الخميس, أبريل 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةالهدهدمن هي مريم النعيمي التي أصدر سلطان عُمان مرسوما بالعفو عنها قبل...
الهدهد

من هي مريم النعيمي التي أصدر سلطان عُمان مرسوما بالعفو عنها قبل العيد؟

الناشطة العمانية مريم النعيمي اعتقلتها السلطات بعد اتهامها بالتطاول على الذات الإلهية والإساءة إلى الأديان السماوية

كتب فهمي الورغمي
العفو عن مريم النعيمي watanserb.com
سلطان عمان هيثم بن طارق
- Advertisement -

وطن – أفرجت السُلطات العمانية، بموجب عفو سامٍ من السلطان هيثم بن طارق، عن المواطنة العمانية مريم النعيمي بعد اتهامها بالتطاول على الذات الإلهية و الإساءة إلى الأديان السماوية، وتم الحكم عليها، في يونيو 2022، بالسجن لمدة 3 سنوات.

سلطان عمان يعفو عن مريم النعيمي

وأوضح المركز العماني لحقوق الإنسان عبر حسابه في “تويتر” أنه “علم بإطلاق سراح مريم النعيمي والتي كانت قد أيدت محكمة الاستئناف حكم سجنها ثلاثة سنوات بسبب ما عرف في وسائل التواصل الاجتماعي بقضية مساحات غيث”.

وأشارت المركز إلى أن قضية “النعيمي” هي نفس”القضية التي حكم فيها كذلك على علي الغافري بالسجن 5 سنوات، وإسقاط التهم عن غيث الشبلي لانعدام مسؤوليته الجزائية”.

وثمن المركز إطلاق سراح مريم النعيمي، ودعا في السياق إلى إطلاق سراح علي الغافري وكافة معتقلي الرأي. بالإضافة إلى احترام حرية الرأي والتعبير وحماية هذا الحق في السلطنة.

- Advertisement -

من هي مريم النعيمي؟

مريم النعيمي، ناشطة نسوية عمانية صدر في حقها حكم بالسجن 3 سنوات بذريعة “المساس بالذات الإلهية” في سلطنة عمان، بناءً على محادثات كتبتها في مجموعات “واتساب”.

ونقل المركز العماني لحقوق الإنسان أنه عقد يوم 7 حزيران/ يونيو جلسة النطق بالحكم في القضية المعروفة إعلامياً بـ بمساحات غيث، وهي القضية التي شهدت منذ 24 تموز/يوليو حتى 2 آب/أغسطس 2021 اعتقالات لعدد من الشباب والشابات العمانيين/يات الناشطين/ات على مواقع التواصل، بسبب تغريدات رأي.

مؤيدون لقرار العفو عن النعيمي اعتبروه نموذجاً للعفو والتسامح وفي المقابل اعترض آخرون على القرار معتبرين أن التطاول على الذات الإلهية جريمة يجب عدم التسامح معها.

وسبق أن أطلقت بعض الناشطات والمبادرات والجهات الحقوقية حملة على تويتر تحت هاشتاغ “الحرية لمريم النعيمي” اعتبرن من خلالها أن اعتقال مريم قرار سخيف وتعسفي.”

وأكد البعض أن مريم سُجنت في الحبس الانفرادي وتعرّضت للاعتقال التعسفي، ما سبّب لها أضراراً صحية ونفسية ووظيفية.

وكل ذلك بسبب أربع كلمات ذُكرت على الواتساب الخاص بها، واستخرجت من هاتفها عند التحقيق. كما طالبت تلك الحملة بالإفراج عن مريم بشكل فوري في ذلك الوقت.

بينما رأى آخرون أن تهوين جريمة مريم من قبل البعض أمر غير مقبول، مشيرين إلى أن الإساءة للذات الإلهية والدين ليس حرية رأي، بل جريمة تستدعي العقاب والردع.

المصدرتويتر - رصد وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
الهدهد

رسميا.. العيد السبت في سلطنة عمان بخلاف السعودية التي أعلنته الجمعة

الهدهد

صورة لفتاة عمانية تُحدث ضجة ووسم “احذفي الصورة” يتصدر.. ما القصة؟

الهدهد

تفاصيل مشروع أكبر حديقة مائية في عُمان وحديقة حيوانات بصلالة وموعد الانتهاء

الهدهد

سلطان عُمان ينعى الشيخ محمد بن سعود الهنائي بكلمات مؤثرة (شاهد)

الهدهد

“أي امرأة يشرفها الزواج من عماني”.. إعلامية عراقية تُغازل رجال السلطنة وتطلب عريسا

الهدهد

“أتيت إلى السلطنة ومعي 7 دولارات”.. من هو بي إن سي مينون الذي أصبح حديث العُمانيين؟!

الهدهد

كشفت بطنها.. فتاة عمانية تتسوق بملابس فاضحة تثير جدلا (شاهد)

الهدهد

الشيخ الهنائي اختطف وقتل وهو صائم.. عضو بالشورى طالب بجعل قاتليه “عبرة”

الهدهد

أخيرا.. كشف لغز مقتل الشيخ محمد بن سعود الهنائي في سلطنة عمان

الهدهد

فاجعة تهز السلطنة.. وفاة الشيخ محمد بن سعود الهنائي بعد يوم من اختفائه.. هل مات مقتولاً؟

الهدهد

مفتي سلطنة عمان: آية قرآنية لو طُبقِّت لانتهت مشكلات العالم ولن يكون هناك جائع

الهدهد

“تسريح عاملات النسيج” يفجر غضب العمانيين ودعوات لتدخل السلطان:”مؤشر خطير”

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صدمة لـ إيلون ماسك.. لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

العراق.. كشف المستور وراء الوفاة المفاجئة لسعد كمبش وتفاصيل خطيرة

ما يجب ألا تفعله أبدا في الفندق “حتى لا تقع في المحظور”

العيد يتسبب بفضيحة في ليبيا.. موعدان مختلفان لعيد الفطر وهذا ما حدث

“تتوقعون أنا وين؟”.. سلطان النيادي ينشر صورا جديدة مذهلة من الفضاء

غير مسبوق.. هذا ما فعله الجمهور مع محمد رمضان “جعفر العمدة” (شاهد)

اعترف له “بسر الراقصة”.. مصطفى يونس كشف لرامز جلال المستور في حياته

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد؟.. الإجابة مفصلة بالأدلة الشرعية

“تزينوا لنسائكم”.. مشهورة سعودية تدعو الرجال لطلبات غريبة (فيديو)

في 7 ثوانٍ.. العبقري من يمكنه اكتشاف كلمة CAT المخبأة داخل الصورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC