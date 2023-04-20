الخميس, أبريل 20, 2023
spot_imgspot_imgspot_img
الرئيسيةحياتناما يجب ألا تفعله أبدا في الفندق "حتى لا تقع في المحظور"
حياتنا

ما يجب ألا تفعله أبدا في الفندق “حتى لا تقع في المحظور”

تؤكد ميكا ماير أنه يجب على النزلاء في الفنادق التحلي بالصبر والقدرة على احترام الموظفين في النزل

كتب فهمي الورغمي
أمور لا تفعلها عند الخروج من الفندق watanserb.com
مجموعة من الأمور يجب تجنب فعلها عند الخروج من الفندق
- Advertisement -

وطن – كشفت مدربة آداب السلوك (الإتيكيت) ميكا ماير، عما تعتقد أن الضيوف المهذبين لن يفعلوه أبدًا عند الخروج من الفندق.

كيف تغادر غرفتك بالفندق بطريقة مهذبة؟

إذا كنت من الذين لا يقومون بتنظيم غرفة الفندق قبل مغادرتها، فأنت على الأغلب تقوم بالجزء الخاطيء من إتيكيت مغادرة الفنادق وفقًا لمدربة الإتيكيت ميكا ماير، التي أسست برنامج “كيف تغادر غرفتك” في فندق بلازا بمدينة نيويورك.

بدأت الدورة التي تقدمها ماير في عام 2017، لتدريس دروس آداب التواصل الاجتماعي والتجاري وتناول الطعام في الفندق الفاخر الشهير.

وفي حديثها عما لا يجب فعله كضيف في الفندق مؤخرًا، قالت السيدة ماير إن إحدى الطرق المؤكدة لإزعاج الموظفين هي مغادرة غرفة الفندق وتركها في “حالة مروعة”.

وإذا كنت تعتقد أن ترك المناشف المتسخة في كومة على السجادة بجانب الباب أو السرير مفيد، كما تقول، فهو ليس كذلك.

حيث أوضحت لمجلة “Travel + Leisure” ذلك بقولها “قم بالترتيب الخفيف قبل المغادرة” .

- Advertisement -

وتابعت “اترك المناشف المتسخة معلقة على خطافات أو … في أكوام نظيفة لطيفة في الحمام، وليس على السجادة، حيث يمكن أن تترك بقعة مبللة.”

تقول السيدة ماير إنه لا يجب عليك أخذ أشياء ليست ملكك من الفندق، مثل مناشف الحمام أو أغراض الديكور داخل الغرفة بالفندق.

كما حذرت ماير الزوار بالفندق من ترك صينية خدمة الغرف الخاصة بهم أو ترك الردهة في حالة من الفوضى.

وعن ذلك قالت: “إنه فوضوي ورائحته كريهة للضيوف الآخرين، فضلاً عن خطر التعثر”.

“بدلاً من ذلك، اتصل بخدمة الغرف عند الانتهاء وأخبرهم أنك مستعد لالتقاط درجك”.

أثناء إقامتك بالفندق، تؤكد ماير أنه لايجب عليك أن تكون ذلك الزائر الذي يتجول في ردهة الفندق أو المطعم، وهو يرتدي ملابسا غير لائقة أو ملابس سباحة.

التحلي بالصبر مع موظفي الاستقبال

تؤكد ماير بأنه على الضيوف التحلي بالصبر مع موظفي الاستقبال وأن يكونوا مهذبين بشكل عام مع جميع الموظفين الآخرين، بما في ذلك تذكر قول عبارات لطيفة مثل “من فضلك” و’شكرًا لك”.

وتوضح ماير أيضاً أن تصرفات مثل التصفيق أو التلويح بقوة لجذب انتباه الموظفين أمر محظور.

وقالت: “الضيافة صناعة صعبة وقد يكون العمل في وظيفة موجهة نحو الخدمة أمرًا صعبًا للغاية”.

وتابعت:”هؤلاء الناس عادة ما يعملون لساعات طويلة في الليالي وعطلات نهاية الأسبوع.”

وقالت للمجلة: “من العامل في المسبح أو المطعم إلى مدير الفندق، من المهم جدًا أن تكون لطيفًا ومحترمًا”.

والآن.. كم عدد قواعد آداب السلوك الخاصة بالسيدة ماير التي توافق عليها؟

المصدرTravel + Leisure - ترجمة وتحرير وطن
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي
فهمي الورغمي مُحرر صحفي تونسي ومساهم في مجال الترجمة. ترجمتُ العديد من الدراسات- منشورة مع مراكز بحثية عربية- من الانجليزية إلى العربية حول الشعبوية السياسية في العالم العربي، والانتقال السياسي داخل الأنظمة العربية مابعد ثورات 2011. مُهتم بقضايا الهجرة وتطوراتها؛ وقد صُغت ورقة سياسات حول الهجرة و آفاقها من تونس نحو أوروبا. متابع للأخبار السياسية العربية والتونسية خاصة. شغوف بالصحافة والعمل التحريري الصحفي. مُتحصل على شهادة في صحافة المُواطن من المعهد العربي لحقوق الإنسان. خضت مع صحيفة الإستقلال تجربة صحفية طيلة عامين (منذ جويلية 2020) اشتغلت خلالها مُحررا صحفيا للمقالات والتقارير السياسية حول منطقة المغرب العربي.
اقرأ أيضاً
حياتنا

فندق كل شيء فيه من الذهب .. لن تُصدق ما سترى بداخله! (صور)

الهدهد

العائلة الحاكمة لأبوظبي تستولي على فندقين في فرنسا لقضاء إجازة لمدة شهرين

الهدهد

حفل راقص في الكويت ليلة رأس السنة يُشعل غضباً واسعاً .. والحكومة تتدخل وهذا ما قررته

حياتنا

وصلة رقص ساخنة في البحرين.. “شاهد” صافيناز تكشف أسباب طلاقها لأول مرة وتثير ضجة واسعة!

تقارير

“لوموند” تكشف تفاصيل جديدة صادمة عن اغتصاب وزير التسامح الإماراتي لمُنظِمة مهرجان هاي أبوظبي

الهدهد

مصري “باع ضميره” استغل اسم الكويت ونهب أموال 300 من مواطنيه بعملية نصب احترافية مستعينا بسيدة!

حياتنا

فضيحة “الفيرمونت” بالصوت والصورة.. “شاهد” ابنة نهى العمروسي في حضن أحد الشبان بأوضاع مخلة تفجر غضباً واسعاً

الهدهد

300 شخص احتجزوا بفندق في الأردن ووضعت أجهزة تتبع بأيديهم.. أحدهم خرج بفيديو صادم بعد أن فاض الكيل

حياتنا

بملابس فاضحة ووضع حميمي.. أول صورة لفتاة فيرمونت المُغتصبة

حياتنا

‏”حفل جنس جماعي برضاها”.. تلاعب بتحقيقات قضية “الفيرمونت” لتضييع حق الفتاة المغتصبة لأن المتهمين “أولاد كبار”

فيديو

ماذا فعلت إدارة فندق هيلتون”5 نجوم” في الرياض بشاب كويتي!

حياتنا

“متعورنيش هقلع لوحدي”.. اعترافات صادمة للمتهم باغتصاب منة عبدالعزيز وهذا ما أمرت به النيابة بحق المتهمين

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

spot_img

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

صدمة لـ إيلون ماسك.. لحظة انفجار صاروخ “سبيس إكس” بعد إطلاقه بدقائق

العراق.. كشف المستور وراء الوفاة المفاجئة لسعد كمبش وتفاصيل خطيرة

من هي مريم النعيمي التي أصدر سلطان عُمان مرسوما بالعفو عنها قبل العيد؟

العيد يتسبب بفضيحة في ليبيا.. موعدان مختلفان لعيد الفطر وهذا ما حدث

“تتوقعون أنا وين؟”.. سلطان النيادي ينشر صورا جديدة مذهلة من الفضاء

غير مسبوق.. هذا ما فعله الجمهور مع محمد رمضان “جعفر العمدة” (شاهد)

اعترف له “بسر الراقصة”.. مصطفى يونس كشف لرامز جلال المستور في حياته

هل تسقط صلاة الجمعة يوم العيد؟.. الإجابة مفصلة بالأدلة الشرعية

“تزينوا لنسائكم”.. مشهورة سعودية تدعو الرجال لطلبات غريبة (فيديو)

في 7 ثوانٍ.. العبقري من يمكنه اكتشاف كلمة CAT المخبأة داخل الصورة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

اشترك في نشرتنا البريدية

حتى تصلك أحدث أخبارنا على بريدك الإلكتروني

الأقسام الأكثر نشطة

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC