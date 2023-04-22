ابنة غوارديولا بصور عارية بعد أنباء عن “فضيحة” والدها مع حبيبة بيكيه (شاهد)

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وطن – نشرت ماريا، ابنة بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، صوراً “ساخنة”، ظهرت فيها بالبيكيني، وهي تستعد لاستقبال الصيف، ما تسبب بضجةٍ على مواقع التواصل الاجتماعيّ.

وتتطلع ماريا غوارديولا بالفعل إلى فصل الصيف؛ لذا نشرت صورها الخاصة بالبيكيني من مدينة “إبيزا” الإسبانية.

وتتمتع ابنة غوارديولا بمتابعة جيدة في الشبكات الاجتماعية، فعلى حسابها في انستغرام، يتابعها اكثر من 472 الف شخص، وفي كل مرة تقوم فيها بنشر صور، يتفاعل معها الاف المتابعين بالتعليقات والاعجابات.

View this post on Instagram A post shared by maria guardiola (@maria.guardiola)

وتعمل ماريا غوارديولا في مجال الموضة وعادة ما تستخدم ملفها الشخصي لمشاركة العديد من الازياء، بالإضافة إلى التباهي بأسلوب حياتها أو ملابسها الفاخرة أو الرحلات التي تقوم بها.

بيب غوارديولا وعلاقته بحبيبة بيكيه

قبل ايام، نشرت تقارير ادعت ان أن كلارا شيا، حبيبة جيرارد بيكيه الجديدة، والتي تخلى عن شاكيرا والدة طفليه ساشا وميلان من أجلها، تخونه مع بيب غوارديولا .

There are rumours that Gerard Pique's girlfriend Clara Chia cheated on him with Pep Guardiola. — @sport pic.twitter.com/uoDpjfV6EC — Barça Universal (@BarcaUniversal) April 6, 2023

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وذكرت صحيفة “Inside Sport” ان كلارا شيا ذهبت إلى نفس المدرسة التي كانت فيها ابنة غوارديولا ، بينما اشارت الصحيفة إلى انهما انخرطا في علاقة سرية.

ولعب بيكيه مع غوارديولا لمدة 4 مواسم، وحقق العديد من الألقاب أبرزها الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية قبل رحيل مدرب مانشستر سيتي الحالي في عام 2012.

وحتى الآن يمكن التأكد فيما إذا كانت هذه الأخبار صحيحة أم أنها مجرد شائعات، خاصة وأن بيكيه أو حبيبته لم يعلقا أبداً على هذه الأخبار وكذلك غوارديولا.

وكانت أغلب التعليقات قالت إنّ شاكيرا ستكون أول الشامتين من بيكيه إذ أنه يعيش ما جعلها تعيشه.

View this post on Instagram A post shared by Shakira (@shakira)

واعترف بيكيه بأنّ صديقته السابقة والمغنية الكولومبية، شاكيرا، قد تسبّبت في توتر علاقته بمدربه الأسبق، بيب غوارديولا، عندما كان يدرب العملاق الكتالوني.

وتحدث مدافع برشلونة عن علاقته مع جوارديولا في تصريحات عبر برنامج “Jijantes” الكتالوني، وقال: “كانت رائعة للغاية ولكن كانت متوترة في موسمه الأخير مع برشلونة”. كما نقل موقع “بطولات“

وتابع: “عندما بدأت بالفعل المواعدة (شاكيرا)، أصبحت الأمور معقدة للغاية لكن بعد رحيل جوارديولا عن برشلونة عادت العلاقة بشكل مذهل ولا توجد أي مشاكل”.