السبت, أبريل 22, 2023
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رياضة

ترتيب الدوري الفرنسي بعد مُواصلة باريس سان جيرمان الحفاظ على الصدارة

منافسات الجولة ال32 من الدوري الفرنسي الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
watanserb.com
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وطن- يُواصل فريق باريس سان جيرمان الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز، بعد فوزه على منافسه أنجيه بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد، في منافسات الجولة ال32.

وسجل الهداف التاريخي لباريس سان جيرمان هدفي اللقاء داخل شباك منافسه أنجيه متذيل ترتيب الدوري الممتاز، عند الدقيقة ال9 وال26.

فيما أحرز الفريق المنافس أنجيه الهدف الوحيد في المباراة، عن طريق اللاعب سادا تيوب في الدقيقة ال78.

مباراة باريس سان جيرمان وأنجيه

ورغم الخسارة تفوق فريق أنجيه على نظيره المتصدر باريس سان جيرمان، على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 16 تسديدة، مقابل 10 تسديدات للفريق الباريسي طيلة مجريات دقائق المباراة.

كما وتفوق باريس سان جيرمان في الاستحواذ على الكرة بنسبة 66%، فيما وصلت نسبة استحواذ الفريق المنافس أنجيه 66%.

وسيلتقي فريق باريس سان جيرمان أمام منافسه لوريان، الأحد، في منافسات الأسبوع ال33 من الدوري الفرنسي الممتاز لكرة القدم.

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باريس سان جيرمان وأنجيه
باريس سان جيرمان وأنجيه

ترتيب الدوري الفرنسي الممتاز

كما وجاء ترتيب الدوري الفرنسي 2022-2023، بعد فوز المتصدر باريس سان جيرمان على أنجيه، على النحو الآتي:

باريس سان جيرمان 75 نقطة.

لانس 66 نقطة.

أولمبيك مارسيليا 64 نقطة.

موناكو 61 نقطة.

ليل 56 نقطة.

رين 53 نقطة.

أولمبيك ليون 50 نقطة.

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

ريمس 47 نقطة.

نيس  45 نقطة.

لوريان 45 نقطة.

كليرمونت  43 نقطة.

تولوز 38 نقطة.

مونبيلييه 37 نقطة.

أوكسير 33 نقطة.

نانت 31 نقطة.

بريست 31 نقطة.

ستراسبورغ  29 نقطة.

تروا  21 نقطة.

أجاكسيو 21 نقطة.

أنجيه 14 نقطة.

المصدروطن + باريس سان جيرمان تويتر + الدوري الفرنسي تويتر
فارس أبو شيحة
فارس أبو شيحة
فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.
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