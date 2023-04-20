ما يجب ألا تفعله أبدا في الفندق “حتى لا تقع في المحظور”

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وطن – كشفت مدربة آداب السلوك (الإتيكيت) ميكا ماير، عما تعتقد أن الضيوف المهذبين لن يفعلوه أبدًا عند الخروج من الفندق.

كيف تغادر غرفتك بالفندق بطريقة مهذبة؟

إذا كنت من الذين لا يقومون بتنظيم غرفة الفندق قبل مغادرتها، فأنت على الأغلب تقوم بالجزء الخاطيء من إتيكيت مغادرة الفنادق وفقًا لمدربة الإتيكيت ميكا ماير، التي أسست برنامج “كيف تغادر غرفتك” في فندق بلازا بمدينة نيويورك.

بدأت الدورة التي تقدمها ماير في عام 2017، لتدريس دروس آداب التواصل الاجتماعي والتجاري وتناول الطعام في الفندق الفاخر الشهير.

وفي حديثها عما لا يجب فعله كضيف في الفندق مؤخرًا، قالت السيدة ماير إن إحدى الطرق المؤكدة لإزعاج الموظفين هي مغادرة غرفة الفندق وتركها في “حالة مروعة”.

وإذا كنت تعتقد أن ترك المناشف المتسخة في كومة على السجادة بجانب الباب أو السرير مفيد، كما تقول، فهو ليس كذلك.

حيث أوضحت لمجلة “Travel + Leisure” ذلك بقولها “قم بالترتيب الخفيف قبل المغادرة” .

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وتابعت “اترك المناشف المتسخة معلقة على خطافات أو … في أكوام نظيفة لطيفة في الحمام، وليس على السجادة، حيث يمكن أن تترك بقعة مبللة.”

تقول السيدة ماير إنه لا يجب عليك أخذ أشياء ليست ملكك من الفندق، مثل مناشف الحمام أو أغراض الديكور داخل الغرفة بالفندق.

كما حذرت ماير الزوار بالفندق من ترك صينية خدمة الغرف الخاصة بهم أو ترك الردهة في حالة من الفوضى.

وعن ذلك قالت: “إنه فوضوي ورائحته كريهة للضيوف الآخرين، فضلاً عن خطر التعثر”.

“بدلاً من ذلك، اتصل بخدمة الغرف عند الانتهاء وأخبرهم أنك مستعد لالتقاط درجك”.

أثناء إقامتك بالفندق، تؤكد ماير أنه لايجب عليك أن تكون ذلك الزائر الذي يتجول في ردهة الفندق أو المطعم، وهو يرتدي ملابسا غير لائقة أو ملابس سباحة.

التحلي بالصبر مع موظفي الاستقبال

تؤكد ماير بأنه على الضيوف التحلي بالصبر مع موظفي الاستقبال وأن يكونوا مهذبين بشكل عام مع جميع الموظفين الآخرين، بما في ذلك تذكر قول عبارات لطيفة مثل “من فضلك” و’شكرًا لك”.

وتوضح ماير أيضاً أن تصرفات مثل التصفيق أو التلويح بقوة لجذب انتباه الموظفين أمر محظور.

وقالت: “الضيافة صناعة صعبة وقد يكون العمل في وظيفة موجهة نحو الخدمة أمرًا صعبًا للغاية”.

وتابعت:”هؤلاء الناس عادة ما يعملون لساعات طويلة في الليالي وعطلات نهاية الأسبوع.”

وقالت للمجلة: “من العامل في المسبح أو المطعم إلى مدير الفندق، من المهم جدًا أن تكون لطيفًا ومحترمًا”.

والآن.. كم عدد قواعد آداب السلوك الخاصة بالسيدة ماير التي توافق عليها؟