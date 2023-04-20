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هبة عبوك عارية على غلاف مجلة في أول مقابلة لها منذ انفصالها عن حكيمي (شاهد)

لا مشكلة لدى هبة في الاعتراف بأنها منذ سنوات عديدة تزور طبيب نفسي مرة في الأسبوع

كتب رفيف عبدالله
هبة عبوك عارية على غلاف مجلة في أول مقابلة لها منذ انفصالها عن حكيمي (شاهد) watanserb.com
هبة عبوك
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وطن– أجرت هبة عبوك أول مقابلة لها مع مجلة ‘Elle‘ منذ ورود نبأ انفصالها عن لاعب كرة القدم أشرف حكيمي ، وبعد الكشف عن اتهامه باعتداء جنسي مزعوم ، ما دفعها إلى إصدار بيان يفيد بأن الاثنين كانا بالفعل في إجراءات الطلاق قبل الإجراءات القضائية لمن لا يزال زوجها.

تقبل الضربات

مقابلة صادقة أطلت فيها على الغلاف عارية، تغطي جسدها بفستان دون أن ترتديه، أكدت فيها هبة عبوك أنها “بخير” رغم أن “هناك أيام لا يكون فيها الأمر كذلك”.

وقالت هبة عبوك التي كانت هادئة ومرتاحة في أول مقابلة بعد الضجة: “عليك أن تعرف كيف تتقبل الضربات وتتخذ القرارات.. حتى وإن كانت أحيانًا معقدة.. وأن تعتاد على المواقف الجديدة … وهذا يمكن أن يزعجك قليلاً.”.

 

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دون الرغبة في الحكم على العملية القضائية التي ينغمس فيها شريكها السابق أشرف حكيمي، وأب طفليها، فقد اختارت هبة الحذر.

لكن هبة عبوك أرادت التحدث عن العملية التي يمر بها بعد انفصالهما.

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صحة أطفالي أهم

اعترفت بأن “أهم شيء بالنسبة لي هو صحة أطفالي وكل شيء آخر ، في الواقع ، يأتي لاحقاً”.

تتحدث هبة عن لحظتها الحيوية الحالية.. وتعترف: “عندما تنفصل ، فإنك تعيد هيكلة حياتك ، لكنها ليست شيئًا مميزًا أيضًا.. نعم مع وجود طفلين ، يكون الأمر معقدًا من الناحية العاطفية ، لكنني لست الأولى ولن أكون الأخيرة”.

وتابعت: “الشيء المهم هو أنني أشعر براحة البال لأنني حاولت وفعلت كل ما كان علي القيام به “.

هدوء وحب

أكدت هبة أن القرار لا يتم اتخاذه بسهولة: “هناك قرارات لا يمكن اتخاذها بين عشية وضحاها. بالنسبة لي ، إنها فرضية عدم التسرع في لحظات الأزمات. يجب أن تتم الأمور بهدوء وبحب ”.

لا مشكلة لدى هبة في الاعتراف بأنها “منذ سنوات عديدة” تزور طبيب نفسي “مرة في الأسبوع”.

وقالت: “إنه يعتني بصحتها العقلية ، وعلى الرغم من أنها تمر بحالة من “الحزن الواضح” حيث “تعاني كثيرًا” .. إلا أنه تعلم أنه “في الحياة هناك العديد من اللحظات الجيدة وهناك أيضًا لحظات سيئة أخرى. تتزوج من أجل الحب وتطلق لعدم الحب” بحسب تعبيرها.

مقاتلة منذ الصغر

وتابعت: “يتطور الناس ويتغيرون وينموون ويأخذون مسارًا في بعض الأحيان.. وقد تكون هناك أيضًا نقطة تتوقف فيها عن العثور على نفسك. وعندما يحدث ذلك لا يوجد شيء للقوة “.

وتعترف هبة بنضج هادئ: “لقد كنت دائمًا مقاتلة”.

كان هبة بالفعل مقاتلة منذ أن غادرت منزل عائلتها في سن 18 عامًا فقط لتتمكن من تكريس نفسها لما تريده ، وهو أن تكون ممثلة. هي الأصغر بين أربعة أشقاء من أصل تونسي عاشوا في إسبانيا منذ السبعينيات.

بعد تخرجها من المدرسة الملكية للفنون المسرحية في مدريد ، أكملت بطلة مسلسل “الأمير” مشروعها النهائي في المرونة.

عائلتي أهم

تقول في هذه المقابلة: “اليوم ، مع كل ما يحدث في حياتي ، أصبحت المرونة أكثر منطقية”.

وتابعت: “لكوني أم لطفليها – أمين ، البالغ من العمر ثلاث سنوات ، ونعيم ، واحد – “هو أفضل شيء قمت به على الإطلاق”.

وتدافع هبة عن أن أولويتها مؤكدة أنها ليست مهنتها ، بل “عائلتها الصغيرة”.

وتوضح أن سعادتها “تحدث حين تتواجد معهم وتراهم يكبرون.. أكثر من الذهاب للتصوير”.

ومع ذلك ، فهي تشعر أنها كممثلة “لقد بدأت للتو” وأن “الأفضل لم يأتِ بعد” ، مما يعكس جواً من التفاؤل في هذه الأوقات الصعبة.

المصدررصد ومتابعة وطن
رفيف عبدالله
رفيف عبدالله
كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.
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