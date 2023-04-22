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بعد 18 عاماً من الغيبوبة .. هكذا ظهر الأمير النائم يوم عيد الفطر (فيديو)

تعرّض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب "الأمير النائم".

كتب أنس السالم
الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال الذي يغط في غيبوبة منذ حوالي 18 عاما watanserb.com
الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال الذي يغط في غيبوبة منذ حوالي 18 عاما
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وطن – في أحدث وآخر ظهور له، نشر حساب “أخبار آل سعود” على تويتر، فيديو يظهر فيه الأمير النائم ، الأمير الوليد بن خالد بن طلال، الذي يغط في غيبوبة منذ حوالي 18 عاما.

ووفق حساب “أخبار آل سعود“، فإنّ الأمير عبد الرحمن بن طلال بن عبدالعزيز، زارَ صباح اليوم ابن اخيه وصديق الطفولة الامير الوليد بن خالد بن طلال بن عبدالعزيز، لمعايدته.

قصة الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

تعرّض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 بسبب السرعة الزائدة، حين كان عمره 16 عامًا، خلال دراسته بالكلية العسكرية، ودخل في غيبوبة منذ ذلك الحين ليُطلق عليه لقب “الأمير النائم”.

الأمير النائم watanserb.com
الأمير الوليد بن خالد بن طلال المعروف بـ”الأمير النائم”

تعددت التشخيصات في وصف حالة الأمير النائم وإعلان والده مطلع 2017 عن وصول وفد طبي مكون من 4 أطباء، ثلاثة منهم من أمريكا وآخر من إسبانيا، للنظر في إجراء عملية جراحية “لوقف النزيف من الرأس”، إلا أنه لا يزال في غيبوبة إلى اليوم.

الأمير خالد بن طلال، هو الابن الثالث للأمير طلال، شقيق العاهل السعودي، وهو كذلك شقيق رجل الأعمال الشهير الأمير الوليد بن طلال، وعضو من أعضاء هيئة البيعة.

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الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال
تعرّض الأمير الوليد بن خالد بن طلال لحادث سير عام 2005 بسبب السرعة الزائدة

ويصر الأمير خالد بن طلال على إبقاء نجله تحت الأجهزة والمتابعة أملا في أن يُشفى.

وعلق الأمير على هذا الأمر قائلا: “إن الله لو شاء أن يتوفاه في الحادث لكان الآن في قبره. مضيفاً: من حفظ روحه كل هذه السنوات قادر أن يشفيه ويعافيه”. على حد تعبيره

الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال
الأمير النائم الوليد بن خالد بن طلال

الأمير النائم يحرك أعضاء من جسمه

سبق للأمير النـائم الوليد بن خالد بن طلال تحريك أعضاء من جسمه.

حيث كانت الأميرة ريما بنت طلال أخت الأمير والملياردير السعودي، الوليد بن طلال سبق ونشرت مقطع فيديو لتحريك الأمير الوليد رأسه من الجهة اليمني إلى اليسرى.

وقالت الأميرة ريما بنت طلال في تعليق العام 2019: ” الحافظ القادر الرحمن الرحيم. الوليد بن خالد يحرك رأسه من الجهتين. يارب لك الحمد والشكر”.

المصدروطن - رصد مواقع التواصل
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
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