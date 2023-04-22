جورجينا رودريغيز تستعرض مؤخرتها بشكل صادم عبر تمرين شاق داخل الجيم (شاهد)

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وطن- أشعلت جورجينا رودريغيز شريكة لاعب نادي النصر السعودي، كريسيانو رونالدو مواقع التواصل الاجتماعي بنشرها مقطع فيديو أثناء أدائها التمارين داخل صالة الجيم الخاصة بها.

ومن خلال خاصية “استوري” عبر حسابها على انستغرام أشعلت شريكة “رونالدو” مواقع التواصل بفيديو يستعرض مؤخرتها أثناء أدائها أحد التمارين الرياضية.

وظهر جورجينا رودريغيز متجهة بجسدها من الناحية الامامية لأسفل وتقوم برفع كتلة من الوزن بيدها اليسرى.

ووثق الفيديو ارتداء جورجينا رودريغيز زيا رياضيا شفافا وضيق جدا، فيما حاولت التركيز على إظهار مؤخرتها بشكل كبير ومتعمد.

وأشارت جورجينا رودريغيز بأنها تقوم بشحن الطاقة عبر إضافة مؤشر بطارية إحداها فارغة وأخرى ممتلئة.

تقارير إعلامية عن توتر العلاقة بين رونالدو وجورجينا

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه تقارير إعلامية أن علاقة كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز قد تتأثر بسرعة.

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وزعمت وسائل الإعلام الإسبانية أن هناك مشكلة كبيرة بين الزوجين. وتشير التقارير إلى أن رونالدو ، 38 عامًا ، قال عن رودريجيز ، 29 عامًا:” لقد سئمت من سلوكها الأناني”.

وقال موقع “sportskeeda” أن كريستيانو رونالدو قد ازداد غضبه من شريكه الإسباني لأنها أقل اهتمامًا به وبأطفالهم، حيث يُقال أن العاملة السابقة في متجر غوتشي الذي تحول إلى عارضة أزياء “أكثر أنانية وغطرسة” بعد إطلاق الموسم الثاني من برنامجها على Netflix.

ومع ذلك ، يجب أن تؤخذ هذه الادعاءات بحذر بالنظر إلى أن علاقة رونالدو ورودريجيز تبدو أقوى على السطح، حيث ينشر الزوجان بانتظام لقطات محبة لأنفسهم وأطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي.

جورجينا تشيد برونالدو

إلى جانب ذلك ، أصدرت جورجينا رودريغيز للتو الموسم الثاني من مسلسلها على Netflix “Soy Georgina“. ، حيث بدت وأنها تتعمق في علاقتها مع أيقونة ريال مدريد . حتى أنها قالت خلال إحدى الحلقات: “أنا حقا لا يمكن أن أكون أكثر من ذلك. كريستيانو وأنا متزوجان في عيني الله ، هذا كل ما يهمني.”

ولتقى كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريغيز في 2016 خلال الفترة السابقة في مدريد، ولديهما طفلان معًا ، مع ثلاثة من أطفال ولدوا لأمهات بديلات.