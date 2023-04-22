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رياضة

دوري أبطال أفريقيا: الأهلي يفوز على الرجاء والبطل الوداد يسقط أمام سيمبا (شاهد)

منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023

كتب فارس أبو شيحة
فوز الأهلي على الرجاء المغربي watanserb.com
فوز الأهلي على الرجاء المغربي
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وطن- حقق فريق الأهلي المصري الفوز النظيف على الرجاء الرياضي المغربي بهدفين دون مقابل، فيما تعثر بطل النسخة الماضية الوداد البيضاوي أمام سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023.

وفاز فريق الأهلي (المارد الأحمر) على ميدانه وأمام جماهيره العاشقة على نظيره الضيف الرجاء المغربي، بهدفين نظيفين دون مقابل.

مباراة الأهلي ضد الرجاء المغربي

وأحرز فريق الأهلي الهدف الأول داخل مرمى الرجاء عند الدقيقة ال45+2 مع نهاية الشوط الأول من المباراة، عن طريق اللاعب محمد عبد المنعم.

كما وعزز اللاعب حمدي فتحي التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني من توقيع اللاعب حمدي فتحي.

الأهلي والرجاء الرياضي
الأهلي والرجاء الرياضي

مباراة الوداد ضد سيمبا التنزاني

كما وتعثر فريق الوداد البيضاوي المغربي بطل النسخة الماضية خارج دياره أمام سيمبا التنزاني، بهدف نظيف دون مقابل.

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وسجل فريق سيمبا التنزاني هدف الفوز في المباراة أمام الوداد، عن طريق اللاعب جان أوثوس في الدقيقة ال30.

وتلقى فريق شباب بلوزداد الجزائري الخسارة أمام صن دوانز الجنوبي الأفريقي، برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في منافسات دور الربع النهائي من البطولة الأفريقية.

الوداد الرياضي
الوداد الرياضي

مباراة شباب بلوزداد ضد صن دوانز

كما وسجل أهداف صن دوانز داخل شباك شباب بلوزداد الجزائري، اللاعب بيتر شالولايل في الدقيقة ال6 وال51، واللاعب مايما نيو في الدقيقة ال20 وكاسيوس مايولا في الدقيقة ال90+2.

فيما سجل اللاعب ميلود ربيعي الهدف الوحيد للفريق في المباراة عند الدقيقة ال45+3.

ومن الجدير بالذكر، بأن منافسات إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا 2022-2023، ستنطلق في ال28 من شهر إبريل الجاري بمواجهة الوداد وسيمبا، كما وستختتم منافسات الجولة بمواجهة الترجي وشيبة القبائل في ال29 من الشهر ذاته.

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فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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