بعد 18 عاماً من الغيبوبة .. هكذا ظهر الأمير النائم يوم عيد الفطر (فيديو)

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وطن – في أحدث وآخر ظهور له، نشر حساب “أخبار آل سعود” على تويتر، فيديو يظهر فيه الأمير النائم ، الأمير الوليد بن خالد بن طلال، الذي يغط في غيبوبة منذ حوالي 18 عاما.

ووفق حساب “أخبار آل سعود“، فإنّ الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، زارَ صباح اليوم ابن اخيه وصديق الطفولة الامير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، لمعايدته.

الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبدالعزيز

يعايد صباح اليوم ابن اخيه وصديق الطفولة

الامير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز

الله يشفيه ويعافيه ويقومه بالسلامة يارب ..https://t.co/6cNrKrpUuw pic.twitter.com/51oKA43L5x — أخبار آل سعود KSA (@alsaud1ksa) April 21, 2023

قصة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

تعرّض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

تعددت التشخيصات في وصف حالة الأمير النائم وإعلان والده مطلع 2017 عن وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا وآخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية “لوقف النزيف من الرأس”، إلا أنه لا يزال في غيبوبة إلى اليوم.

الأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

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ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى.

وعلق الأمير على هذا الأمر قائلا: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”. على حد تعبيره

الأمير النائم يحرك أعضاء من جسمه

سبق للأمير النـائم الوليد بن خالد بن طلال تحريك أعضاء من جسمه.

حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير الوليد رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق العام 2019: ” الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين. يارب لك الحمد والشكر”.