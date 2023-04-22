السبت, أبريل 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناالإرهاق الوظيفي يسبب مخاطر صحيّة وانخفاض الإنتاجية ومزيدًا من التوتّر
حياتنا

الإرهاق الوظيفي يسبب مخاطر صحيّة وانخفاض الإنتاجية ومزيدًا من التوتّر

"العمل الإضافي الذي يضاف إلى ساعات العمل العادية، هو قضية حساسة يجب تنظيمها أو السيطرة عليها..."

كتب معالي بن عمر
الإرهاق الوظيفي watanserb.com
الإرهاق الوظيفي
- Advertisement -

وطن-تعد زيادة الإنتاجية وتقليل النفقات من أهم الأولويات التي تسعى إليها المجتمعات في عصرنا الحالي، سواء بالنسبة للعمّال أو الشركات. كما أدت الرغبة في زيادة الأجور من خلال العمل المفرط إلى إهمال الناس صحتهم ورفاهيتهم، ناهيك بأنهم يتجاهلون عواقب ذلك.

وبحسب تقرير لمجلة “فيدا سانا” الإسبانية، فإن الإجهاد والقلق وزيادة الوزن وقلة النوم؛ ليست سوى بعض العواقب التي يسبّبها العمل المُفرط، ما من شأنه أن يشكّل خطرًا كبيرًا على صحة الموظفين.

ووفقًا لدراسة قدمها المكتب الألماني لحماية العمال، فإن أيام العمل التي تزيد عن 8 ساعات في اليوم لا تضر بالصحة بشكل خطير فحسب، ولكن أيضًا حرص الشركة أو العامل نفسه على مضاعفة رأس المال يقلل بشكل كبير من قدرة وتحفيز الموظفين والعمال الذين عادة ما تكون حالتهم الصحيّة سيئة نوعًا ما.

هذا وينتج عن ضيق الوقت للاعتناء بالنفس والتفرّغ للعلاقات الخاصة سلسلة من التوترات الخطيرة على الصحة.

مخاطر صحية تنجرّ عن الإرهاق الوظيفي
مخاطر صحية تنجرّ عن الإرهاق الوظيفي

ووفقًا لما ترجمته “وطن“، يتفق معظم الخبراء في إدارة الموارد البشرية على أن ما مجموعه 40 ساعة في الأسبوع، مقسمة بشكل مثالي إلى 8 ساعات في اليوم من الاثنين إلى الجمعة، هو الوقت المحدد والعادل والضروري الذي يجب أن يعتمده كل موظف في العمل.

ومع ذلك، هناك العديد من الأشخاص الذين يقررون قضاء المزيد من الوقت في أداء عملهم، إما القيام بباقي مهام العمل في المنزل أو العمل في المكتب لساعات إضافية. كما يمكن أن يؤدي هذا الموقف إلى نتائج عكسية ويؤثر بشكل خطير على رفاهية الموظف وإنتاجية عمله.

- Advertisement -

وبحسب المجلّة توصل تحقيق أجراه علماء بريطانيون وفنلنديون في المملكة المتحدة إلى وجود علاقة مباشرة بين العمل لساعات إضافيّة والاكتئاب وعواقبه، في تدهور صحة الناس، إذ ضاعف المسؤولون الذين يعملون في نوبات عمل لمدة 11 ساعة أو أكثر في اليوم خطر تعرضهم للاكتئاب السريري بمقدار 2.3 إلى 2.5، مقارنة بمن يعملون من سبع إلى ثماني ساعات.

انخفاض الإنتاجية بسبب العمل المفرط
انخفاض الإنتاجية بسبب العمل المفرط

من جانبهم، عمل علماء من جامعة ولاية كانساس (الولايات المتحدة) مع مجموعة من الأشخاص تجاوزت ساعات عملهم 50 ساعة في الأسبوع، وهو ما اعتبره الخبراء إدمانًا، ووجدوا تراجعًا واضحًا في صحتهم العقلية والجسدية وخلصوا إلى أن هؤلاء الناس لا يتمتعون بالرفاهية ضمن أولوياتهم ويفضلون الإرهاق الجسدي والعاطفي العالي من أجل زيادة مواردهم الاقتصادية.

هذا وتُظهر هذه التحقيقات أن العمل الإضافي، الذي يضاف إلى ساعات العمل العادية، هو قضية حساسة يجب تنظيمها أو السيطرة عليها، حيث يمكن أن تكون العواقب مزمنة على الصحة العقلية والبدنية، إذ تؤثر على رفاهية الموظفين. فهذا ينجرّ عنه التغافل عن الأمور الشخصية وانخفاض إنتاجية العمل بشكل كبير على الرغم من الإفراط في العمل.

أعراض الإرهاق الوظيفي

العلامات التي تشير إلى تجاوزك للوقت المحدّد الذي يجب أن تخصصه لعملك هي كالآتي:

  • تأجيل ساعات العمل العادية لتناول الطعام والماء أو حتى إلغائها لحضور جلسات أخرة أخرى معلقة.
  • إحضار العمل إلى المنزل كل ليلة أو القيام بالأعمال المكتبية في عطلات نهاية الأسبوع .
  • الحدّ من الوقت الذي نقضيه مع عائلتنا أو أصدقائنا أو شريكنا لإعادة تكوين أنفسنا والراحة والاهتمام بالأمور الشخصية
  • أنت تعيش مع الإجهاد والأرق
تتراكم مشاعر الغضب والعصبية والوحدة والتهيج والإحباط نتيجة قلة النوم
تتراكم مشاعر الغضب والعصبية والوحدة والتهيج والإحباط نتيجة قلة النوم
المصدرفيدا سانا-ترجمة وتحرير وطن
معالي بن عمر
معالي بن عمر
معالي بن عمر؛ متحصلة على الإجازة التطبيقية في اللغة والآداب والحضارة الإسبانية والماجستير المهني في الترجمة الاسبانية. مترجمة تقارير ومقالات صحفية من مصادر إسبانية ولاتينية وفرنسية متنوعة، ترجمت لكل من عربي21 و نون بوست والجزيرة وترك برس، ترجمت في عديد المجالات على غرار السياسة والمال والأعمال والمجال الطبي والصحي والأمراض النفسية، و عالم المرأة والأسرة والأطفال… إلى جانب اللغة الاسبانية، ترجمت من اللغة الفرنسية إلى اللغة العربية، في موقع عرب كندا نيوز، وواترلو تايمز-كندا وكنت أعمل على ترجمة الدراسات الطبية الكندية وأخبار كوفيد-19، والأوضاع الاقتصادية والسياسية في كندا. خبرتي في الترجمة فاقت السنتين، كاتبة محتوى مع موسوعة سطور و موقع أمنيات برس ومدونة صحفية مع صحيفة بي دي ان الفلسطينية، باحثة متمكنة من مصادر الانترنت، ومهتمة بالشأن العربي والعالمي. وأحب الغوص في الانترنت والبحث وقراءة المقالات السياسية والطبية.
اقرأ أيضاً

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

كاتب قطري يكشف مصير البعثة الدبلوماسية القطرية في السودان؟!

كيف أعلم طفلي الذهاب إلى الحمام؟

مصيبة تلو أخرى .. كيف خسر إيلون ماسك 13 مليار دولار في يوم واحد!؟

رياض محرز يُعايد جماهير مانشستر سيتي على طريقته الخاصة (فيديو)

بعد 18 عاماً من الغيبوبة .. هكذا ظهر الأمير النائم يوم عيد الفطر (فيديو)

سلمى الشيمي حديث الصحافة البريطانية بعد سجنها لعامين بعد نشرها لقطات مثيرة وغير لائقة!

ترتيب الدوري الفرنسي بعد مُواصلة باريس سان جيرمان الحفاظ على الصدارة

متعاطفون مع داعش يجعلان من عالمي نبات بريطانيين مشهورين طعاماً للتماسيح! (شاهد)

محمد قنوع .. مات بعد اسبوع من أدائه العمرة وقبل ساعات نشر عن الموت! (شاهد)

جورجينا رودريغيز تستعرض مؤخرتها بشكل صادم عبر تمرين شاق داخل الجيم (شاهد)

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC