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سلطنة عمان: مشهد مرعب لإعصار يضرب مناطق في أول أيام عيد الفطر (فيديو)

ولاية جعلان بني بوعلي تعرضت مساء السبت لتشكل إعصار قمعي مصحوب بموجة من الغبار الكثيف وأمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة جرت على إثرها الشعاب.

كتب أنس السالم
إعصار يضرب بعض مناطق سلطنة عمان watanserb.com
إعصار - تعبيرية
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وطن – ضرب إعصار قمعي بعض مناطق سلطنة عمان، يوم السبت 23/4/2023، وهو أولّ أيام عيد الفطر السعيد في السلطنة.

ولاية جعلان بني بوعلي تتعرض لتشكل إعصار قمعي

ووثقت مشاهد مصورة، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مشهداً “مرعباً”، للحظة حدوث الاعصار القمعي في ولاية جعلان بني بوعلي.

وبحسب ما أوردته وكالة الانباء العمانية، فإنّ ولاية جعلان بني بوعلي تعرضت مساء السبت لتشكل إعصار قمعي مصحوب بموجة من الغبار الكثيف وأمطار تراوحت ما بين المتوسطة والغزيرة جرت على إثرها الشعاب.

وقد امتدت تأثيرات الأمطار الغزيرة لتشمل ولايتي جعلان بني بوحسن والكامل والوافي في محافظة جنوب الشرقية حيث عادت الحركة والحياة إلى طبيعتها بعد انتهاء تأثيرات الحالة الجوية.

وأفادت إدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة جنوب الشرقية عصر السبت بأنها تلقت عدة بلاغات حول حدوث إعصار قمعي بمنطقة “قريح” بولاية جعلان بني بوعلي، نتج عنه إصابة امرأة، وأضرار في بعض الممتلكات العامة.

وعلقت “الارصاد الجوية العمانية” عبر حسابها في تويتر على الظاهرة، وقالت في تغريدة رصدتها “وطن”: “كظاهرة جوية نادرة تشهدها أجواء السلطنة تشكل عصر هذا اليوم نوع من أنواع الأعاصير القمعية المصاحبة للسحب الرعدية الضخمة في ولاية جعلان بني بو علي”.

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وذكرت الأرصاد العمانية، أن التوقعات تستمر بنشاط السحب الرعدية وهطول أمطار متفرقة متفاوتة الغزارة مصحوبة برياح هابطة نشطة غداً الأحد على محافظات شمال وجنوب الشرقية والوسطى وأجزاء من المناطق الجبلية من من محافظات مسقط والداخلية وشمال وجنوب الباطنة والظاهرة، داعيةً للانتباه وأخذ الحيطة والحذر.

عيد الفطر في سلطنة عمان 

وتصادف حدوث الأعصار القمعي، مع أول أيام عيد الفطر المبارك في سلطنة عمان، يوم السبت 22/4/2023م.

واحتلفت السلطنة السبت بعيد الفطر، الى جانب كلّ من إندونيسيا وماليزيا وسلطنة بروناي تعذّر رؤية هلال شهر شوال.

كما أعلنت ذلك أيضًا الجهات التي تمثّل المسلمين في كلٍّ من أستراليا، وتايلند، وسنغافورة، واليابان.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية، أنّ سلطان عمان هيثم بن طارق، أدّى صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الخور بمحافظة مسقط.

وتناولت خطبة العيد “مقادير الخير ومواسم الطاعات والتأكيد على يسر الدين ووسطيته وما يوجده من سعادة وتوازن في نفس المؤمن واسترشاد في سلوكه”.وفق الوكالة

كما جاء في الخطبة أن “أقدار الخير تواردت على بلدنا عُمان من نعم سابغة وأمان واستقرار وتنمية وازدهار. ونالت شرف مدح النبي محمد صلى الله عليه وسلم في رسالة منه إليها تحمل الخير والبشرى والسلام”.

بينما بينت “أن العمانيين انطلقوا إلى بناء الحاضر واستشراف المستقبل. وجعلوا الأفكار مقومات لتنمية شاملة واقتصاد مستقر وشعب متماسك وأرض طيبة وعلاقات متينة وتمكين الشباب وتقدير مكانة المرأة”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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