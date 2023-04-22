رسائل وأدعية مؤثرة من سعد لمجرد بعد إطلاق سراحه مؤقتا ومحاميه يفجر مفاجأة

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وطن- في أول تعليق بعد إطلاق سراحه مؤقتا من سجنه في فرنسا بعد إدانته في قضية اغتصاب، توجه الفنان المغربي سعد لمجرد بالتهنئة إلى محبيه بمناسبة عيد الفطر، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع “إنستغرام”.

ونشر لمجرد صورة له مع عائلته، وكتب قائلا: “اللهم فرج همومكم و كربكم وبدلها بالأفراح والطمأنينة اللهم آمين .قريت دعواتكم وبكيت من كثر الفرح جازاكم الله خيرا و الله يغفر لينا وليكم ويعطيكم كل ما تمنيتم ويجعلنا وإياكم من الفائزين برضى الله و رضى الوالدين دنيا وآخرة . سامحوني على الحزن للي عشتوه معايا، و حتى أنا كذلك بغيتكم تكونو فرحانين حيت انا وياكم عائلة واحدة”.

وأضاف: “سبحان الله في عيد الفطر ربي كتب ليا نكون بين أهلي وأحبابي وأعطاني الفرصة نكتب لكم هذه الكلمة النابعة من القلب.. أصدقائي الفنانين والفنانات والإعلاميين والصحافيين جازاكم الله خيرا على كل كلمة طيبة، لقد أثلجتم قلبي، لكم مني كل الحب و التقدير و متمنياتي لكم بالتوفيق في أعمالكم وفي حياتكم” .

وتابع سعد لمجرد: “مسك الختام ، هذه الرسالة لحبايبي الفانز من كل بقاع العالم أنا كنت في الماضي احبكم، الآن أنا مغرم بكم، وقصة حبنا لن تنتهي أبدا مهما حصل حفظكم الله وأهاليكم ومتعكم بالصحة والعافية وتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ودفع بها عنكم كل بلاء.. ملاحظة أخيرة كي يكون الأمر واضحا للكل: أنا الآن حر بالسراح المؤقت، أدعو الله تعالى بالفرج بمحكمة الاستئناف كي أنتهي من هذه القصة وأنجح في هذا الاختبار الإلهي، اللهم قوي إيماننا وصبرنا مهما كانت الظروف”.

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سعد لمجرد يغادر أسوار السجن

وغادر الفنان سعد لمجرد الخميس أسوار السجن في العاصمة الفرنسية باريس، حيث يقبع منذ أواخر شهر فبراير الماضي، وذلك بعد أن دانته محكمة الجنايات الفرنسية بتهمة اغتصاب فتاة فرنسية، وحكمت عليه بست سنوات في القضية التي تعود فصولها إلى إحدى ليالي شهر أكتوبر من سنة 2016 بالعاصمة الفرنسية باريس.

واستأنف “لمجرد” الحكم الصادر ضده يوم 27 فبراير، بعد محاكمة صوّت فيها 7 من أصل 9 من هيئة المحلفين، أنه مذنب بارتكاب جريمة الاغتصاب.

وقال أحد أقارب الفنان الذي يطّلع على أخباره ساعةً بساعة، إنّ الفنان لم يضعف منذ النطق بالحكم؛ بل حافظ على معنوياته، ويقضي سعد لمجرد أيامه في الصلاة وقراءة القرآن.

محامي سعد لمجرد يفجر مفاجأة

من جانبه أكد المحامي الفرنسي جان مارك فاديدا، محامي سعد لمجرد، خبر إطلاق سراح الفنان المغربي دون قيد أو كفالة مالية، ولن يعود إلى السجن مرة أخرى لإكمال فترة محكوميته.

وأضاف أن القضية مستمرة، ولكن سعد خارج القضبان في فرنسا، ويمكنه السفر بشرط أن يكون مقر سكنه بفرنسا في حال طُلب مرة أخرى لسماع أقواله من قبل القضاء الفرنسي.

ونفى محامي لمجرد الأخبار التي تحدثت عن أن سعد لمجرد أُطلق سراحه بشرط ارتدائه سوار لمراقبة حركته وأن جواز سفره محجوز لدى السلطات الفرنسية.

أنباء محاولة انتحار سعد لمجرد

وانتشرت قبل أيام أنباء حول انتحار الفنان المغربي سعد لمجرد، داخل السجن في باريس، حيث يقضي عقوبته بالسَّجن 6 سنوات بتهمة الاغتصاب.

ونسبت بعض وسائل الإعلام المحلية، عن محامي سعد لمجرد، قولَه إنّ موكله حاول الانتحار داخل السجن لأنه يمرّ بحالة اكتئاب شديدة.

لكنّ مواقع أخرى نفت الأمر، مؤكّدينَ أنه لا يتعدى كونَه شائعات ضمن حملة لتشويه صورة سعد.