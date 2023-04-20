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وثيقة استخباراتية.. سانشيز نفذ أمر المغرب بعد 8 أيام فقط من طلب إقالة وزيرة الخارجية السابقة

الرباط وضعت سنة 2021 شرط إقالة أرانشا غونزاليس لايا أمام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، كشرط لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين

كتب باسل النجار
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز watanserb.com
رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز
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وطن- في يوليو/تموز عام 2021، قرر رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز إجراء تعديل حكومي، ضمنه إعفاء وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا من منصبها كوزيرة للخارجية والتعاون.

وجاء إعفاء وزيرة الخارجية الإسبانية في سياق الأزمة الدبلوماسية مع المغرب، جراء قبول مدريد دخول زعيم جبهة البولساريو إلى الأراضي الإسبانية بقصد العلاج من كورونا.

وبعد مرور قرابة العامين على الواقعة، كشفت صحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، في تقرير لها عن وثيقة استخبارتية كشفت عن دور الرباط بإقالة أرانتشا غونزاليس لايا، من منصبها بعد اجتماع سري بين أطراف مغربية وإسبانية.

إقالة وزيرة الخارجية شرط أساسي لعودة العلاقات

وبحسب ما اوردته “الصحيفة”، فإن الرباط وضعت سنة 2021 شرط إقالة وزيرة الخارجية أمام رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، كمدخل لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.

وأوضحت الصحيفة إن طلب الرباط جاء خلال اجتماع سري عُقد في الرباط، بين وفد إسباني برئاسة السفير الإسباني ريكاردو دييز هوشلايتنر ونظيرته المغربية في مدريد كريمة بنييش.

إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا شرط أساسي لعودة العلاقات
إقالة وزيرة الخارجية أرانشا غونزاليس لايا شرط أساسي لعودة العلاقات

سانشيز نفذ بعد 8 أيام

وقالت وثيقة جهاز المخابرات الوطنية الإسبانية الذي حمل عنوان “المغرب: حالة الأزمة الاستثنائية”، والذي سُلم إلى رئيس الحكومة بيدرو سانشيز والعديد من وزرائه، إن بن يعيش طلبت إعفاء غونزاليس لايا من أجل “تمهيد الطريق للمصالحة”، وبالفعل، قام سانشيز في 10 يوليوز 2021، أي بعد 8 أيام من الاجتماع، بإجراء تعديل حكومي شمل حقيبة وزارة الخارجية، التي عُين خوسي مانويل ألباريس على رأسها.

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ونوهت الصحيفة أن الاجتماع السري الذي عقد بين الجانبين، جاء عقب تسجيل دخول أكثر من 10 آلاف مغربي إلى الأراضي الإسبانية بشكل غير نظامي، خمسهم قُصر.

وأكد لتقرير على ان في يوم في 10 يويليو/تموز 2021 أجرى سانشيز تغييرا حكوميا استغنى من خلاله عن غونزاليس لايا، التي حل محلها خوسيه مانويل ألباريس.

صدمة الوزيرة من التغيير الوزاري

ونقلت الصحفية حديث مسؤول معها صباح التغيير الوزاري، حيث أكد أن “الوزيرة لم تتوقع ذلك، لقد كانت مفاجأة”.

وبعد ذلك بيومين، في حفل تنصيبه شدد ألبارس على ضرورة “تعزيز العلاقات مع المغرب، الصديق الكبير والجار الجنوبي”، حيث كانت الدولة الوحيدة التي ذكرها في أول ظهور له.

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احتفاء الإعلام المغربي

وذكر التقرير أن إقالة الوزيرة الإسبانية خلف فرحة عارمة لدى الصحافة المغربية، التي ربطت إقالتها بسماح السلطات الإسبانية باستقبال الرئيس الصحراوي إبراهيم غالي، للعلاج من مضاعفات فيروس كورونا.

يشار إلى أنوزيرة الخارجية الإسبانية السابقة، لعبت دور الوسيط في عملية نقل زعيم جبهة “البوليساريو” إلى إسبانيا من أجل العلاج بعد أن تدهور وضعه الصحي بشكل كبير نتيجة إصابته بفيروس “كوفيد 19” وعجز المستشفيات الجزائرية على التعامل مع حالته، وجاء ذلك بعد طلب مباشر من وزير الخارجية الجزائري الأسبق صبري بوقدوم، واستندت نظيرته الإسبانية على أن غالي يحمل أيضا الجنسية الإسبانية.

المصدرصحيفة “الكونفيدينسيال” الإسبانية، رصد وتحرير وطن
باسل النجار
باسل النجار
كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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