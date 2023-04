ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

- Advertisement -

وطن – نشرت ماريا، ابنة بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صوراً “ساخنة”، ظهرت فيها بالبيكيني، وهي تستعد لاستقبال الصيف، ما تسبب بضجةٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتتطلع ماريا غوارديولا بالفعل إلى فصل الصيف؛ لذا نشرت صورها الخاصة بالبيكيني من مدينة “إبيزا” الإسبانية.

وتتمتع ابنة غوارديولا بمتابعة جيدة في الشبكات الاجتماعية، فعلى حسابها في انستغرام، يتابعها اكثر من 472 الف شخص، وفي كل مرة تقوم فيها بنشر صور، يتفاعل معها الاف المتابعين بالتعليقات والاعجابات.

وتعمل ماريا غوارديولا في مجال الموضة وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من الازياء، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها أو ملابسها الفاخرة أو الرحلات التي تقوم بها.

قبل ايام، نشرت تقارير ادعت ان أن كلارا شيا، حبيبة جيرارد بيكيه الجديدة، والتي تخلى عن شاكيرا والدة طفليه ساشا وميلان من أجلها، تخونه مع بيب غوارديولا .

