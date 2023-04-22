السبت, أبريل 22, 2023
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صورة سمكة الغوريلا الجزائرية بوجه القرد وتأكل الحيتان تشعل مواقع التواصل وتثير جدلاً (شاهد)

ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أكدوا زيف الصورة وأنه لا حقيقة لمثل هذه السمكة

كتب فهمي الورغمي
سمكة الغوريلا الجزائرية watanserb.com
سمكة الغوريلا الجزائرية
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وطن- انتشرت صورة لرجل يحمل سمكة ضخمة بوجه يشبه القرد (سمكة الغوريلا الجزائرية)، بعد أن رفعها على متن مركب في ترينيداد في منطقة البحر الكاريبي ، في جميع مواقع التواصل الاجتماعي الرئيسية.

ووفقا لصحيفة”ديلي ستار” البريطانية، فقد تم فضح النظرية حول ” سمكة الغوريلا الجزائرية ” التي تتغذى على الحيتان باعتبارها مجرد أسطورة تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

حارس حديقة حيوان ساهم في نشر الشائعة

ووفقا للصحيفة، فقد قام مايك هولستون ، متخصص في الحيوانات الغريبة وحارس حديقة الحيوان في مؤسسة الحياة البرية في ماريو وماريا تابرو في ميامي بفلوريدا ، بترويج المؤامرة التي تجعل من يعتقد أن مثل هذه الحيوانات موجودة.

وشارك مايك هولستون عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لرجل يحمل سمكة ضخمة ذات وجه يشبه القرد بعد أن قام بصدها في ترينيداد ، بمنطقة البحر الكاريبي.

كتب هولستون: “يا لها من صورة رائعة لسمكة الغوريلا الجزائرية هذه .. إنه ذكر بالغ عادة ما يصل طوله إلى حوالي 3 إلى 4 أقدام ، لكن هذا الرجل كان يأكل صغار الحيتان هذا الشتاء وكان حجمه قد بلغ الحد الأقصى!”.

وزعم ” هولستون” أن هذه الفصيلة “تضع 34 بيضة على الأرض وخلال موسم التزاوج يتحولون إلى اللون الأحمر الفاتح لجذب الإناث! يسافرون في مجموعات فقط في سبتمبر عندما تكون النينيو بأقصى سرعة .. يمكن أن يعيشوا حتى سن 13 عامًا ولكن إذا تم ختانهم يمكنهم العيش حتى 48! ”

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وحث أتباعه على مشاركة “المزيد من الحقائق” حول الوحش، حيث قال أحد الأشخاص إن أسماك الغوريلا “يمكن أن تتنفس وتعمل بكفاءة في كل من البحر وعلى اليابسة”.

صورة سمكة الغوريلا الجزائرية بوجه القرد وتأكل الحيتان تشعل مواقع التواصل
صورة سمكة الغوريلا الجزائرية بوجه القرد وتأكل الحيتان تشعل مواقع التواصل

تفاعل متابعي هولستون مع ما نشره

وبحسب الصحيفة، فقد هرع العشرات من الناس لمشاركة “حقائقهم” حول الأسماك ، مع خروج الحيلة عن السيطرة وانتشارها على نطاق واسع.

أول من نشر الصورة

ولفتت الصحيفة إلى أن ملف شخصي شهير على تويتر يحمل اسم @ rahsh33m هو أول من نشر صورة المخلوق المزعوم في 17 أبريل 2023، وحصلت التغريدة على 39000 إعجاب وأكثر من 4000 إعادة تغريد.

لا يوجد صور أخرى للسمكة على جوجل ما يؤكد أنها مركبة

وكتب أحد مستخدمي تويتر: “هذه سمكة غوريلا جزائرية. عادة ما يقيمون في أحواض الأنهار القريبة خلال المناخات الأكثر دفئًا للتزاوج. هذه أول صورة رأيتها بهذا الحجم حيث يبلغ طولها عادة من 3 إلى 4 أقدام.

ليضيف:”يجب أن يكون من التحولات المناخية. أيضًا ، لقد فعلت هذا للتو.”

وقال شخص آخر على انستغرام:”لقد ذهبت مباشرة إلى جوجل لأنني كنت غير مصدقا، ولا أعتقد أن هذا حقيقي”.

وأضاف شخص آخر: “كيف هذه هي الصورة الوحيدة لهذه السمكة؟ لا توجد صور على جوجل لأي سمكة غوريلا”.

المصدرتويتر، صحيفة"ديلي ستار" البريطانية، رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
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