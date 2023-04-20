الخميس, أبريل 20, 2023
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5 عادات بسيطة للموظفين الذين تتم ترقيتهم في العمل

يُعرف الموظفون الذين يتمتعون بالترقية بموقفهم الإيجابي ونهجهم المتفائل في العمل

كتب ايمان الباجي
5 عادات بسيطة للموظفين الذين تتم ترقيتهم في العمل watanserb.com
عادات للموظفين الذين تتم ترقيتهم في العمل
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وطن– إن الحصول على ترقية في العمل هو شيء يتمناه الكثير من الأشخاص، في مختلف أنحاء العالم.

فالحصول على الترقية ليس أمراََ سهلاََ، فأنت تحتاج إلى أن تبذل كل ما في وسعك وتعمل بشكل متواصل وبكل جد.

في هذا السياق، كشف موقع “timesofindia” عن 5 عادات للموظفين الذين تتم ترقيتهم في العمل.

يضعون أهدافًا واضحة ويقيّمون تقدمهم بانتظام

يفهم الموظفون الناجحون أهمية تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس. يأخذون الوقت الكافي للتفكير في أدائهم وتعديل استراتيجياتهم حسب الحاجة للتأكد من أنهم على المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم. وهذا يسمح لهم بإثبات قيمتها للشركة وإظهار التزامهم بالنمو والتنمية.

الموظف الناجح يضع أهدافًا واضحة ويقيّم تقدمه بانتظام

لديهم موقف إيجابي

يُعرف الموظفون الذين يتمتعون بالترقية بموقفهم الإيجابي ونهجهم المتفائل في العمل. إنهم يعتقدون أنه يمكن التغلب على العقبات وأنه يوجد دائمًا مجال للتحسين. إنهم مرنون ويتعاملون مع التحديات برشاقة وتصميم، وهذه النظرة الإيجابية تساهم في بيئة عمل أكثر إنتاجية وإمتاعًا.

يتعلمون بإستمرار

غالبًا ما يكون لدى الأفراد الذين تمت ترقيتهم رغبة قوية في التعلم والنمو في حياتهم المهنية.

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يبحثون هؤلاء عن فرص للتطوير المهني والبقاء على اطلاع بأحدث الاتجاهات وأفضل الممارسات في مجالهم. يساعدهم هذا التعلم المستمر على البقاء على صلة بالموضوع ويزودهم بالمهارات التي يحتاجون إليها لتحمل مسؤوليات وتحديات جديدة.

يتواصلون بشكل فعال

مهارات التواصل الجيدة هي عامل حاسم في النجاح في العمل. يستطيع الموظفون الذين يتمتعون بالترقية التعبير عن أفكارهم وآرائهم بطريقة واضحة ومهنية. هم أيضًا مستمعون رائعون وقادرون على فهم وجهات نظر الآخرين، مما يجعلهم لاعبين فعالين في الفريق.

تمكن مهارات التواصل الفعالة الموظفين من بناء علاقات قوية مع زملائهم ورؤسائهم، والتي يمكن أن تفتح فرصًا جديدة للتقدم.

إن الحصول على ترقية في العمل هو شيء يتمناه الكثير من الأشخاص

يأخذون بزمام الأمور

الأفراد الذين تتم ترقيتهم في كثير من الأحيان يكونون استباقيين ويأخذون زمام المبادرة. لا ينتظرون حتى يخبرهم الآخرون بما يجب عليهم فعله، وبدلاً من ذلك، يقومون بتحديد مجالات التحسين واتخاذ الإجراءات.

يحاول هؤلاء الأشخاص دائمََا إيجاد حلول للمشاكل وفي مواجهة التحديات الجديدة. وهذا يوضح لرؤسائهم أنهم قادرون على تحمل مسؤوليات إضافية وأنهم مستثمرون في نجاح الشركة.

المصدرموقع timesofindia، ترجمة وتحرير وطن
ايمان الباجي
ايمان الباجي
إيمان الباجي متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة أين تعلمت بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اشتغلت مترجمة لفائدة مواقع كندية. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١
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