرمي، صحة الأنباء المتداولة عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان.

وغرّد جابر الحرمي على حسابه في تويتر قائلاً: “غير صحيح ما يتم تداوله عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان وهي في طريق خروجها من الخرطوم إلى بورتسودان التي يستقر بها حاليا بصورة مؤقتة سفير قطر بالخرطوم محمد السادة فيما بقية أفراد البعثة الدبلوماسية تم إجلاؤهم إلى جدة ومنها سيصلون الدوحة هذه الليلة”.

غير صحيح ما يتم تداوله عن استهداف لموكب البعثة الدبلوماسية القطرية في #السودان وهي في طريق خروجها من #الخرطوم إلى #بورتسودان التي يستقر بها حاليا بصورة مؤقتة سفير #قطر بالخرطوم محمد السادة فيما بقية أفراد البعثة الدبلوماسية تم إجلاؤهم إلى #جدة ومنها سيصلون #الدوحة هذه الليلة .. pic.twitter.com/tm1FdOxtXQ — جابر الحرمي (@jaberalharmi) April 22, 2023

دول العالم تبدأ خطوات عملية لإجلاء رعاياها من السودان

وبدأت عدد من دول العالم خطوات عملية لإجلاء رعاياها من السودان خلال الهدنة المعلنة بين الجيش وقوات الدعم السريع التي بدأت أمس الجمعة رغم خرقها مجددا السبت من قبل طرفي الصراع.

وقال الناطق الرسمي باسم الجيش العميد نبيل عبد الله إنه سيجري إجلاء البعثات الأجنبية خلال الساعات القادمة.

ووصل 91 مواطناً سعودياً ونحو 66 شخصاً من رعايا 12 دولة تم نقلهم بحراً من بورتسودان إلى جدة، في عملية إجلاء نفذتها القوات البحرية الملكية السعودية بإسناد من مختلف أفرع القوات المسلحة.

#صور_واس | وصول مواطني المملكة الذين تم إجلاؤهم من السودان وعددٍ من رعايا الدول الشقيقة والصديقة.#واس_عام https://t.co/jCj3OxTFDY pic.twitter.com/fF7Qgg8Hoe — واس العام (@SPAregions) April 22, 2023

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وكانت قوات الدعم السريع أعلنت استعدادها لفتح جميع مطارات السودان أمام حركة الملاحة الجوية بشكل جزئي لتمكين الدول التي تريد إجلاء رعاياها من نقلهم بسلام.

معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع

هذا، وقال مراسل قناة “الجزيرة” إن العاصمة السودانية الخرطوم تشهد هدوءا حذرا مساء السبت بعد معارك ضارية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، رغم هدنة عيد الفطر التي يفترض أن تستمر 3 أيام.

المعارك احتدمت طوال يوم السبت بين الجيش وقوات الدعم السريع بمحيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش.

• فاتورة حرب في السودان 🇸🇩 ترتفع … البنية التحتية دفعت الثمن غاليا

• تستمر معاناة السودانيين بفعل تدمير البنية التحتية

• فيديو لتدمير طائرات مدنية وعسكرية في مطار العاصمة الخرطوم pic.twitter.com/POqNkfRz6E — الدفاع العربي Defense Arab (@defensearab) April 22, 2023

وقتل عدد من العسكريين والمدنيين قتلوا خلال اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والخفيفة في حي شمبات (شمالي الخرطوم بحري)، كما سقطت قذائف طائشة على المساكن.

إنا لله وانا اليه راجعون.. بكلام يعبّر عن شدة الوجع وغصة القلب وكأن هذا المواطن السوداني ينعي السودان ويرثي حاله بعد ما أسفرت عنه نتائج الأيام الماضية في الصراع على السلطة.. وللأسف وصل فقدان الأمل به إلى الاعتقاد ان السودان مات وبقي إعلان وفاته، مع شعور محزن بالشفقة على أهل… pic.twitter.com/bKnYd0TbzT — Hasan Ismaik – حسن إسميك (@HasanIsmaik) April 20, 2023

من جهتها، قالت نقابة الأطباء السودانية إن الضغط لإجلاء الرعايا الأجانب يدل على فشل مطالب وقف إطلاق النار واستمرار النزاع المسلح.

مقطع يظهر مجموعة تتبع لقوات الدعم السريع المتمردة، تم مطاردتها من محيط القصر، والقبض عليهم في منطقة المهندسين بأمدرمان.#السودان pic.twitter.com/OK7nTtaGcA — Sudan News (@Sudan_tweet) April 22, 2023

وناشدت النقابة المجتمع الدولي الضغط على طرفي النزاع لفتح ممرات آمنة لنقل الجرحى والجثث، ووقف “الصراع الدموي” للتمكن من حماية المدنيين وتقديم الدعم الضروري.