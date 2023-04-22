دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على الرجاء والبطل الوداد يسقط أمام سيمبا (شاهد)

- Advertisement -

وطن- حقق فريق الأهلي المصري الفوز النظيف على الرجاء الرياضي المغربي بهدفين دون مقابل، فيما تعثر بطل النسخة الماضية الوداد البيضاوي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وفاز فريق الأهلي (المارد الأحمر) على ميدانه وأمام جماهيره العاشقة على نظيره الضيف الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

وأحرز فريق الأهلي الهدف الأول داخل مرمى الرجاء عند الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم.

كما وعزز اللاعب حمدي فتحي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع اللاعب حمدي فتحي.

مباراة الوداد ضد سيمبا التنزاني

كما وتعثر فريق الوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة الماضية خارج دياره أمام سيمبا التنزاني، بهدف نظيف دون مقابل.

- Advertisement -

وسجل فريق سيمبا التنزاني هدف الفوز في المباراة أمام الوداد، عن طريق اللاعب جان أوثوس في الدقيقة ال30.

📹 ملخص المباراة: بهدف دون رد، سيمبا يحقق فوزًا ثمينًا أمام الوداد في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. 👊#TotalEnergiesCAFCL | #SSCWAC | @Football2Gether | @SimbaSCTanzania pic.twitter.com/16JN6YOM0c — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2023

وتلقى فريق شباب بلوزداد الجزائري الخسارة أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

مباراة شباب بلوزداد ضد صن دوانز

كما وسجل أهداف صن دوانز داخل شباك شباب بلوزداد الجزائري، اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة ال6 وال51، واللاعب مايما نيو في الدقيقة ال20 وكاسيوس مايولا في الدقيقة ال90+2.

المتعة لا تتوقف هنا! 🔥 نتائج مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من دوري أبطال إفريقيا. 👇#TotalEnergiesCAFCL pic.twitter.com/86ol3JlWKx — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2023

فيما سجل اللاعب ميلود ربيعي الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال45+3.

نهاية المبارة! ماميلودي صنداونز يحقق فوزًا كبيرًا خارج الديار أمام شباب بلوزداد ويضع قدمًا في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا. 👊#TotalEnergiesCAFCL | #CRBMSFC pic.twitter.com/1xKhI3mSFy — دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية 🏆 (@CAFCLCC_ar) April 22, 2023

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، ستنطلق في ال28 من شهر إبريل الجاري بمواجهة الوداد وسيمبا، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الترجي وشيبة القبائل في ال29 من الشهر ذاته.