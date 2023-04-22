السبت, أبريل 22, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن "فضيحة" والدها مع حبيبة بيكيه...
حياتنا

ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

تعمل ماريا غوارديولا في مجال الموضة وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من الازياء، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها أو ملابسها الفاخرة أو الرحلات التي تقوم بها.

كتب أنس السالم
ابنة غوارديولا watanserb.com
ابنة غوارديولا
- Advertisement -

وطن – نشرت ماريا، ابنة بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صوراً “ساخنة”، ظهرت فيها بالبيكيني، وهي تستعد لاستقبال الصيف، ما تسبب بضجةٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتتطلع ماريا غوارديولا بالفعل إلى فصل الصيف؛ لذا نشرت صورها الخاصة بالبيكيني من مدينة “إبيزا” الإسبانية.

ماريا غوارديولا
ماريا غوارديولا

وتتمتع ابنة غوارديولا بمتابعة جيدة في الشبكات الاجتماعية، فعلى حسابها في انستغرام، يتابعها اكثر من 472 الف شخص، وفي كل مرة تقوم فيها بنشر صور، يتفاعل معها الاف المتابعين بالتعليقات والاعجابات.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by maria guardiola (@maria.guardiola)

وتعمل ماريا غوارديولا في مجال الموضة وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من الازياء، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها أو ملابسها الفاخرة أو الرحلات التي تقوم بها.

ابنة غوارديولا
ابنة غوارديولا

بيب غوارديولا وعلاقته بحبيبة بيكيه

قبل ايام، نشرت تقارير ادعت ان أن كلارا شيا، حبيبة جيرارد بيكيه الجديدة، والتي تخلى عن شاكيرا والدة طفليه ساشا وميلان من أجلها، تخونه مع بيب غوارديولا .

- Advertisement -

وذكرت صحيفة “Inside Sport” ان كلارا شيا ذهبت إلى نفس المدرسة التي كانت فيها ابنة غوارديولا ، بينما اشارت الصحيفة إلى انهما انخرطا في علاقة سرية.

ولعب بيكيه مع غوارديولا لمدة 4 مواسم، وحقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية قبل رحيل مدرب مانشستر سيتي الحالي في عام 2012.

وحتى الآن يمكن التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات، خاصة وأن بيكيه أو حبيبته لم يعلقا أبداً على هذه الأخبار وكذلك غوارديولا.

وكانت أغلب التعليقات قالت إنّ شاكيرا ستكون أول الشامتين من بيكيه إذ أنه يعيش ما جعلها تعيشه.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shakira (@shakira)

واعترف بيكيه بأنّ صديقته السابقة والمغنية الكولومبية، شاكيرا، قد تسبّبت في توتر علاقته بمدربه الأسبق، بيب غوارديولا، عندما كان يدرب العملاق الكتالوني.

وتحدث مدافع برشلونة عن علاقته مع جوارديولا في تصريحات عبر برنامج “Jijantes” الكتالوني، وقال: “كانت رائعة للغاية ولكن كانت متوترة في موسمه الأخير مع برشلونة”. كما نقل موقع “بطولات

بيكيه و غوارديولا
بيكيه و غوارديولا
وتابع: “عندما بدأت بالفعل المواعدة (شاكيرا)، أصبحت الأمور معقدة للغاية لكن بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة عادت العلاقة بشكل مذهل ولا توجد أي مشاكل”.
المصدروطن - رصد مواقع التواصل - مواقع الكترونية
أنس السالم
أنس السالم
- كاتب ومحرر صحفي يقيم في اسطنبول. - يرأس إدارة تحرير صحيفة وطن - يغرد خارج السرب منذ عام 2015. - حاصل على درجة البكالوريوس في الصحافة والاعلام. - عمل مراسلاً لعدد من المواقع ووكالات الانباء، ومُعدّاً ومقدماً لبرامج إذاعية. - شارك في عدة دورات صحفية تدريبية، خاصة في مجال الاعلام الرقمي، نظمتها BBC. - أشرف على تدريب مجموعات طلابية وخريجين في مجال الصحافة المكتوبة والمسموعة . - قاد ورشات عمل حول التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي والتأثير في المتلقين . - ساهم في صياغة الخط التحريري لمواقع اخبارية تعنى بالشأن السياسي والمنوعات . - مترجم من مصادر اخبارية انجليزية وعبريّة.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فضيحة بجلاجل .. حبيبة بيكيه تخونه مع غوارديولا وشاكيرا أول الشامتين!

رياضة

غوارديولا يعتذر للجماهير الجزائرية والسبب رياض محرز (فيديو)

رياضة

غوارديولا يكشف تفاصيل إصابة هالاند ومدة غيابه عن الملاعب

رياضة

بند في عقد هالاند يثير الجدل بشأن مستقبله وغوارديولا يُعلق!

رياضة

غوارديولا يُوضح الفرق الجوهري بين هالاند وميسي.. ماذا قال؟!

رياضة

أول تعليق من غوارديولا بعد إقصاء مانشستر سيتي من دوري أبطال أوروبا

رياضة

غوارديولا يسخر من تتويج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (فيديو)

رياضة

غوارديولا يرد على حسم صفقة مانشستر سيتي مع هالاند

رياضة

غوارديولا يهدد لاعبي مانشستر سيتي بالاستبعاد في حال ارتكابهم هذا التصرف

رياضة

غوارديولا يعلق على خروج مانشستر سيتي مبكرًا من كأس الرابطة الإنجليزية

رياضة

غوارديولا يوضح سبب انفعاله الشديد في وجه رياض محرز (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا قدم رونالدو تهنئته للمسلمين بعيد الفطر! (شاهد)

الاقتصاد في طريق مجهول.. ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية!

هبة عبوك تنتقم من أشرف حكيمي.. فيديو لقبلة غرامية مع مصمم إسباني يشعل مواقع التواصل (شاهد)

السعودية تعلن عن إجلاء رعاياها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان!

صراع أجهزة داخل إسرائيل حول دعم البرهان وحميدتي.. من يمسك العصا من المنتصف يُضرب بها

غضب عارم في مصر بعد فيديو لمهندس يلقي العيدية من الشرفة وطوفان بشري حوله

رغم هوسهم بالطعام.. أسرار غريبة تجعل اليابانيين يحافظون على رشاقتهم ونحافتهم

عيد الفطر في السودان.. أصوات المعركة تختلط بالتهليل والتكبير (تقرير)

فاغنر الروسية تزود حميدتي بالصواريخ وكشف علاقة خليفة حفتر.. صور اصطناعية فضحت كل شيء

كم عدد تمارين القرفصاء أو squat التي يجب القيام بها يوميًا للحصول على جسم رشيق؟؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC