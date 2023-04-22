الاقتصاد في طريق مجهول.. ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية!

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وطن- في تأكيد جديد على توقعات استمرار تدهور الاقتصاد المصري، خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية، وأكدت تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة وقصيرة الأجل بالعملة الأجنبية والمحلية.

وقالت ستاندرد آند بورز إن نظرتها المستقبلية تعكس المخاطر المتمثلة في أن تدابير السياسة التي تنفذها سلطات البلاد “قد تكون غير كافية لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف وجذب تدفقات العملات الأجنبية لتلبية احتياجات التمويل الخارجي السيادية”.

توقعات بعدم حصول مصر على أموال من الدائنين

واعتبرت الوكالة إن عدم إحراز تقدم في هذا المجال يزيد من مخاطر قيام الجهات الدائنة المتعددة الأطراف (صندوق النقد الدولي والبنك الدولي) والدائنين الثنائيين بتأخير أو بعدم تقديم الأموال اللازمة لمصر“، وذلك وفقا لما نقله موقع “مورينغ ستار“.

وقالت ستاندرد آند بورز إنها تقدر أن الحكومة المصرية تخصص أكثر من خمسي إجمالي الإيرادات المحصلة لسداد الفوائد ، مضيفة أن “معظم هذه المدفوعات تخدم الدين المحلي بدلاً من الالتزامات الخارجية”.

وقالت ستاندرد آند بورز إن تخفيض نسبة الفائدة المرتفعة إلى الإيرادات سيكون “تحديًا كبيرًا”.

علاوة على ذلك ، قالت وكالة ستاندرد آند بورز إن تأخر العملة والإصلاحات الهيكلية تضغط على الجنيه المصري وتزيد من مخاطر “المزيد من الانخفاض الحاد في قيمة العملة ، وارتفاع التضخم ، وارتفاع أسعار الفائدة“.

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ارتفاع الديون الخارجية المصرية إلى مستوى قياسي

وارتفعت الديون الخارجية علي مصر 5.2% خلال الربع الأخير من العام الماضي لتصل إلى 162.9 مليار دولار بنهاية ديسمبر مقابل 154.9 مليار دولار في سبتمبر، وفقا لبيانات صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وسجلت ديون مصر الخارجية زيادة بنحو 12% على أساس سنوي مقارنة بنهاية ديسمبر 2021، حيث سجلت مستوى 145.5 مليار دولار، وبزيادة نحو 17.4 مليار دولار.

كانت المديونية الخارجية تراجعت في الربعين الثاني والثالث من العام الماضي قبل أن تعود للزيادة في الربع الأخير.

وكانت وكالة “موديز” صنّفت الدين المصري بالعملات الأجنبية عن (B3)، مع نظرة مستقبلية مستقرة، في حين منحت وكالة “فيتش” الديون المصرية طويلة الأجل بالعملات الأجنبية تصنيف (+B)، مع نظرة مستقبلية سلبية.

مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني

يشار إلى أن مستويات التصنيف لدى وكالات التصنيف الائتماني بين (AAA) ويعني “درجة أمان عالية”، وهو أعلى تصنيف للجدارة الائتمانية، وإن كان يتضمن درجات تابعة مثل (AA) أو (A).

التصنيف (BBB) ويعني “جدارة ائتمانية متوسطة”، ودرجاته المختلفة كما في التصنيف السابق.

التصنيف (CCC) “جدارة ائتمانية عالية المخاطر”.

التصنيف الأخير (DDD) “جدارة ائتمانية متعثرة”، ودرجاتهما المختلفة كما في التصنيفين السابقين.